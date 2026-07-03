Said Palao asegura que la confianza con Alejandra Baigorria volvió “hace tiempo” y da por superada la crisis

Alejandra Baigorria y Said Palao dejan atrás el pasado y apuestan nuevamente por su relación. En este informe, la pareja se muestra feliz y enamorada, compartiendo detalles de su reconciliación y confirmando que la confianza ha vuelto. ¿Se viene el bebé pronto? Video: América TV / América Hoy

Said Palao salió al frente de las preguntas sobre su matrimonio con Alejandra Baigorria y, con una frase de dos palabras, dio por cerrado el capítulo del ampay que protagonizó en Buenos Aires en marzo de este año. Al ser consultado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ sobre si la confianza ya había regresado en la pareja, el deportista respondió con evidente cansancio ante la insistencia de la prensa: “Chicos ya, voy a tener que responderles todas las semanas lo mismo”.

Cuando la reportera preguntó “¿Lo pasado, pisado?”, Palao fue directo: “Hace tiempo”. El evento que sirvió de escenario fue el lanzamiento de la campaña ‘Agarra tu gringa’ en la Línea 1 del Metro de Lima, donde Baigorria presentó un vagón intervenido con la imagen de su marca.

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Fue la primera aparición pública de la pareja tras el escándalo, y también el primer beso que ambos dieron frente a los medios desde que el ampay sacudió su matrimonio. Palao prefirió mantener el foco en el trabajo antes de responder sobre la polémica: “Orgulloso de todo lo que estamos logrando, también lo que está logrando Ale y su hermano. Hemos conformado un grupo bonito los tres”, afirmó.

Al ser consultado directamente por los cuestionamientos que recibe Baigorria por mantenerse a su lado pese al escándalo, Palao optó por no profundizar y enfocarse en el presente. “No me gusta hablar de ese tipo de cosas, me estoy centrado en el tema laboral con Ale y con este lindo proyecto. A todos les deseo bendiciones”, señaló.

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Said Palao afirmó que la confianza con Alejandra Baigorria se recuperó hace tiempo tras el ampay en Argentina.

El mea culpa previo y la postura de Baigorria

Las declaraciones de Palao en el evento llegan semanas después de que el deportista hiciera un mea culpa público en el set de ‘Esto es Guerra’, donde lloró ante las cámaras y le pidió perdón a su esposa.

“Para cerrar, solo quiero decirle a mi esposa que voy a tratar de hacer todo lo posible por recuperar nuestro matrimonio, la familia que estábamos construyendo, demore lo que me demore, siempre y cuando ella me lo permita”, declaró en esa oportunidad.

En el lanzamiento de la campaña, Palao también se refirió a las críticas que recibe la pareja de manera más amplia, reconociendo errores sin entrar en detalles.

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“Estamos rodeados de gente muy buena y muy linda. Con errores y con defectos, pero siempre tratando de hacer lo mejor y mejorar en el camino. Hay críticas buenas, malas, constructivas y otras que buscan destruir. Nos quedamos con las que nos ayudan a mejorar“, expresó ante las cámaras de ‘América Hoy’.

Magaly Medina afirmó que Alejandra Baigorria ya perdonó a Said Palao, pero criticó que intentara desacreditar a la prensa en lugar de permitir que su esposo respondiera por las imágenes que originaron la controversia. ATV/ Magaly TV La Firme.

Baigorria, por su parte, también tomó la palabra durante el evento y defendió su decisión de continuar con el matrimonio. “Yo creo en la palabra de Said. Si no creyera en él, no estaría con él”, afirmó, según. La empresaria también fue enfática al señalar que lo ocurrido fue resuelto en privado y que la confianza dentro de su relación nunca llegó a quebrarse del todo.

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Planes de ser padres y el dardo del suegro

En medio de las declaraciones sobre la reconciliación, la conversación derivó hacia los planes familiares de la pareja. Baigorria confirmó que tener un hijo sigue dentro de sus proyectos, aunque aclaró que prefiere que ocurra sin presiones.

“Se va a dar como tenga que darse. Yo creo que va a ser cuando Dios quiera”, señaló. Palao sumó su versión con una respuesta que generó risas en el set: “Ya estábamos practicando desde hace bastante tiempo”, dijo ante las cámaras de ‘América Hoy’.

El momento más comentado del evento, no obstante, lo protagonizó el padre de Baigorria, Sergio Baigorria, quien interrumpió la entrevista con un mensaje directo a su yerno: "Agarra a tu gringa porque te la van a quitar“, le dijo al deportista con total firmeza. Palao respondió entre risas.

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