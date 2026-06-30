Mónica Cabrejos cree que Samantha Batallanos aún se ve con la pareja de Suheyn Cipriani: "Habla como si su relación fuera en presente"

Mónica Cabrejos afirmó que Samantha Batallanos habla de Luis Felipe Zapata como si la relación siguiera en presente.

Las declaraciones de Samantha Batallanos sobre su expareja, el empresario Luis Felipe Zapata, actual novio de la exreina de belleza Suheyn Cipriani, generaron un nuevo capítulo en la polémica. La conductora Mónica Cabrejos fue una de las voces que analizó el caso con mayor contundencia: afirmó que la forma en que Batallanos habla de Zapata sugiere que ambos siguen teniendo encuentros, pese a que la relación entre ellos terminó hace aproximadamente una década.

“Siento que, si bien ellos no están, han seguido teniendo encuentros porque ella habla como si la relación fuera en presente y eso es muy típico del ex que no te deja, que no te suelta”, señaló Cabrejos a Trome.

PUBLICIDAD

La conductora amplió su lectura del caso con una reflexión sobre las dinámicas de las exparejas que no cierran del todo el vínculo: "Más de una vez los hombres no sueltan a la ex del todo. La mantienen ahí, entre mensajes, llamadas, encuentros o promesas, mientras empiezan una nueva historia“, afirmó.

Cabrejos también lanzó una advertencia más general sobre este tipo de situaciones: “No recomiendo tener relaciones con personas que todavía no han terminado su relación anterior, porque si yo todavía te doy una esperanza, si te pago el departamento, si de vez en cuando te busco para lo que sea, todavía la relación no ha terminado y la nueva se lleva la peor parte porque tiene que empezar a disputar el cariño”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Lo que dijo Batallanos sobre Zapata y Cipriani

El análisis de Cabrejos tuvo como punto de partida las declaraciones que Batallanos dio en ‘América Hoy’ tras la oficialización del romance entre Zapata y Cipriani.

Samantha Batallanos no se quedó callada tras oficializarse la relación entre su expareja de 5 años, Luis Felipe Zapata, y la modelo Suheyn Cipriani. La ex Miss asegura que su vínculo con el empresario es "eterno" y lo califica como un hombre de muchas mujeres, insinuando que Cipriani sería solo un romance pasajero. Video: América TV / América Hoy

La modelo no solo restó importancia al nuevo vínculo, sino que se proclamó como el gran amor de la vida del empresario. "Definitivamente, yo soy el amor de su vida. Es la persona con la que yo mejor me he llevado después de haber terminado. Yo lo respeto, lo quiero mucho y siempre voy a velar por su felicidad“, declaró.

Batallanos también minimizó las posibilidades de que el romance entre Zapata y Cipriani prospere, describiéndolo como “un capítulo más” en el historial sentimental del empresario. “Luis tiene una variedad increíble de mujeres. Hoy una, mañana otra. Luis es así. Ya no sé si cambiará, la verdad. Pero yo lo adoro, lo amo”, afirmó.

PUBLICIDAD

La modelo también le dirigió un consejo a Cipriani que no pasó desapercibido: “Que no se desespere por regalos, por cosas materiales. Entiendo que pueda deslumbrarse porque es la primera persona que hace algo por ella, pero que tenga paciencia para saber manejar la situación como una mujer madura”, señaló.

La respuesta de Cipriani y el origen del romance

Suheyn Cipriani optó por no entrar en un cruce mediático con Batallanos. Al ser abordada por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’, la exreina de belleza fue breve y directa: “No tengo nada que comentar al respecto. Estoy súper enfocada en mis hijos, en mi trabajo, en mi relación”, declaró.

PUBLICIDAD

Días antes, en el programa digital ‘Sin más que decir’, Cipriani había confirmado la oficialización del vínculo con Zapata: “Sí estamos juntos. Es oficial. Lo estamos intentando como pareja. No por miedo a fallar me quito la oportunidad de seguir intentándolo. Yo sí creo en el amor”, expresó.

Luego de que Samantha Batallanos se refiriera a su expareja, el empresario Luis Zapata, Suheyn Cipriani, su actual novia, fue abordada por la prensa y respondió a los comentarios, asegurando que prefiere enfocarse en sus hijos y su relación. Video: ATV / Magaly TV La Firme

El romance entre ambos se hizo público en junio de 2026, cuando ‘Magaly TV: La Firme’ difundió imágenes de la pareja besándose. Cipriani explicó que conocía a Zapata desde hace años, pero que sus caminos nunca habían coincidido en soltería.

“Siempre pasaba que cuando él tenía pareja, yo estaba soltera, o al revés. Todo empezó cuando me empezó a escribir por Instagram, hemos salido a comer varias veces y se han demorado como dos meses para ampayarnos”, relató.

PUBLICIDAD

Luis Felipe Zapata García es un empresario vinculado al sector minero con operaciones en Nazca y residencia entre Perú y Canadá. Es primo del exchico reality Mario Irivarren. Su nombre no estuvo exento de controversia desde que se hizo pública su relación con Cipriani: en 2015, su expareja Tiffany López, exaspirante a Miss Perú, lo denunció por presuntos delitos graves, entre ellos secuestro e intento de homicidio.

“Lo denuncié y simplemente me quise alejar de todas las personas que tenían algún vínculo con él. Eso me causó mucho daño y solo quería seguir con mi vida”, declaró López en su momento ante los medios. Zapata no ha emitido declaraciones públicas sobre ninguno de estos temas.

PUBLICIDAD