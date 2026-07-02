Keiko Fujimori se reúne con Renzo Reggiardo y respalda la creación de la Policía Municipal Metropolitana en Lima

Keiko Fujimori y Renzo Reggiardo se reunieron para analizar la inseguridad ciudadana en Lima y evaluar soluciones conjuntas

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión este jueves con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para tratar la problemática de la inseguridad ciudadana y expresó su respaldo a la iniciativa de establecer una Policía Municipal Metropolitana en Lima durante su próximo gobierno.

En diálogo con la prensa luego del encuentro, el burgomaestre indicó que Fujimori expresó preocupación por las acciones recientes en la ciudad, en especial por los trabajos en los ríos Lurín, Chillón y Rímac para prevenir desbordes y reducir riesgos.

“La señora presidenta de la República ha visto también con muy buenos ojos la propuesta de la creación de una guardia municipal, de una guardia metropolitana, de una policía municipal”, señaló.

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“Está ella con la mejor disposición, pero evidentemente esto tiene que ir madurando en las próximas semanas y los próximos meses, sobre todo una vez que ella pueda ya asumir funciones a partir del 28 de julio”, puntualizó.

Fujimori manifestó apoyo a la creación de una Policía Municipal Metropolitana, propuesta que busca fortalecer la seguridad desde el ámbito local

Reggiardo expresó además su deseo de que Perú “crezca, que se consolide y que de una vez por todas venza a esa falta de institucionalidad que hemos tenido a lo largo de los últimos años y que eso ya debería quedar en el pasado”.

“Y espero que a partir del 28 de julio, con un nuevo gobierno, con una nueva presidenta de la República, se pueda consolidar la institucionalidad en el Perú, que ha venido de capa caída en los últimos años”, añadió.

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En noviembre de 2025, la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la comuna presentó un proyecto contempla la evolución del Serenazgo hacia una Policía Municipal Metropolitana, un cuerpo profesional, civil y armado, con facultades claramente definidas, bajo un mando único metropolitano, con doctrina, capacitación y estándares homogéneos.

“La PNP enfrenta la inseguridad con recursos limitados. Los municipios, que contamos con más de 13 000 serenos en Lima Metropolitana, no podemos seguir siendo actores pasivos. Es momento de convertirnos en el soporte operativo que el país necesita”, afirmó entonces la gerenta del área, Mariella Falla.

El alcalde de Lima subrayó la importancia de mejorar la institucionalidad y consolidar la seguridad, especialmente ante los riesgos en zonas cercanas a los ríos Lurín, Chillón y Rímac

Entre las principales facultades previstas para la nueva unidad figura el control exclusivo del tránsito, lo que permitirá reasignar a miles de efectivos policiales al patrullaje. También contempla la capacidad de arrestar en flagrancia y entregar de inmediato a los detenidos a la Policía Nacional (PNP).

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La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) llegó a Palacio de Gobierno luego de perder frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las dos últimas por un exiguo margen de apenas 40.000 votos que le llevó a no reconocer su derrota y denunciar sin pruebas “fraude”.

A diferencia los anteriores comicios, Fujimori llegó a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

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