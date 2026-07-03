Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico: cómo frenar el uso de plásticos de un solo uso y cuánto tarda una bolsa en degradarse

El residuo se usa en promedio unos 12 minutos, pero persiste durante siglos y se fragmenta en microplásticos que se dispersan en ecosistemas terrestres y marinos y resultan difíciles de retirar (Magnific)

Con motivo del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, que se recuerda cada 3 de julio, organizaciones, instituciones y campañas ambientales vuelven a poner el foco en un objeto cotidiano que se volvió un problema global. El propósito de la jornada es recortar el consumo de bolsas de plástico de un solo uso y acelerar el cambio hacia alternativas reutilizables.

La efeméride funciona como un llamado a revisar hábitos de compra y a dimensionar el impacto que estas bolsas generan en el ambiente, tanto por su baja reutilización como por el destino que suelen tener tras una breve vida útil. En distintos países se aplicaron medidas que van desde prohibiciones hasta impuestos y acuerdos voluntarios para reducir su circulación.

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Las cifras que suelen acompañar este día ayudan a explicar el trasfondo de la iniciativa: mientras una bolsa puede usarse apenas unos minutos, su degradación puede extenderse durante siglos, con efectos sobre ecosistemas terrestres y marinos y con la presencia de microplásticos como uno de los resultados de esa fragmentación.

Qué se conmemora el 3 de julio y cuál es el objetivo de la fecha

La conmemoración del 3 de julio busca generar conciencia sobre el impacto de las bolsas de plástico de un solo uso y promover cambios de hábitos entre consumidores, empresas y gobiernos. (Magnific)

El Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico se celebra cada año el 3 de julio. La jornada tiene como eje crear conciencia sobre el impacto de las bolsas plásticas en el ambiente y, a la vez, promover su reducción o eliminación, con el uso de opciones reutilizables como alternativa.

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La fecha se instaló como una oportunidad para impulsar decisiones concretas en la vida diaria, en especial al momento de hacer compras. El planteo central es evitar el uso automático de bolsas de un solo uso y reemplazarlas por soluciones que puedan emplearse de manera repetida.

En paralelo, distintos países avanzaron con estrategias para recortar el consumo. En algunos casos, se aplicaron prohibiciones a la producción de bolsas de plástico; en otros, se implementaron impuestos sobre su uso o se adoptaron acuerdos voluntarios con comercios para limitar su entrega.

La idea de “un día sin bolsas” también apunta a comprometer a varios actores a la vez. La reducción no depende solo del consumidor. El enfoque incluye la responsabilidad de gobiernos, empresas y ciudadanía, con medidas de gestión y cambios de comportamiento para disminuir la cantidad de bolsas que llegan a basurales, calles, ríos y mares.

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Por qué las bolsas de plástico son un problema ambiental y cuánto tardan en degradarse

La larga permanencia de las bolsas plásticas en el ambiente y su fragmentación en microplásticos explican por qué esta fecha alerta sobre uno de los residuos más persistentes del planeta. (Magnific)

Uno de los puntos que más se repiten al explicar esta efeméride es la brecha entre el uso real y la persistencia del residuo. En promedio, una bolsa puede utilizarse unos 12 minutos, pero su degradación puede llevar entre 150 y 500 años, según los materiales y las condiciones a las que quede expuesta.

Durante ese proceso, el plástico no desaparece de forma inmediata. Se fragmenta en partículas cada vez más pequeñas, los microplásticos, junto con aditivos y compuestos que pueden formar parte de su fabricación. Esa dispersión es parte del problema porque esos fragmentos se incorporan a distintos entornos y resultan difíciles de retirar.

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En términos globales, se estima que cada año se usan cerca de 5 billones de bolsas de plástico y que el 70%termina en el medio ambiente. Además, se menciona que los mares y océanos reciben grandes volúmenes de residuos plásticos: en algunas estimaciones, llegan cerca de 12 millones de toneladas por año.

También se citan promedios de uso por persona. En una de las estimaciones difundidas, el consumo anual ronda 230 bolsas por persona, una cifra que ayuda a dimensionar cómo un artículo de uso extendido se convierte rápidamente en un residuo masivo. A escala mundial, esa dinámica se asocia con números que superan los 500 billones de bolsas.

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Los efectos alcanzan a la fauna marina y a los ecosistemas. En otra de las cifras difundidas, se señala que uno de cada seis peces que se venden en pescaderías contiene microplásticos en sus estómagos, un dato que se usa para ilustrar cómo el material puede incorporarse a la cadena trófica.

Qué medidas y alternativas se promueven en esta jornada

Llevar bolsas de tela, rechazar las innecesarias y reutilizar las disponibles son algunas de las acciones que el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico impulsa para cuidar el ambiente. (Magnific)

El Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico pone el énfasis en el reemplazo de las bolsas descartables por alternativas que puedan usarse muchas veces. Entre las opciones mencionadas aparecen las bolsas reutilizables y, de manera recurrente, las bolsas de tela, por su capacidad de sostener un uso prolongado.

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La fecha también funciona como plataforma para campañas públicas. En Perú, por ejemplo, se difundió la conmemoración del 3 de julio y se vinculó esa promoción con la Ley N° 30884, que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. En ese marco, se difundieron datos de consumo y generación de residuos plásticos.

Entre las cifras presentadas en ese contexto se incluyó que en el país se consumen aproximadamente 950 mil toneladas de plásticos al año; que en Lima Metropolitana y Callao se generan más de 886 toneladas diarias de residuos de este material, con un 46%del total nacional; y que, en promedio, un peruano usa anualmente 30 kilos de plástico.

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En la misma línea, se indicó que cada minuto se usan 6 mil bolsas de plástico, y que eso equivale a 3 mil millones de bolsas plásticas al día. El objetivo de difundir esos datos es reforzar la idea de escala del problema y acelerar la adopción de alternativas, con foco en la reducción del consumo de bolsas de un solo uso.

Más allá de normativas o campañas, la jornada se apoya en decisiones simples. Llevar una bolsa reutilizable, rechazar una bolsa si no es necesaria y reutilizar las que ya se tienen en casa forman parte del conjunto de acciones promovidas para recortar la demanda y evitar que ese residuo termine disperso en el ambiente.

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