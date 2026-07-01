Embarcaciones pesqueras extranjeras cerca de las 200 millas del Perú: Contraloría supervisará el sistema de monitoreo estatal

La Contraloría General inició una visita de control al Ministerio de la Producción para supervisar el monitoreo de embarcaciones pesqueras extranjeras. Composición: Infobae

La presencia de una numerosa flota pesquera extranjera en las inmediaciones del límite marítimo peruano motivó la intervención de la Contraloría General de la República, que inició un servicio de control simultáneo orientado a verificar el proceso de monitoreo y seguimiento de estas embarcaciones. La medida se produce en un contexto de creciente atención pública sobre las operaciones de naves internacionales en zonas cercanas a las 200 millas soberanas del Perú.

El órgano de control acreditó este 1 de julio a una comisión ante el Ministerio de la Producción con el propósito de ejecutar una visita de control sobre los mecanismos estatales encargados de vigilar las actividades pesqueras de bandera extranjera dentro del dominio marítimo peruano y en áreas adyacentes. La decisión se sustenta en denuncias relacionadas con la posible incursión de embarcaciones internacionales en espacios de jurisdicción nacional.

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Días antes, reportes satelitales difundidos por el Movimiento Ecologista del Perú (MEP) identificaron la presencia de aproximadamente 400 buques pesqueros chinos frente a la costa de Mollendo, en Arequipa. Según la organización ambientalista, las imágenes obtenidas entre el 1 y el 19 de junio muestran el desplazamiento de la denominada Flota de Calamar Extranjera a lo largo del límite de la Zona Económica Exclusiva peruana.

Contraloría inicia visita de control al sistema de vigilancia marítima

El monitoreo se complementa con patrulleras marítimas y el Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico Acuático (SIMTRAC). Difusión

Mediante el Oficio N.° 000174-2026-CG/OC5301, el Órgano de Control Institucional del Ministerio de la Producción comunicó oficialmente el inicio del servicio de control simultáneo en la modalidad de visita de control.

El documento señala que la intervención se realiza en aplicación de la Ley N.° 27785 y de la Directiva N.° 013-2022-CG/NORM, normas que regulan las acciones de control simultáneo dentro del Sistema Nacional de Control. La Contraloría precisó que el objetivo de estas actuaciones consiste en “contribuir oportunamente con la eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado”.

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La comisión designada supervisará el “Proceso de monitoreo y seguimiento de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera dentro del dominio marítimo peruano (200 millas) y zonas adyacentes”, y solicitó al Ministerio de la Producción las facilidades necesarias para desarrollar las labores de verificación.

De acuerdo con el reporte del Movimiento Ecologista del Perú, la flota internacional se encuentra a unas 220 millas náuticas de la costa de Mollendo, posición que la ubica fuera del límite de la Zona Económica Exclusiva del Perú.

La organización indicó que el seguimiento se efectuó mediante tecnología satelital, herramienta que permitió determinar tanto la ubicación aproximada como el número de embarcaciones presentes en la zona. El informe también advirtió sobre la dimensión de las operaciones pesqueras desarrolladas en el área y planteó la necesidad de mantener una vigilancia constante.

El recorrido de la flota se realizó en sentido norte-sur bordeando la jurisdicción marítima peruana, según las imágenes analizadas por el MEP.

La Contraloría General inició una visita de control al Ministerio de la Producción para supervisar el monitoreo de embarcaciones pesqueras extranjeras. Contraloría / Infobae

Marina de Guerra verificó operaciones fuera del dominio marítimo

La Marina de Guerra del Perú informó que un vuelo de exploración confirmó que las embarcaciones extranjeras operan fuera del dominio marítimo nacional, a aproximadamente 230 millas de la costa peruana.

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La institución explicó que la misión tuvo como finalidad supervisar las actividades marítimas tanto dentro de la jurisdicción peruana como en las zonas adyacentes. Durante el operativo, la Fuerza de Aviación Naval trabajó de manera coordinada con la Comandancia de Operaciones Guardacostas para verificar la posición, la ruta y la identificación de los buques detectados en superficie.

Según la Marina, esta labor permitió monitorear diversos contactos marítimos y recopilar información sobre el tránsito de embarcaciones en el área.

La Marina de Guerra indicó que los datos obtenidos durante la misión aérea se contrastan en tiempo real con el Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico Acuático (SIMTRAC), plataforma utilizada para fortalecer la vigilancia marítima y el seguimiento permanente de las actividades desarrolladas en el mar.

La institución añadió que el sistema opera con el apoyo de patrulleras marítimas desplegadas en distintas zonas del ámbito nacional, lo que permite ampliar la capacidad de control sobre los espacios acuáticos bajo jurisdicción peruana.

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El inicio del servicio de control simultáneo de la Contraloría coincide con estas labores de vigilancia efectuadas por la Marina y con los reportes satelitales difundidos por organizaciones ambientales sobre la presencia de la flota extranjera en las inmediaciones de la Zona Económica Exclusiva del Perú.