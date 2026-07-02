Perú

Pedro Paulet, el peruano que miró al espacio y dejó pendiente una pregunta sobre el futuro del país

A 152 años de su nacimiento, el pionero peruano de la astronáutica vuelve a ser recordado por su motor cohete. Pero su legado también plantea una discusión menos frecuente: qué lugar ocupa la ciencia en el modelo de desarrollo nacional

Guardar
Google icon
Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 30 de enero
Reconocido como visionario de la propulsión espacial, Pedro Paulet murió en 1945 tras una trayectoria científica adelantada a su tiempo. (Andina)

Cada 2 de julio, el nombre de Pedro Paulet Mostajo vuelve a aparecer en homenajes, publicaciones y ceremonias vinculadas a la ciencia peruana. El arequipeño, nacido en 1874, es recordado como uno de los grandes precursores de la astronáutica mundial y como una de las figuras peruanas que anticipó desarrollos vinculados a la propulsión espacial.

Pero reducirlo solo al “peruano que soñó con los cohetes” deja fuera una parte importante de su historia. Paulet no pensaba la ciencia como una curiosidad aislada ni como una hazaña individual. Su mirada apuntaba a algo más ambicioso: convertir el conocimiento técnico en una herramienta de modernización para el país.

PUBLICIDAD

Ilustración de Pedro Paulet junto a monumentos, un cohete en lanzamiento, mapas de Perú y Europa, y texto explicativo sobre su trayectoria científica.
La trayectoria de Pedro Paulet Mostajo, científico peruano y precursor de la astronáutica, desde su nacimiento en Arequipa hasta sus innovaciones y legado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A 152 años de su nacimiento, esa dimensión de su legado sigue siendo menos citada que sus vínculos con la historia de la astronáutica. Y, sin embargo, puede ser la más actual para un Perú que continúa debatiendo cómo generar valor más allá de la exportación de materias primas.

Más que un pionero de la astronáutica

Pedro Paulet fue ingeniero, científico, diplomático e inventor. Durante su formación en Europa desarrolló investigaciones vinculadas a la propulsión y al diseño de naves, entre ellas el llamado “Avión Torpedo”, proyecto que ha sido asociado con los primeros antecedentes de la aeronavegación a propulsión. La Biblioteca Nacional del Perú lo reconoce como precursor de la astronáutica mundial y de la investigación aeroespacial.

PUBLICIDAD

Pedro Paulet - espacio - aeronáutica - Perú - historias - 1 julio
El “Avión Torpedo” fue uno de los proyectos más ambiciosos de Pedro Paulet y suele ser citado como antecedente de la navegación aeroespacial moderna. (Universidad Católica San Pablo)

Ese es el costado más conocido de su biografía. Sin embargo, para el físico nuclear Rolando Páucar Jáuregui, expresidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), Paulet debe ser leído también como un pensador de la industrialización.

“Paulet no solo soñaba con llegar al espacio, sino que soñaba con un Perú moderno a través de la ciencia. Hay un episodio de su vida, mucho menos citado que el motor cohete, que lo demuestra”, sostiene Páucar.

Cartas privadas de Pedro Paulet enviadas desde París fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación
Cartas privadas de Pedro Paulet enviadas desde París fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación

Ese episodio ocurrió en 1905, cuando Paulet volvió al Perú por encargo del presidente José Pardo para dirigir la recién creada Escuela Nacional de Artes y Oficios, hoy vinculada al Instituto José Pardo. No se trataba de una designación decorativa. Paulet participó en la contratación de profesores, la definición del plan de estudios y la incorporación de equipamiento europeo para formar técnicos en un país que necesitaba capacidades productivas.

“El día de la inauguración, el 24 de setiembre de 1905, dijo algo que resume su pensamiento mejor que cualquier biografía: la escuela técnica era la escuela del obrero, símbolo del productor humano. No hablaba de cohetes. Hablaba de capital humano, cien años antes de que ese término existiera en el vocabulario de la política pública”, señala Páucar.

Infografía con ilustraciones de Pedro Paulet, un mapa de Perú, un motor prototipo con tanques y componentes, y una línea de tiempo con hitos espaciales.
La contribución del científico peruano Pedro Paulet al desarrollo de motores de propulsión líquida que fueron clave para la carrera espacial desde 1900. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El país que exporta recursos e importa conocimiento

La discusión que abre Paulet no pertenece solo al pasado. El Perú sigue siendo una economía marcada por la exportación de recursos naturales y por una débil articulación entre ciencia, industria y Estado. Se exportan minerales, pero gran parte del valor agregado asociado a su transformación tecnológica se genera fuera del país.

Para Páucar, esa brecha revela una deuda estructural. “Durante más de un siglo se ha debatido cómo repartir la riqueza que generan los recursos naturales. Mucho menos se ha discutido cómo generar riqueza a partir del conocimiento”, sostiene.

Pedro Paulet - espacio - aeronáutica - Perú - historias - 1 julio
Pedro Paulet no solo innovó con su motor a propelentes líquidos, sino que también inspiró a figuras clave de la cohetería moderna como Hermann Oberth y Robert Goddard. (Andina)

El contraste con otros países es inevitable. Economías como Corea del Sur, Finlandia o Israel, con menos recursos naturales que el Perú en distintos momentos de su historia reciente, apostaron por la ciencia, la innovación y la tecnología como política de Estado. Hoy compiten en sectores de alto valor agregado, mientras que el Perú todavía busca cómo conectar sus capacidades científicas con una estrategia productiva de largo plazo.

Ciencia como infraestructura productiva

La idea de ciencia aplicada no es abstracta. En diciembre de 2025, el Ministerio de Energía y Minas informó la repotenciación del reactor nuclear RP-10, ubicado en el Centro Nuclear de Huarangal, de 4 a 10 MW. Según el sector, el avance permitirá ampliar capacidades de investigación, producción de radiofármacos y servicios especializados de irradiación de neutrones para áreas como salud, industria, minería y seguridad.

Un hombre con bata verde y pantalón negro señala unas varillas metálicas dentro de una estructura industrial amarilla, rodeado de plataformas y tuberías
Rolando Páucar Jáuregui examina el reactor nuclear de investigación RP-10 en el Centro Nuclear de Huarangal, tras la aprobación de la ley de SMRs en Perú. (IPEN)

Para Páucar, esa experiencia muestra que la infraestructura científica no debe ser entendida únicamente como gasto público, sino como inversión productiva.

“Durante mi gestión al frente del IPEN confirmé algo que pocas veces entra en el debate público: la infraestructura científica no es gasto, es inversión productiva. El reactor RP-10 no solo produce neutrones para investigación; produce insumos para la medicina nuclear, brinda soporte técnico para la industria y entrena especialistas”, afirma.

Vista aérea de la Central Nuclear Racso, mostrando un edificio cilíndrico con cúpula, otras estructuras, carreteras y árboles en un entorno semiárido
Vista aérea de la Central Nuclear del Perú "Racso", la instalación nuclear más grande de América Latina, ubicada en Huarangal, Carabayllo, a cargo del Instituto Peruano de Energía Nuclear. (Andina)

A partir de esa experiencia, el especialista plantea el concepto de “economía de los neutrones”: la idea de que el conocimiento generado a partir de infraestructura científica —un reactor, un acelerador, un laboratorio— puede convertirse en una materia prima estratégica.

“Es la única materia prima cuyo valor crece cuantas más personas le dan uso para la sociedad y para la economía”, sostiene.

El homenaje pendiente

El nombre de Pedro Paulet suele regresar cada año ligado a la carrera espacial, los motores cohete y las referencias internacionales a sus aportes. Ese reconocimiento es válido, pero incompleto.

Su legado también obliga a mirar una pregunta incómoda: por qué un país capaz de producir científicos e ingenieros de alto nivel no ha logrado convertir esa capacidad en una política sostenida de industrialización.

Pedro Paulet
Los estudios de Pedro Paulet sobre propulsión antecedieron por varias décadas a la carrera espacial que culminó con la llegada del Apolo 11 a la Luna. (Composición Infobae: El Peruano/National Geographic)

“El mejor homenaje a Paulet no es repetir cada 2 de julio lo que inspiró al Apolo 11. Es recuperar la parte de su proyecto que el país dejó inconclusa: convertir la ciencia en política de Estado, fortalecer los institutos tecnológicos y ligar la investigación aplicada a la industria nacional”, señala Páucar.

La historia ya respondió si Paulet estaba adelantado a su tiempo. La pregunta que queda abierta es otra: cuánto tiempo más tomará convertir esa visión en una estrategia nacional de desarrollo basada en ciencia, tecnología e industria.

Temas Relacionados

Exploración espacialIngeniería AeroespacialPedro Pauletperu-noticias

Más Noticias

Hallan sin vida a estudiante de Medicina desaparecido en la playa La Chira de Chorrillos luego de varios días de intensa búsqueda

La familia confirmó la identidad del joven luego de que las autoridades notificaran el hallazgo de su cuerpo en Pucusana

Hallan sin vida a estudiante de Medicina desaparecido en la playa La Chira de Chorrillos luego de varios días de intensa búsqueda

¿A qué edad debes hacerte el examen de próstata? Especialistas explican los chequeos clave para los hombres

Especialistas advierten que la mayoría de los casos de cáncer de próstata se diagnostica en etapas avanzadas, pese a que la enfermedad puede curarse si se detecta a tiempo

¿A qué edad debes hacerte el examen de próstata? Especialistas explican los chequeos clave para los hombres

Alejandra Baigorria reaparece con Said Palao y confirma reconciliación con beso, pero explota contra periodista cuando le recuerda ampay

Casi cuatro meses después del polémico episodio en el yate de Buenos Aires la pareja reapareció junta, pero mostraron incomodidad cuando le recordaron el escándalo. Baigorria dejó claro que su confianza nunca se rompió

Alejandra Baigorria reaparece con Said Palao y confirma reconciliación con beso, pero explota contra periodista cuando le recuerda ampay

Mauricio Echazú ganó en dobles de un torneo Challenger luego de nueve años: avanzó a los cuartos de final en Quito

El tenista peruano de 37 años había logrado previamente un gran triunfo en el inicio de la ‘qualy’ en individuales, pero no alcanzó el cuadro principal

Mauricio Echazú ganó en dobles de un torneo Challenger luego de nueve años: avanzó a los cuartos de final en Quito

Aumentan accidentes de motocicletas en Perú: ¿A qué se debe?

El auge de la venta de motos, la falta de transporte público eficiente y la escasa cultura vial generan un escenario crítico en las principales ciudades del país

Aumentan accidentes de motocicletas en Perú: ¿A qué se debe?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Juez que encarceló a Keiko Fujimori considera que su suspensión es un castigo político y denuncia que perdió protección policial

Aldo Bravo renuncia a su postulación como regidor por Lima tras improcedencia de candidatura de Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga en rebeldía: desiste de forma “definitiva” de ser senador y pide al Congreso comunicar decisión al JNE

Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, pide a Keiko Fujimori cumplir con revisar ‘leyes procrimen’ al inicio de su gestión

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria reaparece con Said Palao y confirma reconciliación con beso, pero explota contra periodista cuando le recuerda ampay

Alejandra Baigorria reaparece con Said Palao y confirma reconciliación con beso, pero explota contra periodista cuando le recuerda ampay

“El Principito” llega a Lima en formato inmersivo: cómo será el recorrido inspirado en el clásico de Saint-Exupéry

Milett Figueroa prepara debut como cantante con letras sobre el desamor y Marcelo Tinelli reacciona a su foto: “Hermosa”

Monserrat Seminario enfrenta polémica tras difundirse videos de presunto maltrato a su hija y agresión a mamá de novia de Melcochita

Zelma Gálvez cuenta el violento asalto que sufrió dentro de su auto en La Victoria: "Un tipo se metió por la ventana y me agarró de los pelos"

DEPORTES

Mauricio Echazú ganó en dobles de un torneo Challenger luego de nueve años: avanzó a los cuartos de final en Quito

Mauricio Echazú ganó en dobles de un torneo Challenger luego de nueve años: avanzó a los cuartos de final en Quito

Prestigioso diario de Francia contextualiza el próximo desafío ‘galo’ ante Paraguay por el Mundial 2026: “No es Perú”

Resultados del Mundial 2026 HOY, 1 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Alianza Lima impulsa la candidatura de Lima para organizar el Sudamericano de Clubes de Vóley 2027: competirá con Río de Janeiro

Jeremy Canela fue anunciado como refuerzo de ADT para el Torneo Clausura de la Liga 1: “Bienvenido a la Perla de los Andes”