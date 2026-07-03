Flavia Montes reveló cuál es su gran objetivo en Alianza Lima y envió firme mensaje: “No se van a arrepentir”

La central nacional confía en recuperar su mejor nivel con el club 'íntimo' y aseguró que la hinchada no se arrepentirá de su llegada. (Video: Alianza Lima TV)

Flavia Montes vive una nueva etapa en su carrera deportiva. Tras concretarse su esperado fichaje por Alianza Lima para la temporada 2026/27, la central nacional aseguró estar ilusionada con el desafío de defender al club del que es hincha y confesó que su principal objetivo será recuperar el nivel que la convirtió en una de las mejores voleibolistas del país.

En declaraciones a Alianza Lima TV, la voleibolista de 25 años expresó su emoción por este momento y destacó el impacto que ha tenido su llegada al cuadro ‘blanquiazul’, tanto en lo personal como en el vínculo con la hinchada, que le ha mostrado un fuerte respaldo desde el anuncio oficial de su incorporación.

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“Estoy muy feliz, muy emocionada de este nuevo reto. La verdad que han sido días muy lindos. La gente ahora me escribe, me reconoce más en la calle y me desea los mejores éxitos, así que estoy muy emocionada por este nuevo comienzo”, señaló la central peruana.

Un fichaje esperado en La Victoria

La llegada de Montes a Alianza Lima no fue un movimiento aislado, sino el cierre de una historia que estuvo cerca de concretarse en el pasado. El club ya había intentado ficharla en temporadas anteriores, pero en ese momento la jugadora decidió continuar su carrera en otro equipo de la Liga Peruana de Vóley.

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Esta vez, el contexto fue distinto. Con la salida de Maricarmen Guerrero y la necesidad de reforzar la zona central del plantel, la dirigencia encabezada por Cenaida Uribe volvió a insistir en su contratación. Tras conversaciones directas, el acuerdo se cerró rápidamente, convirtiéndose en una de las incorporaciones más importantes del equipo de cara a la temporada.

Flavia Montes fichó por el equipo de sus amores para la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Prensa AL

Para Montes, este paso también representa una etapa de madurez en su carrera deportiva, al considerar que llega con mayor experiencia y preparación para asumir la exigencia de un club que pelea siempre por títulos. “Llego a Alianza Lima en un momento muy importante de mi carrera. Siento que poco a poco estoy obteniendo la madurez necesaria para vivirlo en el club de mis amores”, afirmó.

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Objetivo: volver a su mejor versión

Más allá del impacto emocional de su fichaje, Montes fue autocrítica respecto a su presente deportivo y dejó en claro que su principal meta es recuperar el nivel que mostró en sus mejores temporadas. La central sabe que llega a un plantel altamente competitivo y que deberá ganarse un lugar en una plantilla que aspira a seguir dominando el voleibol peruano.

“En lo personal siento que tengo que recuperar el nivel que tenía y en lo grupal poder ayudar en lo máximo que pueda al equipo, tanto jugando como alentando. Creo que eso es muy importante para todas, sentir el apoyo de cada jugadora, de su compañera al lado”, explicó.

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Además, resaltó que su adaptación ha sido rápida gracias al buen ambiente en el grupo y al hecho de compartir vestuario con varias compañeras de la selección peruana, lo que ha facilitado su integración desde el inicio de los entrenamientos.

El mensaje a la hinchada: “No se van a arrepentir”

Finalmente, Flavia Montes se dirigió a los hinchas de Alianza Lima, a quienes agradeció por el apoyo recibido desde su anuncio oficial. La central destacó el cariño mostrado en redes sociales y en su día a día, asegurando que se siente plenamente identificada con el club.

“El hincha de Alianza me ha recibido muy bien. Siento como si estuviera en casa, sobre todo es importante eso: sentir el calor de la hinchada”, comentó.

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La central jugará en La Victoria tras su paso por San Martín. Créditos: Alianza Lima.

Sobre la presión que implica vestir la camiseta blanquiazul, Montes fue clara al señalar que lo vive como una motivación para superarse constantemente y no como una carga. “No siento presión, siento motivación al querer superarme, al querer ser mejor para poder dar todo de mí”, indicó.

Antes de cerrar, la voleibolista dejó un mensaje contundente para la afición, reafirmando su compromiso con el club y su deseo de responder dentro de la cancha. “Estoy muy feliz de haber llegado y no se van a arrepentir. Arriba Alianza, toda la vida”, concluyó.