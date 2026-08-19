El Niño 2026-2027: Gobierno autoriza más de S/129 millones para intervenir 70 puntos críticos y descolmatar ríos

La presidenta Keiko Fujimori supervisa trabajos de limpieza y descolmatación para la prevención de El Niño 2026-2027 en una zona vulnerable de Perú. (Agencia Andina)

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El Poder Ejecutivo dispuso la ejecución de medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera para que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) realice intervenciones preventivas frente al peligro inminente generado por intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. Las acciones se desarrollarán en Lima y diferentes regiones del país que presentan condiciones de vulnerabilidad.

Según informó Andina Noticias, las medidas fueron establecidas mediante el Decreto de Urgencia N.° 008-2026, publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. La norma establece que las intervenciones estarán orientadas a reducir los riesgos para la población y proteger infraestructura hidráulica y sistemas vinculados con la producción agropecuaria.

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El decreto prioriza las zonas que han sido declaradas en Estado de Emergencia y autoriza a la ANA a ejecutar de manera inmediata trabajos destinados a disminuir los posibles efectos de las precipitaciones. Entre las acciones previstas figuran la limpieza y descolmatación de cauces, así como la conformación de bordos en ríos y quebradas.

La sede de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en Perú, entidad que ejecuta medidas preventivas por el fenómeno El Niño 2026-2027. (Andina Noticias )

S/ 129 millones para intervenir 70 puntos críticos

Para financiar estas labores, el Ejecutivo dispuso una transferencia de S/ 129 millones 400 mil a favor de la Autoridad Nacional del Agua. Los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas y permitirán ejecutar las acciones previstas en los sectores identificados como de mayor vulnerabilidad.

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La ANA focalizará las intervenciones en 70 puntos críticos ubicados en los departamentos de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. Estas zonas han sido consideradas prioritarias ante el riesgo de inundaciones y movimientos en masa que podrían generarse durante episodios de lluvias intensas.

Los recursos no solo serán destinados a los trabajos de descolmatación. También permitirán financiar el mantenimiento de maquinaria y vehículos, además de adquirir los insumos necesarios para ejecutar las intervenciones. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante posibles incrementos de los caudales y reducir los daños que podrían ocasionarse durante el verano de 2026-2027.

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Maquinaria pesada de la Autoridad Nacional del Agua ejecuta trabajos de limpieza y descolmatación en un cauce fluvial de Perú como parte de las medidas preventivas ante el fenómeno El Niño 2026-2027. (Agencia Andina)

Instalarán barreras dinámicas en Lima y Huarochirí

Como parte de las medidas preventivas, el Decreto de Urgencia N.° 008-2026 también autoriza la instalación de barreras dinámicas en quebradas vulnerables de las provincias de Lima y Huarochirí. Estas estructuras buscan disminuir el impacto de huaicos y deslizamientos asociados a precipitaciones extremas.

Para la ejecución de estas defensas y la contratación de los bienes y servicios requeridos, se ha destinado un presupuesto de S/ 50 millones 59 mil 56. La medida está dirigida específicamente a zonas consideradas de alto impacto y pretende reducir la exposición de la población y la infraestructura ante posibles movimientos de masa.

La instalación de estas estructuras se suma a los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos que se realizarán en los cauces. De esta manera, el plan contempla intervenciones diferenciadas según el tipo de peligro identificado en cada zona, con especial atención en los sectores donde las lluvias podrían generar inundaciones, huaicos o deslizamientos.

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ANA deberá reportar el avance de las intervenciones

El decreto establece que el titular de la Autoridad Nacional del Agua será responsable de garantizar la adecuada aplicación de los recursos asignados. Además, deberá publicar informes trimestrales en los que se detallen los puntos críticos atendidos mediante información georreferenciada.

Las entidades de los tres niveles de gobierno que reciban financiamiento también tendrán obligaciones de seguimiento. Según la norma, deberán reportar mensualmente el avance físico y financiero de las intervenciones a la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño.

Las medidas dispuestas por el Ejecutivo buscan anticiparse a los posibles efectos de las lluvias asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027, priorizando la reducción del riesgo y la protección de la población. El decreto lleva la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

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