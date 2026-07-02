Perú

Hallan sin vida a estudiante de Medicina desaparecido en la playa La Chira de Chorrillos luego de varios días de intensa búsqueda

La familia confirmó la identidad del joven luego de que las autoridades notificaran el hallazgo de su cuerpo en Pucusana

Guardar
Google icon
La familia de Ibrahim Hernández Gala confirmó el fallecimiento del estudiante de Medicina tras identificar su cuerpo en la morgue. América Noticias
La familia de Ibrahim Hernández Gala confirmó el fallecimiento del estudiante de Medicina tras identificar su cuerpo en la morgue. América Noticias

La búsqueda de un estudiante universitario que permaneció desaparecido durante varios días terminó con un desenlace fatal. La confirmación del fallecimiento de Ibrahim Hernández Gala puso fin a la incertidumbre que mantenía en vilo a su familia desde finales de junio, después de que el joven desapareciera en el distrito de Chorrillos.

Durante los días posteriores a la denuncia, los familiares solicitaron apoyo de las autoridades para ampliar las labores de localización mediante los recursos disponibles del Estado. La noticia movilizó muestras de solidaridad tanto en Huancavelica, lugar de origen del estudiante, como entre personas cercanas a la familia.

PUBLICIDAD

La familia de Ibrahim Hernández Gala confirmó el fallecimiento del estudiante de Medicina luego de identificar su cuerpo en la morgue, tras recibir la notificación de las autoridades. Según la información proporcionada por sus allegados, el cuerpo del joven fue encontrado en el distrito de Pucusana.

La confirmación llegó varios días después de que sus padres denunciaran públicamente la desaparición y solicitaran la participación de las instituciones competentes para intensificar las tareas de búsqueda. El caso generó preocupación debido a las circunstancias registradas antes de que se perdiera el rastro del universitario.

Institución donde trabaja el padre expresa sus condolencias

Después de conocerse el desenlace, la Gerencia Sub Regional de Huaytará, centro laboral del padre de Ibrahim Hernández Gala, difundió un comunicado mediante sus redes sociales para expresar su respaldo a la familia.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento indicó: “El Gerente Sub Regional de Huaytará Econ. Jorge Antonio Tuero y funcionarios, expresan sus más sentidas condolencias a toda la familia de nuestro compañero de trabajo Edgar Lenin Hernández Ore, por la pérdida de su querido hijo Ibrahim Hernández Gala, que descanse en paz, y nos unimos en oración por el descanso eterno de su alma y pedimos a Dios que fortalezca sus corazones de sus familiares en estos momentos difíciles”.

La Gerencia Sub Regional de Huaytará, donde trabaja el padre del joven, expresó sus condolencias mediante un comunicado oficial. Facebook
La Gerencia Sub Regional de Huaytará, donde trabaja el padre del joven, expresó sus condolencias mediante un comunicado oficial. Facebook

Además del comunicado institucional, un familiar cercano publicó un mensaje en redes sociales para manifestar el impacto que produjo la pérdida y recordar aspectos de la vida del joven, además de brindar palabras de apoyo a sus padres.

La desaparición ocurrió después de una salida con un amigo

La desaparición de Ibrahim Hernández Gala ocurrió durante la madrugada del 25 de junio en la playa La Chira, ubicada en Chorrillos. El estudiante, de 20 años, llegó al lugar junto a un amigo después de salir de un bar. Ambos descendieron de un taxi en la avenida Alameda Sur, frente a la playa.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los dos jóvenes bajaron del vehículo. De acuerdo con el relato de la madre del universitario, el acompañante permaneció unos instantes junto al taxista para realizar el pago del servicio, mientras Ibrahim avanzó algunos metros antes de caer o quedar tendido sobre la vía.

La madre también explicó que el amigo grabó parte de la escena y posteriormente comunicó a la familia que no recordaba cómo ambos llegaron hasta ese sector del distrito.

Un joven estudiante de medicina, Ibrahim Hernandez Gala, desapareció en la playa La Chira en Chorrillos. Las cámaras de seguridad registraron su llegada en taxi, pero luego se le perdió el rastro. Su familia lo busca desesperadamente y pide ayuda a las autoridades.| Video: América Noticias

La familia reconstruyó los últimos momentos antes de perder contacto

Según la información proporcionada por los familiares, testigos señalaron que el acompañante de Ibrahim no presentaba un nivel de ebriedad tan avanzado como el del estudiante desaparecido.

Tras advertir que no encontraba al joven, el amigo solicitó un segundo taxi e inició una búsqueda junto con un agente de serenazgo y el conductor del vehículo. Las imágenes de videovigilancia registraron la llegada de ese segundo automóvil, el cual permaneció aproximadamente ocho minutos en la zona antes de retirarse con el acompañante.

Durante las diligencias iniciales, únicamente aparecieron algunas pertenencias del estudiante cerca de la playa. Entre los objetos recuperados figuraban una casaca, un pantalón y un par de zapatillas.

La madre del universitario describió ese hallazgo al señalar: “Acá encuentran su casaca, su pantalón y sus zapatillas”. Desde ese momento, la principal preocupación de la familia consistió en la posibilidad de que el mar arrastrara al joven, circunstancia que motivó el pedido de apoyo a las autoridades para ampliar las labores de búsqueda hasta que finalmente se confirmó el hallazgo del cuerpo en Pucusana.

Temas Relacionados

playa La ChiraChorrillosDesaparición en Perúperu-noticias

Más Noticias

Pedro Paulet, el peruano que miró al espacio y dejó pendiente una pregunta sobre el futuro del país

A 152 años de su nacimiento, el pionero peruano de la astronáutica vuelve a ser recordado por su motor cohete. Pero su legado también plantea una discusión menos frecuente: qué lugar ocupa la ciencia en el modelo de desarrollo nacional

Pedro Paulet, el peruano que miró al espacio y dejó pendiente una pregunta sobre el futuro del país

¿A qué edad debes hacerte el examen de próstata? Especialistas explican los chequeos clave para los hombres

Especialistas advierten que la mayoría de los casos de cáncer de próstata se diagnostica en etapas avanzadas, pese a que la enfermedad puede curarse si se detecta a tiempo

¿A qué edad debes hacerte el examen de próstata? Especialistas explican los chequeos clave para los hombres

Alejandra Baigorria reaparece con Said Palao y confirma reconciliación con beso, pero explota contra periodista cuando le recuerda ampay

Casi cuatro meses después del polémico episodio en el yate de Buenos Aires la pareja reapareció junta, pero mostraron incomodidad cuando le recordaron el escándalo. Baigorria dejó claro que su confianza nunca se rompió

Alejandra Baigorria reaparece con Said Palao y confirma reconciliación con beso, pero explota contra periodista cuando le recuerda ampay

Mauricio Echazú ganó en dobles de un torneo Challenger luego de nueve años: avanzó a los cuartos de final en Quito

El tenista peruano de 37 años había logrado previamente un gran triunfo en el inicio de la ‘qualy’ en individuales, pero no alcanzó el cuadro principal

Mauricio Echazú ganó en dobles de un torneo Challenger luego de nueve años: avanzó a los cuartos de final en Quito

Aumentan accidentes de motocicletas en Perú: ¿A qué se debe?

El auge de la venta de motos, la falta de transporte público eficiente y la escasa cultura vial generan un escenario crítico en las principales ciudades del país

Aumentan accidentes de motocicletas en Perú: ¿A qué se debe?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Juez que encarceló a Keiko Fujimori considera que su suspensión es un castigo político y denuncia que perdió protección policial

Aldo Bravo renuncia a su postulación como regidor por Lima tras improcedencia de candidatura de Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga en rebeldía: desiste de forma “definitiva” de ser senador y pide al Congreso comunicar decisión al JNE

Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, pide a Keiko Fujimori cumplir con revisar ‘leyes procrimen’ al inicio de su gestión

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria reaparece con Said Palao y confirma reconciliación con beso, pero explota contra periodista cuando le recuerda ampay

Alejandra Baigorria reaparece con Said Palao y confirma reconciliación con beso, pero explota contra periodista cuando le recuerda ampay

“El Principito” llega a Lima en formato inmersivo: cómo será el recorrido inspirado en el clásico de Saint-Exupéry

Milett Figueroa prepara debut como cantante con letras sobre el desamor y Marcelo Tinelli reacciona a su foto: “Hermosa”

Monserrat Seminario enfrenta polémica tras difundirse videos de presunto maltrato a su hija y agresión a mamá de novia de Melcochita

Zelma Gálvez cuenta el violento asalto que sufrió dentro de su auto en La Victoria: "Un tipo se metió por la ventana y me agarró de los pelos"

DEPORTES

Mauricio Echazú ganó en dobles de un torneo Challenger luego de nueve años: avanzó a los cuartos de final en Quito

Mauricio Echazú ganó en dobles de un torneo Challenger luego de nueve años: avanzó a los cuartos de final en Quito

Prestigioso diario de Francia contextualiza el próximo desafío ‘galo’ ante Paraguay por el Mundial 2026: “No es Perú”

Resultados del Mundial 2026 HOY, 1 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Alianza Lima impulsa la candidatura de Lima para organizar el Sudamericano de Clubes de Vóley 2027: competirá con Río de Janeiro

Jeremy Canela fue anunciado como refuerzo de ADT para el Torneo Clausura de la Liga 1: “Bienvenido a la Perla de los Andes”