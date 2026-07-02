¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse en Wimbledon 2026? Programación y canal TV del duelo por segunda ronda de dobles

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse en Wimbledon 2026? Crédito: VisualesIA ScribNews.

Ignacio Buse buscará prolongar su histórica participación en Wimbledon 2026. Después de estrenarse con una valiosa victoria en el cuadro de dobles junto al argentino Marco Trungelliti, el tenista peruano afrontará un exigente compromiso por la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada con la ilusión de seguir avanzando sobre el césped del All England Lawn Tennis Club.

La dupla sudamericana dejó una grata impresión en su debut al derrotar al indio Anirudh Chandrasekar y al japonés Takero Yuzuki por 6-4, 6-7(3) y 7-6(7), en un encuentro donde no concedieron un solo break point con su servicio y resolvieron el desenlace con gran personalidad. Ahora, el desafío será aún mayor frente a los undécimos preclasificados del torneo, el portugués Francisco Cabral y el austríaco Lucas Miedler, una de las parejas más fuertes del circuito.

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Buse/Trungelliti vs Miedler/Cabral: día, hora y canal TV del partido

El encuentro entre Ignacio Buse/Marco Trungelliti ante la dupla que componen Lucas Miedler y Facundo Cabral se disputará este viernes 3 de julio en la court 15 del All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres.La dupla sudamericana saltará a la cancha a las 05:00 horas de Perú.

La transmisión oficial del compromiso estará a cargo de Disney+, plataforma que posee los derechos de los torneos ATP en la Perú y gran parte de Sudamérica. Asimismo, el duelo también podrá seguirse a través de Tennis TV, el servicio oficial del circuito que ofrece cobertura en vivo de todos los encuentros del calendario profesional.

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Ignacio Buse y Marco Trungelliti avanzan a la segunda ronda de dobles de Wimbledon 2026. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.

Dupla de fuste

El siguiente desafío de Ignacio Buse y Marco Trungelliti será de una dificultad muy superior. En la segunda ronda de Wimbledon 2026 tendrán al frente a los undécimos preclasificados del torneo: el portugués Francisco Cabral y el austríaco Lucas Miedler, una pareja que se ha consolidado entre las más competitivas del circuito ATP gracias a su regularidad y entendimiento dentro de la cancha.

Cabral y Miedler llegan a Londres respaldados por importantes resultados. En la presente temporada conquistaron el ATP 250 de Brisbane, uno de los primeros torneos del calendario, demostrando desde el inicio del año que podían competir de igual a igual con las mejores duplas del mundo. A ello se suma la destacada campaña que firmaron en 2025, cuando levantaron los trofeos de Gstaad, Hangzhou y Atenas, consolidándose como una sociedad estable y exitosa en el circuito.

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Actualmente ocupan los puestos 24 y 25 del ranking ATP de dobles, respectivamente, y parten como favoritos para avanzar a la tercera ronda. No obstante, Buse y Trungelliti llegan con la confianza de haber superado un exigente debut sin ceder una sola oportunidad de quiebre con su servicio, un rendimiento que buscarán repetir para intentar dar una de las sorpresas del torneo.

Cabral y Miedler conquistaron el dobles en Hangzhou en 2025. Crédito: ATP.

Ignacio Buse sigue rompiendo récords

Más allá de la clasificación a la segunda ronda, la victoria de Ignacio Buse tiene un enorme valor para el tenis peruano. Con apenas 21 años, el limeño puso fin a una sequía de 17 años sin triunfos nacionales en un cuadro principal de dobles de un Grand Slam, una estadística que refleja la magnitud de lo conseguido sobre el césped del All England Lawn Tennis Club.

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El último peruano que había celebrado una victoria en esta modalidad fue Luis Horna durante Roland Garros 2009. Desde entonces, ningún representante del país había logrado superar la primera ronda del cuadro de dobles en alguno de los cuatro torneos más importantes del circuito profesional.

El registro adquiere un significado aún mayor al tratarse de Wimbledon. Buse se convirtió en el primer peruano en ganar un partido de dobles en el césped londinense desde el propio Horna, quien lo consiguió en la edición de 2008. Hoy, el extenista es capitán del equipo peruano de Copa Davis y ha acompañado de cerca el crecimiento del joven nacional, que continúa sumando capítulos históricos en el inicio de su carrera en la élite del tenis mundial.

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