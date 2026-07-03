Gobiernos regionales solicitan acciones urgentes frente al fenómeno El Niño y estudio alerta sobre miles de personas expuestas a inundaciones

Familias y personal de emergencia caminan por calles anegadas en una ciudad del Perú debido a las intensas lluvias generadas por el fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes del inicio de la temporada de lluvias de mayor intensidad, los gobiernos regionales colocaron la prevención frente al fenómeno El Niño entre las principales prioridades de la agenda nacional. Las autoridades regionales sostienen que las acciones de mitigación requieren ejecución inmediata para reducir los riesgos sobre la población y la infraestructura expuesta.

Durante el X Consejo de Estado Regional (CER), la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) planteó al Poder Ejecutivo la necesidad de acelerar decisiones vinculadas con proyectos de prevención, continuidad de inversiones y coordinación entre los distintos niveles del Estado. El pedido también incluyó la asignación de recursos para iniciativas priorizadas por las regiones.

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ANGR solicita medidas inmediatas frente al fenómeno El Niño

Durante el Consejo de Estado Regional, el gobernador de Piura, Luis Neyra, celebra los logros de la gestión descentralizada con una ejecución presupuestal récord. Subraya la importancia de la coordinación y solicita asegurar el presupuesto para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño. Difusión

En el marco del X Consejo de Estado Regional, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador regional de Piura, Luis Ernesto Neyra León, solicitó al presidente de la República, José María Balcázar, que disponga acciones concretas para afrontar los posibles efectos del fenómeno El Niño global y costero.

Durante su intervención, Neyra afirmó que las labores de prevención no deben aplazarse. “No esperar el nuevo gobierno. Desde ahora, yo sé que usted tiene la firme voluntad para poder comenzar todos los trabajos de mitigación y prevención que se puedan culminar hasta fin de año para hacer frente a esta inclemencia climática que podamos tener en los próximos meses”, expresó.

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El titular de la ANGR indicó que el país ya enfrenta un fenómeno El Niño costero y advirtió sobre la posibilidad de un calentamiento adicional del océano que favorezca la aparición de un fenómeno El Niño global. En ese contexto, insistió en la necesidad de preparar respuestas antes del incremento de las lluvias.

Gobiernos regionales plantean coordinación con el Ejecutivo

El gobernador de Piura y presidente de la ANGR, Luis Neyra León, solicitó no esperar el cambio de gobierno para ejecutar las intervenciones. Difusión

La ANGR también pidió que los ministerios incorporen los proyectos priorizados por los gobiernos regionales dentro de sus planes de ejecución. Según la organización, esa coordinación permitiría reducir brechas de infraestructura y fortalecer la atención de las necesidades de cada departamento.

El presidente de la ANGR añadió que esos resultados responden a las coordinaciones desarrolladas en los Consejos de Estado Regional desde 2023. También indicó que las autoridades regionales esperan respuestas concretas sobre los proyectos presentados durante el encuentro.

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La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales reiteró su preocupación por el financiamiento destinado a las inversiones regionales. Días antes del X Consejo de Estado Regional, la institución advirtió que el Proyecto de Ley N.° 14799 de Crédito Suplementario 2026, aprobado por la Comisión de Presupuesto del Congreso y remitido por el Poder Ejecutivo, asigna a los gobiernos regionales menos del 10 % del total de recursos ordinarios destinados a inversiones.

Frente a ese escenario, la ANGR solicitó al Gobierno Nacional asegurar la continuidad de las obras estratégicas en ejecución y atender las demandas técnicas presentadas por las regiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

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La organización también recordó que el traslado de las obras pendientes de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) hacia los gobiernos regionales, luego de la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en 2023, no resultó suficiente para fortalecer la prevención frente a desastres.

Estudio de Cenepred identifica a millones de personas en riesgo

Mientras las autoridades regionales solicitan medidas preventivas, un estudio actualizado del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), difundido por Andina Noticias, advierte que más de 9,3 millones de personas residen en zonas con riesgo muy alto de inundaciones y deslizamientos asociados al fenómeno El Niño.

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Según la evaluación, el documento busca orientar las decisiones del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los municipios para priorizar intervenciones antes del incremento de las precipitaciones. La finalidad consiste en disminuir los efectos sobre la población, la infraestructura pública y las actividades económicas.

El informe identifica a Lima como el departamento con mayor cantidad de habitantes expuestos, con más de 2,2 millones de personas en condición de vulnerabilidad frente a inundaciones. Después aparecen Piura, La Libertad, Lambayeque e Ica, donde también existe una elevada exposición al impacto de las lluvias.

De acuerdo con la información difundida por Andina Noticias, el escenario de riesgo comprende 209 distritos distribuidos en 22 departamentos. El estudio también señala que más de 2,3 millones de viviendas podrían resultar afectadas, junto con miles de establecimientos de salud e instituciones educativas, cerca de 5.900 kilómetros de carreteras y más de 1,3 millones de hectáreas agrícolas expuestas a posibles daños en caso de lluvias intensas.

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