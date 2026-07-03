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‘Miss Perú’, Luren Márquez, se luce en desfile de Ágatha Ruiz de la Prada y se alista para certamen internacional

La diseñadora le deseó suerte a la peruana en el certamen internacional; además, la invitó a presentarse con sus prendas en Paris Fashion Week.

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Luren Márquez participó en un evento spring colors en Rhode Island junto a la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.
Luren Márquez participó en un evento spring colors en Rhode Island junto a la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.

‘Miss Perú 2026’, Luren Márquez, desfiló para Ágatha Ruiz de la Prada y se alista para certamen internacional. La modelo, actual Miss Perú Universe, participó en un evento spring colors realizado en Rhode Island junto a la diseñadora española, quien no solo compartió imágenes del desfile en sus redes sociales, sino que además la invitó a presentarse con sus prendas en una próxima participación en Paris Fashion Week.

Según se difundió, Ágatha Ruiz de la Prada publicó fotos del evento y destacó su encuentro con la peruana, a quien se refirió como una “nueva amiga” y a quien le deseó suerte en su camino al certamen internacional.

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“Qué maravilla mi desfile en Rhode Island la semana pasada! Fue fantástico...🌈 ❤️​Y cómo no, tengo que mandarle un beso enorme a mi nueva amiga Luren ¡toda la suerte del mundo en el certamen de Miss Universo! Vas a arrasar...“.

La aparición de Márquez en el desfile y el respaldo público de la diseñadora llegan en un momento clave de su agenda, mientras se prepara para representar al país en una competencia fuera del Perú.

Luren Márquez participó en un evento spring colors en Rhode Island junto a la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.
Luren Márquez participó en un evento spring colors en Rhode Island junto a la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.

Un desfile en Rhode Island y una invitación a Paris Fashion Week

De acuerdo con lo compartido, Luren Márquez participó en un spring colors en Rhode Island junto a Ágatha Ruiz de la Prada, quien quedó tan satisfecha con el encuentro que le extendió una invitación para su siguiente presentación en Paris Fashion Week.

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El anuncio se reforzó no solo con publicaciones, sino también con una historia grabada por ambas, en la que Ágatha reiteró su entusiasmo y expresó el deseo de que Márquez destaque en el certamen internacional. En ese video, además, se sumó un pedido directo para involucrar a la organización peruana.

El mensaje a Jessica Newton: “Esa niña tiene que ganar”

En la historia que compartieron, Ágatha Ruiz de la Prada envió buenos deseos a Luren Márquez de cara a la competencia internacional y, al mismo tiempo, invitó a Jessica Newton a acompañarlas en un futuro desfile en París. Sus frases apuntaron a comprometer públicamente esa invitación.

“Jessica, esa niña tiene que ganar, por favor te lo pido”.

Luren, por su parte, respondió con un tono de entusiasmo y complicidad, subrayando que el objetivo es triunfar para consolidar un equipo y avanzar con los planes en conjunto.

“Tenemos que ganar para formar un equipo. Así que, Jessica, estamos por empezar el show de Roid island”.

La diseñadora volvió a remarcar la idea de llevar a Márquez a su pasarela: “Esa niña tiene que hacer un desfile en París conmigo”.

En una historia, Ágatha pidió a Jessica Newton: “Esa niña tiene que ganar, por favor te lo pido”.
En una historia, Ágatha pidió a Jessica Newton: “Esa niña tiene que ganar, por favor te lo pido”.

“Vamos a hacer un desfile en París”: el compromiso que planteó Luren

En la misma grabación, Luren Márquez sostuvo que el plan de trabajar con Ágatha Ruiz de la Prada en París ya estaba encaminado y que la invitación a Jessica Newton era parte de ese acuerdo.

“Y vamos a hacer un desfile en París. Estamos comprometidos. Te estamos invitando para que vayas con nosotros. Ya Ágatha me dijo, ‘hay que invitar a tu directora’, te estamos enviando el video para que te comprometas con nosotras”.

La escena, difundida como parte del contenido en redes, mostró una conversación directa y pública, con guiños al trabajo en equipo y a la proyección internacional que podría abrirse para la reina peruana si se concreta la invitación.

Luren aseguró que ya existe un compromiso para desfilar en París con la diseñadora: “Vamos a hacer un desfile en París”.
Luren aseguró que ya existe un compromiso para desfilar en París con la diseñadora: “Vamos a hacer un desfile en París”.

Luren Márquez, coronada Miss Perú 2026 en el Callao

El respaldo de Ágatha Ruiz de la Prada se conoce meses después de la coronación de Luren Márquez como Miss Perú 2026, realizada en una ceremonia reservada en el Teatro Municipal del Callao el miércoles 15 de abril del 2026. En ese evento se cerró el reinado de Karla Bacigalupo, quien entregó la corona a su sucesora.

En la ceremonia también estuvo presente Fátima Bosh, presentada como Miss Universo 2025, quien participó de actividades protocolarias y recibió las llaves de la ciudad en un acto que buscó resaltar la relevancia del encuentro para el Callao y el país.

Según lo informado, la jornada incluyó un segmento enfocado en la internacionalización del certamen, y cerró con un ambiente festivo y muestras de apoyo a la nueva reina.

Una mujer con vestido blanco y banda "Miss Perú Universe" es coronada por otra. Luego, la mujer coronada sonríe en el escenario
Luren Márquez es coronada como Miss Perú Universe en una ceremonia deslumbrante, marcando un hito en su carrera.

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