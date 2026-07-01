Destruyen vestigios arqueológicos de 4 mil años de antigüedad en Zaña: huaqueros dañan estructuras ceremoniales en Lambayeque

Un acto de huaqueo destruyó parte del complejo arqueológico Cerro Las Ánimas, en el distrito de Zaña. Difusión

La protección del patrimonio arqueológico volvió al centro del debate tras un nuevo acto de destrucción registrado en un importante sitio prehispánico de la región Lambayeque. La afectación ocurrió en una zona donde especialistas desarrollan investigaciones para reconstruir parte de la historia de las primeras sociedades que ocuparon el valle de Zaña.

El hecho comprometió estructuras recientemente expuestas durante una investigación científica autorizada por el Ministerio de Cultura. Los daños afectan evidencias con una antigüedad aproximada de cuatro mil años, consideradas fundamentales para el estudio del desarrollo religioso y ceremonial en la costa norte del Perú.

El ataque ocurrió en el complejo arqueológico Cerro Las Ánimas, ubicado en el distrito de Zaña, región Lambayeque. Según informó el director del Proyecto de Investigación Paisajes Culturales del Valle de Zaña, el arqueólogo Luis Muro, personas vinculadas al huaqueo ingresaron de forma ilegal al área de excavación y destruyeron parte de la arquitectura prehispánica que el equipo científico identificó durante las excavaciones.

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Durante la inspección del lugar, los investigadores encontraron diversos indicios que respaldan la presencia de los responsables. Entre los objetos hallados figuran hojas de coca, botellas de chicha y recipientes con aguardiente, elementos que, de acuerdo con los especialistas, suelen aparecer en excavaciones clandestinas.

El experto explicó que el proyecto arqueológico cuenta con autorización oficial del Ministerio de Cultura y recibe financiamiento exclusivo de instituciones académicas y de investigación mediante recursos privados, sin participación económica del Estado.

Daños alcanzan edificios ceremoniales de cuatro mil años

La evaluación preliminar permitió establecer que los responsables destruyeron dos muros arqueológicos, perforaron un antiguo piso ceremonial con una vara y lanzaron grandes piedras sobre las estructuras descubiertas durante los trabajos de investigación.

El arqueólogo Luis Muro expresó la gravedad del daño al señalar: “Estamos hablando de arquitectura construida hace aproximadamente cuatro mil años, una parte fundamental de la historia prehispánica de Zaña que ha sido lamentablemente destruida”.

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Las estructuras afectadas corresponden a edificios ceremoniales del Período Precerámico Tardío. Su estudio aporta información sobre las primeras expresiones arquitectónicas y religiosas desarrolladas por las poblaciones que ocuparon el valle de Zaña miles de años antes del surgimiento de culturas posteriores.

Un sitio clave para conocer los primeros espacios religiosos

Los daños afectaron estructuras ceremoniales de aproximadamente 4 mil años de antigüedad, vinculadas al Período Precerámico Tardío. Facebook

El complejo arqueológico Los Paredones de La Otra Banda–Las Ánimas concentra descubrimientos relevantes para la arqueología peruana. En junio de 2024, un equipo del Museo Field de Historia Natural de Chicago identificó en este lugar un templo y un teatro con aproximadamente cuatro mil años de antigüedad. Las excavaciones estuvieron bajo la dirección del científico Luis Muro Ynoñán.

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Entre los elementos recuperados destacan muros decorados con imágenes de figuras que combinan cuerpos humanos, cabezas de ave y garras de reptil. Además, los arqueólogos localizaron restos óseos correspondientes a tres adultos.

Respecto a la importancia científica del hallazgo,el arqueólogo encargado señaló: “Este descubrimiento nos habla de los orígenes tempranos de la religión en Perú. Todavía sabemos muy poco sobre cómo y bajo qué circunstancias surgieron sistemas de creencias complejos en las civilizaciones andinas, y ahora tenemos evidencia sobre algunos de los primeros espacios religiosos que la gente estaba creando en esta parte del mundo.”

Evidencias anteriores sitúan al templo antes de los incas

Las investigaciones indican que el templo identificado en La Otra Banda fue construido aproximadamente 3.500 años antes del surgimiento del Imperio inca y también antecede a culturas como la moche, lambayeque y chimú. Este contexto convierte al sitio en una referencia para estudiar las primeras manifestaciones ceremoniales documentadas en la costa norte peruana.

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Para establecer con mayor precisión la antigüedad de las estructuras, el equipo científico esperaba los resultados de estudios de datación por radiocarbono. Esa información permitirá precisar la cronología del complejo arqueológico y ampliar el conocimiento sobre las sociedades que ocuparon el valle de Zaña en los primeros periodos de la historia andina.