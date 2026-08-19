Curwen responde a Medina con preguntas sobre investigación fiscal y el público lo cuestiona: “La que lo engañó fue su novia, no Magaly”

Curwen respondió a Magaly Medina en Brutalidad Política con preguntas sobre la carpeta fiscal 364-2024 tras el ampay de Carla Campos Salazar.

Guardar

Víctor Caballero, conocido como Curwen, le devolvió el golpe a Magaly Medina en su programa ‘Brutalidad Política’ con una batería de preguntas sobre una supuesta citación fiscal que involucraría a la conductora de televisión, todo ello un día después de que ‘Magaly TV: La Firme’ difundiera el ampay de su prometida Carla Campos Salazar.

La reacción del comunicador generó una respuesta dividida en redes sociales: mientras una parte del público aplaudió la movida, otra cuestionó que dirigiera su energía hacia Medina en lugar de hacia su propia relación.

El contexto era inevitable. Curwen ya había pasado por varios momentos públicos vinculados al ampay: negó la infidelidad ante un reportero de ‘Magaly TV: La Firme’, luego la reconoció en el streaming ‘Habla Good’ y más tarde, en ‘Todo Good’, pidió que las burlas se dirigieran hacia él y no hacia Carla.

PUBLICIDAD

Pero fue en ‘Brutalidad Política’, su espacio en YouTube, donde decidió salir al cruce de la conductora que difundió las imágenes, y lo hizo con su estilo habitual: preguntas formuladas con tono irónico, frente a más de 50.000 personas conectadas en vivo.

Tras una publicación de Magaly Medina, el comunicador Curwen contraataca con una serie de preguntas directas sobre una presunta investigación fiscal que la vincularía con el caso de Jefferson Farfán y una jueza apodada 'Chibolina'. Video: TikTok @riclatorrez

El detonante inmediato fue una historia que Magaly Medina publicó en sus redes sociales en referencia al caso. Curwen la leyó en vivo y respondió de inmediato. “¿No puede subir una historia contándonos qué dice la carpeta 364-2024 de la Segunda Fiscalía Suprema? Digo, ¿no? Si tiene tiempo para subir historias rapidito nomás, para bajar mi pepita”, señaló ante su audiencia.

PUBLICIDAD

Diez preguntas para Magaly: la carpeta fiscal, la jueza y el caso Farfán

Lo que siguió fue una lista de interrogantes que Curwen presentó como “top diez preguntas para la señora Magaly Medina, con cariño”. El eje central de todas ellas fue la carpeta fiscal 364-2024 de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que según el comunicador estuvo a cargo de la exjefa del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, y que actualmente estaría bajo responsabilidad del fiscal Víctor Rodríguez Monteza.

La investigación, según expuso Curwen, involucra a la suspendida presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Delfina Vidal Larrosa Sánchez, a quien el comunicador llamó “la Chibolina” por sus supuestos vínculos con el encarcelado expresentador Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’. Curwen sugirió que la pesquisa apunta a un presunto tráfico de influencias: alguien habría pedido a Vidal que cambiara al juez a cargo de un proceso contra el futbolista Jefferson Farfán, y ese cambio se habría concretado.

PUBLICIDAD

“¿Es cierto que alguien pidió cambiar a un juez del caso Farfán y al final se dio ese cambio? ¿Es cierto? Es una pregunta con cariño, desde la buena onda”, afirmó el comunicador en ‘Brutalidad Política’.

El periodista Curwen le envía un contundente mensaje a Magaly Medina, cuestionándola sobre una citación fiscal programada para el 25 de agosto en la que deberá declarar como testigo en el caso relacionado con 'Chibolín'. Video: TikTok @josepastord

El punto más directo de la secuencia fue la alusión a una supuesta citación a Medina. “¿Es cierto que usted tiene que ir el 25 de agosto a rendir declaración como testigo por este caso? ¿Es cierto que su situación jurídica podría cambiar y pasar de testigo, tal vez, quizás, de repente, a investigada?”, preguntó Curwen.

Añadió que el notario Alfredo Zambrano, esposo de la conductora, tendría una comparecencia prevista para el 27 de agosto. También deslizó que Medina habría solicitado que su declaración se realizara de forma virtual, pero que el Poder Judicial rechazó ese pedido.

PUBLICIDAD

Curwen fue enfático en aclarar que sus afirmaciones tenían forma de pregunta, no de acusación. “Yo no estoy diciendo: ‘Me han contado’. Yo no estoy diciendo: ‘Dicen por ahí’. No, es una pregunta directa”, sostuvo. Y remató con una comparación entre agendas: “El martes 25 de agosto a las nueve de la mañana, yo voy a estar en La Karibeña. ¿Usted dónde va a estar, señora Magaly?”.

El público reacciona: aplausos y críticas en igual medida

La transmisión generó reacciones inmediatas en los comentarios del programa. Una parte del público celebró la movida del comunicador y mostró interés en el contenido de la carpeta fiscal. “Necesitamos saber qué dice esa carpeta, cuéntanos Curwen”, escribió un usuario. Otro apuntó: “UNA CON OTRA, CARPETA 364-2024”.

PUBLICIDAD

El comunicador Curwen advierte directamente a la conductora Magaly Medina, insinuando que si no responde a ciertas preguntas, podría revelar el contenido de la carpeta fiscal 364-2024. Video: TikTok @josepastord

Pero otra porción de la audiencia cuestionó el blanco elegido por Curwen para canalizar su reacción. “Se agarra con Magaly y no con la novia”, escribió un seguidor. Otro fue más directo: “Pero la que lo engañó fue su novia, no Magaly”. Las preguntas sobre la lógica de la respuesta se repitieron en distintos formatos: “¿Por qué se la agarran con el que les abre los ojos?”, “¿O sea Magaly tiene la culpa de que lo hayan adornado?”, “Ni que fuera culpa de Magaly jajaja”.

Algunos usuarios también señalaron que la actitud del comunicador era predecible. “Todos hacen lo mismo, en vez de agradecer a Magaly, se quieren vengar de ella”, observó un comentarista. Otro añadió: “Curwen me cae bien pero deberías hacer más preguntas a tu pareja que a Magaly”.

PUBLICIDAD

El antecedente entre Medina y Farfán le da un piso informativo al cruce. En 2023, la justicia confirmó una condena contra la conductora por difamación agravada tras una querella del futbolista. En 2025, la Corte Suprema dejó firme una segunda condena —por violación agravada de la intimidad— que contempló el pago de S/300.000 de reparación civil y 138 jornadas de servicio comunitario.

El conflicto entre ambos volvió a escalar en junio y julio de este año, cuando Farfán cuestionó públicamente el cumplimiento de la pena impuesta a Medina. Curwen cerró el segmento con una advertencia. “Si no responde las preguntas, tal vez tengamos que revisar qué dice la carpeta 364-2024”, señaló.

PUBLICIDAD