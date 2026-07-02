Hallan sin vida a estudiante de Medicina desaparecido en la playa La Chira de Chorrillos luego de varios días de intensa búsqueda

La familia de Ibrahim Hernández Gala confirmó el fallecimiento del estudiante de Medicina tras identificar su cuerpo en la morgue. América Noticias

La búsqueda de un estudiante universitario que permaneció desaparecido durante varios días terminó con un desenlace fatal. La confirmación del fallecimiento de Ibrahim Hernández Gala puso fin a la incertidumbre que mantenía en vilo a su familia desde finales de junio, después de que el joven desapareciera en el distrito de Chorrillos.

Durante los días posteriores a la denuncia, los familiares solicitaron apoyo de las autoridades para ampliar las labores de localización mediante los recursos disponibles del Estado. La noticia movilizó muestras de solidaridad tanto en Huancavelica, lugar de origen del estudiante, como entre personas cercanas a la familia.

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La familia de Ibrahim Hernández Gala confirmó el fallecimiento del estudiante de Medicina luego de identificar su cuerpo en la morgue, tras recibir la notificación de las autoridades. Según la información proporcionada por sus allegados, el cuerpo del joven fue encontrado en el distrito de Pucusana.

La confirmación llegó varios días después de que sus padres denunciaran públicamente la desaparición y solicitaran la participación de las instituciones competentes para intensificar las tareas de búsqueda. El caso generó preocupación debido a las circunstancias registradas antes de que se perdiera el rastro del universitario.

Institución donde trabaja el padre expresa sus condolencias

Después de conocerse el desenlace, la Gerencia Sub Regional de Huaytará, centro laboral del padre de Ibrahim Hernández Gala, difundió un comunicado mediante sus redes sociales para expresar su respaldo a la familia.

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El pronunciamiento indicó: “El Gerente Sub Regional de Huaytará Econ. Jorge Antonio Tuero y funcionarios, expresan sus más sentidas condolencias a toda la familia de nuestro compañero de trabajo Edgar Lenin Hernández Ore, por la pérdida de su querido hijo Ibrahim Hernández Gala, que descanse en paz, y nos unimos en oración por el descanso eterno de su alma y pedimos a Dios que fortalezca sus corazones de sus familiares en estos momentos difíciles”.

La Gerencia Sub Regional de Huaytará, donde trabaja el padre del joven, expresó sus condolencias mediante un comunicado oficial. Facebook

Además del comunicado institucional, un familiar cercano publicó un mensaje en redes sociales para manifestar el impacto que produjo la pérdida y recordar aspectos de la vida del joven, además de brindar palabras de apoyo a sus padres.

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La desaparición ocurrió después de una salida con un amigo

La desaparición de Ibrahim Hernández Gala ocurrió durante la madrugada del 25 de junio en la playa La Chira, ubicada en Chorrillos. El estudiante, de 20 años, llegó al lugar junto a un amigo después de salir de un bar. Ambos descendieron de un taxi en la avenida Alameda Sur, frente a la playa.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los dos jóvenes bajaron del vehículo. De acuerdo con el relato de la madre del universitario, el acompañante permaneció unos instantes junto al taxista para realizar el pago del servicio, mientras Ibrahim avanzó algunos metros antes de caer o quedar tendido sobre la vía.

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La madre también explicó que el amigo grabó parte de la escena y posteriormente comunicó a la familia que no recordaba cómo ambos llegaron hasta ese sector del distrito.

Un joven estudiante de medicina, Ibrahim Hernandez Gala, desapareció en la playa La Chira en Chorrillos. Las cámaras de seguridad registraron su llegada en taxi, pero luego se le perdió el rastro. Su familia lo busca desesperadamente y pide ayuda a las autoridades.| Video: América Noticias

Según la información proporcionada por los familiares, testigos señalaron que el acompañante de Ibrahim no presentaba un nivel de ebriedad tan avanzado como el del estudiante desaparecido.

Tras advertir que no encontraba al joven, el amigo solicitó un segundo taxi e inició una búsqueda junto con un agente de serenazgo y el conductor del vehículo. Las imágenes de videovigilancia registraron la llegada de ese segundo automóvil, el cual permaneció aproximadamente ocho minutos en la zona antes de retirarse con el acompañante.

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Durante las diligencias iniciales, únicamente aparecieron algunas pertenencias del estudiante cerca de la playa. Entre los objetos recuperados figuraban una casaca, un pantalón y un par de zapatillas.

La madre del universitario describió ese hallazgo al señalar: “Acá encuentran su casaca, su pantalón y sus zapatillas”. Desde ese momento, la principal preocupación de la familia consistió en la posibilidad de que el mar arrastrara al joven, circunstancia que motivó el pedido de apoyo a las autoridades para ampliar las labores de búsqueda hasta que finalmente se confirmó el hallazgo del cuerpo en Pucusana.