Perú

¿A qué edad debes hacerte el examen de próstata? Especialistas explican los chequeos clave para los hombres

Especialistas advierten que la mayoría de los casos de cáncer de próstata se diagnostica en etapas avanzadas, pese a que la enfermedad puede curarse si se detecta a tiempo

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Hombre de espaldas con bata de hospital azul conversando con un médico varón con bata blanca y estetoscopio en un consultorio. Hay una camilla y un monitor con diagramas anatómicos.
Un paciente de espaldas, vestido con una bata médica, escucha atentamente a su médico que le explica detalles sobre su salud, posiblemente relacionados con el cáncer de próstata, en una consulta privada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los chequeos preventivos cumplen un papel fundamental para detectar enfermedades antes de que presenten síntomas, especialmente en el caso de los hombres, quienes suelen postergar las consultas médicas por falta de tiempo, temor o falsas creencias. Esta situación cobra especial importancia frente al cáncer de próstata, una enfermedad que puede avanzar silenciosamente durante varios años y cuyo diagnóstico oportuno incrementa las posibilidades de tratamiento y curación.

De acuerdo con información difundida por Andina Noticias, el cáncer de próstata es el tipo de cáncer más frecuente entre la población masculina del Perú. Datos del Observatorio Global de Cáncer (Globocan) indican que se registran 8,553 nuevos casos en el país y que esta enfermedad representa el 25.4 % de todos los diagnósticos oncológicos en hombres.

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El urólogo Víctor Destéfano Urrutia, de la Clínica Anglo Americana, advirtió que la detección temprana es determinante para mejorar el pronóstico de los pacientes. Según explicó, cuando el diagnóstico se realiza en fases iniciales existen mayores opciones de curación, mientras que los casos detectados tardíamente suelen requerir tratamientos más complejos y generan un mayor impacto para los pacientes y sus familias.

Ilustración editorial plana dividida en dos: un hombre sereno con un médico y símbolos de pruebas; al lado, el mismo hombre preocupado con una próstata agrandada.
Ilustración que contrasta la serenidad de la detección temprana del cáncer de próstata, con un hombre consultando a un médico y símbolos de pruebas, frente a la preocupación ante el avance de la enfermedad, simbolizado por una próstata expandida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué exámenes deben realizarse los hombres según su edad?

Las recomendaciones médicas cambian conforme avanza la edad. Entre los 20 y 40 años, los especialistas aconsejan realizar un autoexamen testicular una vez al mes para identificar posibles cambios, como bultos, dolor o alteraciones en la consistencia de los testículos. Este hábito permite detectar de forma temprana el cáncer testicular, considerado el tumor maligno más frecuente entre hombres jóvenes.

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A partir de los 40 años, los hombres con antecedentes familiares directos de cáncer de próstata o cáncer de mama deberían iniciar los controles preventivos mediante una evaluación clínica de la próstata. En tanto, desde los 50 años, la recomendación es realizar un chequeo anual que incluya el examen de sangre PSA (Antígeno Prostático Específico), tacto rectal, examen de orina y ecografía abdominal o renal, según detalló Andina Noticias.

Estas evaluaciones también contribuyen a detectar otras enfermedades urológicas, como el cáncer de riñón y el cáncer de vejiga, patologías que en muchas ocasiones evolucionan sin síntomas durante sus primeras etapas, lo que hace indispensable mantener controles médicos periódicos.

Una mano enguantada de azul sostiene un tubo de ensayo de sangre y un formulario de prueba de PSA. De fondo, un laboratorio médico con un técnico y equipo.
La imagen muestra una muestra de sangre y el formulario para una prueba de PSA, destacando su rol crucial en la salud masculina y la prevención del cáncer de próstata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mitos, señales de alerta y la importancia de la prevención

Uno de los principales factores que lleva a muchos hombres a evitar las consultas con el urólogo es el temor al tacto rectal. Sin embargo, el especialista explicó que este procedimiento es rápido, seguro y no produce dolor, además de proporcionar información relevante sobre el estado de la próstata que no siempre puede obtenerse mediante otros estudios.

Asimismo, recordó que existen síntomas que requieren atención médica inmediata, entre ellos la presencia de sangre en la orina, necesidad frecuente de orinar, disminución de la fuerza del chorro urinario, micción en gotas, levantarse varias veces durante la noche para ir al baño y la aparición de dolor o bultos en los testículos. Aunque estas señales no siempre están relacionadas con enfermedades malignas, sí justifican una evaluación especializada para establecer un diagnóstico oportuno.

Ilustración del esqueleto pélvico, músculos, vasos sanguíneos, vejiga, vesículas seminales, próstata con un tumor visible en un lóbulo, y la uretra.
Una ilustración médica detalla el sistema urogenital masculino, mostrando la vejiga y la próstata con un crecimiento tumoral en uno de sus lóbulos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), citados por Andina Noticias, alrededor del 85 % de los pacientes con cáncer de próstata llega al especialista cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas. Por ello, los especialistas insisten en que incorporar los chequeos preventivos como parte de la rutina de salud puede marcar la diferencia entre detectar la enfermedad a tiempo o enfrentar un tratamiento más complejo.

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