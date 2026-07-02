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Alejandra Baigorria reaparece con Said Palao y confirma reconciliación con beso, pero explota contra periodista cuando le recuerda ampay

Casi cuatro meses después del polémico episodio en el yate de Buenos Aires la pareja reapareció junta, pero mostraron incomodidad cuando le recordaron el escándalo. Baigorria dejó claro que su confianza nunca se rompió

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Dos paneles. Izquierda: Un hombre besa a una mujer de vestido verde frente a un fondo con logo. Derecha: La mujer de vestido verde gesticula ante micrófonos, con el hombre a su lado
Alejandra Baigorria y Said Palao reaparecieron juntos en la Línea 1 del Metro de Lima y confirmaron su reconciliación con un beso ante la prensa.

Alejandra Baigorria y Said Palao dieron el paso que muchos esperaban: su primera aparición pública juntos desde el ampay que sacudió su matrimonio en marzo de este año. El evento fue el lanzamiento de la campaña ‘Agarra tu gringa’ en la Línea 1 del Metro de Lima, donde la empresaria presentó un vagón completamente intervenido con la imagen de su marca.

Al inicio de la conferencia, ante los pedidos de la prensa, Palao le dio una vuelta a su esposa y la pareja se besó frente a las cámaras, sellando públicamente la reconciliación que se había rumorado durante meses sin confirmación oficial.

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La jornada, sin embargo, no tardó en cambiar de tono. La periodista Marisol Mayta, de Malvina Espectáculos, le preguntó a Baigorria cómo había reconstruido la confianza en su matrimonio tras las imágenes que difundió ‘Magaly TV: La Firme’ en marzo, en las que se veía a Palao en un yate en Buenos Aires junto a un grupo de mujeres.

La respuesta de la empresaria fue inmediata y cargada de molestia: “¿Qué viste tú en las imágenes? Yo sabía que estaba en un yate”, respondió. Cuando la periodista precisó que también existían imágenes de mujeres tocando la espalda del deportista, Baigorria subió el tono: "¿Dónde están las otras imágenes? A ver, enséñamelas. No calumnies, si vas a hablar, habla con pruebas“, afirmó.

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En medio de un evento, Alejandra Baigorria y Said Palao confirman que su relación continúa. La 'Rubia de Gamarra' encara a los periodistas sobre el 'ampay' y deja en claro que los problemas de pareja se resuelven en privado. Video: TikTok @malvinaespectaculos

Palao intentó intervenir para cerrar el tema, pero su esposa lo detuvo. “Déjame responder, no hay ningún problema”, le dijo. Luego añadió: “Tengo un chaleco antibalas. Está haciendo su trabajo para poder tener vistas y eso es normal, yo lo entiendo. Mi confianza nunca se destruyó”, señaló la empresaria.

El propio Palao tomó la palabra para cuestionar el rumbo de la conferencia. “La entrevista no es para estar aclarando ese tipo de comentarios malintencionados porque acá estamos lanzando una empresa”, sostuvo. Baigorria cerró el intercambio con una postura que repitió en varias formas a lo largo del evento: “Nadie tiene por qué decirme qué hago o no hago con mi vida. Esa es mi vida personal. Yo y mi familia estamos contentos y eso es lo que tiene que importar“, afirmó.

La empresaria también defendió su decisión de seguir con su matrimonio frente a quienes la critican. “Sería increíble pensar que todos somos perfectos y que todas las parejas son perfectas, incluyendo a la persona que tira la piedra y esconde la mano. También han tenido problemas con sus parejas y han perdonado también y son felices a su manera y eso lo tienen que respetar”, señaló.

El ampay que originó toda la polémica ocurrió el 17 de marzo de 2026, cuando Palao viajó a Buenos Aires para participar en una despedida de soltero. Las imágenes difundidas por ‘Magaly TV: La Firme’ lo mostraron en un yate y posteriormente en un Airbnb junto a mujeres, en un viaje en el que otros integrantes del grupo sí fueron captados en situaciones comprometedoras.

Días después del escándalo, Palao salió públicamente a dar explicaciones y Baigorria apareció en un live visiblemente afectada, lo que generó la percepción generalizada de que la relación atravesaba una crisis. La pareja se había casado el 26 de abril de 2025 en la iglesia de San Pedro, en el Centro de Lima.

Samuel Suárez de Instarándula analiza la controversial reacción de Alejandra Baigorria, quien se enfrentó a una reportera por preguntarle sobre la confianza en su relación con Said Palao. ¡No te pierdas su divertida parodia y su contundente opinión! Video: Instagram Instarándula

Samuel Suárez cuestiona la reacción de Baigorria

El periodista y conductor de ‘Q’Bochinche!’ Samuel Suárez analizó el episodio en su espacio de Instarádula y cuestionó la reacción de Baigorria ante la pregunta de la reportera. Suárez consideró que la pregunta sobre cómo se reconstruye la confianza después de lo ocurrido no era ni agresiva ni difamatoria, y que la reacción de la empresaria resultó desproporcionada.

“¿Realmente la pregunta estuvo mala? Cómo construir la confianza después de que prácticamente estuviste dañada. Él tuvo que salir en televisión a pedirte disculpas”, señaló el conductor.

Suárez también recordó el live que Baigorria publicó tras el ampay, en el que apareció visiblemente afectada. "Si hubieras tenido la confianza real de todo, en todo momento, ese video que subiste llorando prácticamente y mostrándote susceptible, vulnerable, después de las imágenes del yate, no hubieran existido“, afirmó.

Para el conductor, la reacción de la empresaria al callar a su esposo y salir ella a responder también generó preguntas: “¿Era necesario que seas tú quien se defienda y no puede defenderse el muchacho solo? Creo que podía hablar por ti, no tenías que callarlo”, indicó.

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