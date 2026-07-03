Hugo Ancajima se despidió de Universitario con un emotivo mensaje: “Me voy con la frente en alto”

La publicación en su cuenta oficial cerró su etapa en el club, con agradecimientos a la hinchada, compañeros y trabajadores, y con un repaso del tricampeonato como uno de los hitos de su carrera (Universitario de Deportes)

Hugo Ancajima terminó su etapa como futbolista de Universitario de Deportes. La despedida se conoció a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde el lateral derecho compartió un texto de tono personal para agradecer por el tiempo que pasó en el club y repasar los episodios que más valoró durante su permanencia.

El jugador sostuvo que el cierre de este periodo significó un punto especial dentro de su carrera. Según escribió, arribó a la institución con la expectativa de alcanzar un objetivo que consideró entre los más grandes de su vida profesional, y se fue con la satisfacción de haber defendido la camiseta y de haber integrado un tramo que describió como inolvidable.

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En paralelo, Universitario ya había comunicado la salida del futbolista mediante sus redes sociales, en un contexto de ajustes del plantel para encarar el Torneo Clausura. En las horas siguientes, Juan Pablo II College difundió su incorporación para disputar el Clausura 2026 de la Liga 1 y la Copa de la Liga.

La despedida de Ancajima de la ‘U’

Hugo Ancajima puso fin a su etapa en Universitario con un mensaje de agradecimiento a la institución, la hinchada y sus compañeros. El lateral destacó el orgullo de haber integrado el plantel tricampeón. (Instagram)

En su mensaje de despedida, Ancajima agradeció a Universitario por haberle abierto las puertas desde su llegada y remarcó el acompañamiento recibido dentro del club. También incluyó en sus reconocimientos a sus compañeros, entrenadores y trabajadores de la institución.

El defensor dedicó un párrafo especial a la hinchada crema. Allí expresó gratitud por el respaldo que, según su publicación, sintió tanto en momentos favorables como en etapas difíciles. Su texto se difundió desde su perfil oficial y generó respuestas entre seguidores del equipo.

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Al repasar su paso por el cuadro estudiantil, Ancajima destacó los resultados colectivos obtenidos. En su balance, mencionó con orgullo que formó parte del plantel que alcanzó tres títulos nacionales consecutivos y señaló que ser tricampeón con la camiseta de Universitario representó un logro que, afirmó, lo acompañará durante toda su vida.

En otro tramo, el lateral afirmó que se iba con la tranquilidad de haber entregado siempre el máximo en el campo. En esa línea, aseguró que se marchaba con la frente en alto, al considerar que sostuvo el esfuerzo en entrenamientos y partidos, con el compromiso con el equipo como prioridad.

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El mensaje de Universitario y la reacción en redes

El club crema despidió públicamente a Hugo Ancajima y le deseó éxito en su próximo desafío. La noticia fue acompañada por mensajes de apoyo de aficionados y cuentas ligadas al entorno de Universitario. (Universitario de Deportes)

La institución también oficializó la salida del futbolista en sus canales oficiales, en medio del armado del plantel para la segunda mitad de la temporada. El anuncio tomó por sorpresa a parte de la hinchada, de acuerdo con las reacciones que se replicaron tras la comunicación.

En su pronunciamiento público, Universitario subrayó el aporte del jugador cuando le tocó sumar y lo incluyó dentro del grupo que integró el tricampeonato nacional. El club le dedicó un mensaje directo en redes sociales: “Gracias por tu garra, Hugo. Agradecemos a nuestro tricampeón Hugo Ancajima por defender la camiseta crema con garra, compromiso y profesionalismo. ¡Éxitos en sus próximos retos!”.

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En la comunicación sobre su salida también se indicó que el futbolista tenía contrato hasta el final de la temporada, aunque quedó con la carta de libertad tras confirmarse su partida. En un inicio, se consideró que su llegada al siguiente equipo podía tratarse de una cesión temporal, pero el escenario cambió con la oficialización del adiós.

Llegada a Juan Pablo II para el Clausura 2026

Tras cerrar su etapa en Universitario, Hugo Ancajima fue presentado como nuevo refuerzo de Juan Pablo II. El defensor afrontará un nuevo reto en un equipo que busca mejorar su campaña en la Liga 1. (Juan Pablo II College)

Juan Pablo II College anunció a Ancajima como refuerzo para afrontar el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 y la Copa de la Liga. El club de Chongoyape realizó la presentación en sus plataformas oficiales y publicó un mensaje de bienvenida: “Nos complace anunciar la incorporación de Hugo Ancajima a la familia de Juan Pablo II. ¡Bienvenido y muchos éxitos!”.

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En la comunicación de ese club se señaló que el arribo se produjo desde Universitario bajo la modalidad de préstamo por el resto del año, con el objetivo de que el futbolista sume continuidad. También se indicó que puede desempeñarse como lateral y como mediocampista, una condición que amplía las alternativas para el cuerpo técnico.

Ancajima se convirtió en el tercer jugador procedente del plantel crema que se incorpora a Juan Pablo II en los últimos días. El club ya había confirmado previamente las llegadas de Paolo Reyna y Álvaro Rojas; sobre este último, se indicó que estuvo cedido en Cienciano y que volverá a vestir la camiseta de Juan Pablo II, como ya lo hizo en 2025.

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En cuanto a su participación reciente, se informó que en el primer semestre de la campaña 2026 disputó seis encuentros entre Liga 1 y Copa Libertadores, con 216 minutos en cancha según el balance difundido al oficializarse el movimiento.

La incorporación del futbolista se dio dentro de una etapa de modificaciones en Juan Pablo II de cara a la segunda mitad de 2026. El club comunicó salidas antes de la presentación del nuevo refuerzo: el uruguayo Maximiliano Juanbeltz, el argentino Iago Iriarte y el peruano Paolo Fuentes dejaron la institución como parte de una reestructuración.

En ese contexto, el equipo quedó bajo la conducción del técnico Jorge Araujo, mencionado como el encargado de mejorar el rendimiento en el tramo decisivo del año. El panorama deportivo incluyó la necesidad de sumar puntos: el balance del Apertura ubicó a Juan Pablo II en la penúltima posición, y también se señaló que el equipo marchaba en el penúltimo lugar de la tabla con 16 puntos, condición que lo colocó entre los más comprometidos en la lucha por la permanencia.

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