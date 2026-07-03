Sergio Peña confiesa que el Ajax intentó ficharlo durante su etapa en la Eredivisie: “Estuve cerca”

Sergio Peña fue seguido por el Ajax; su fichaje no avanzó por el avance de la crisis sanitaria en la pandemia del nuevo coronavirus. - Crédito: AFP

Mientras analiza propuestas formales para seguir jugando en Europa, Sergio Peña ha comenzado a aparecer en contados podcast, repasando momentos puntuales de su carrera. Acaso uno de los más sorpresivos fue la ocasión en la que pudo firmar por el Ajax.

Durante su primera etapa en la Eredivisie tuvo un impacto inmediato que despertó la atención del histórico club neerlandés. Sin embargo, el alto costo de su carta pase y la fuerte presencia del COVID-19 impidió que la operación mantuviera su curso.

Sergio Peña fue considerado uno de los mejores futbolistas de la historia del FC Emmen. - Crédito: Pro Shots

“Cuando estuve en Emmen y llegó pandemia, estuve cerca del Ajax. Llegó la pandemia y solo tenía seis meses. El precio que se me puso fue muy elevado para ese momento”, recordó Peña durante una entrevista concedida a Flow TV.

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“Fue eso básicamente. Tenía otras ofertas para salir, pero yo también me sentía muy bien en Emmen, la verdad. Así que decidí quedarme ahí”, cerró el peruano que, en su tiempo, fue considerado uno de los mejores jugadores del club de Drenthe, a cargo de Dick Lukkien.

El primer cénit

Antes de que Sergio Peña trascendiera en el Malmö FF, con el que alcanzó un estatus de referente por su aportación en materia de goles en los cinco títulos conseguidos, entre la Allsvenskan y Svenska Cupen, vivió uno de sus cénits más impresionantes con la camiseta del FC Emmen.

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El traslado a la Eredivisie no lo sobrepasó y en cuestión de pocos meses se adaptó al ritmo e intensidad. Su primer gol fue inmejorable: ante el histórico Feyenoord en una igualada a dos por la séptima jornada. Aunque, definitivamente, su mejor momento llegó iniciando el 2020 cuando fue protagonista estelar ante Willem II al asistir en tres ocasiones y marcar un gol.

Sergio Peña sumó 55 partidos con FC Emmen. - Crédito: ANP

Para el siguiente período, Peña continuó consolidándose por encima del resto de sus compañeros toda vez que aumentó sus registros. Sin embargo, poco o nada puedo hacer para evitar la debacle deportiva hacia el descenso a la Eerste Divisie.

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Su última imagen con el FC Emmen, donde llegó a ganarse el cariño de la afición por su despliegue futbolístico en dos temporadas, fue errando un tiro penal en la tanda contra el NAC Breda por el play-off de la permanencia en la Eredivisie.

Situación de mercado

La última incursión de Sergio Peña en el exterior se produjo en el Sakaryaspor, un club poco conocido de Turquía. El seleccionado peruano llegó a esta institución tras enfrentar una denuncia por abuso sexual. Durante su paso descendió de categoría, situación que marcó negativamente su estadía en el país.

El alto costo de la ficha de Peña fue determinante para que no continuara en el Sakaryaspor. Actualmente, se encuentra en condición de agente libre, mientras su perfil es analizado por distintos clubes de la PTT 1.Lig. La incertidumbre respecto a su futuro se mantiene ante la falta de un acuerdo concreto con alguna institución.

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Sergio Peña descendió con Sakaryaspor. - Crédito: Difusión

Aunque Sergio Peña no descarta prolongar su permanencia en el fútbol turco, su principal objetivo es encontrar una oportunidad en otro campeonato de Europa con mayor nivel competitivo. El mediocampista prioriza trasladarse a una liga que le permita mayor visibilidad y exigencia deportiva, pensando en la selección peruana.

La posibilidad de regresar a la Liga 1 es, por ahora, mínima. La demanda judicial que enfrenta complica cualquier tentativa de retorno inmediato. No obstante, ha reconocido que, en el futuro, podría buscar una revancha personal en el fútbol peruano, aunque sería extremadamente complicado un regreso a Alianza Lima por la manera escandalosa en cómo se marchó

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