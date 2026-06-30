Presidente de LDU de Quito explicó por qué surgió el interés en José Carabalí: “Fue un pedido de Tiago Nunes”

José Carabalí es nuevo jugador del LDU de Quito luego de un año y medio en Universitario de Deportes. Crédito: X LDU.

La salida de José Carabalí de Universitario de Deportes tomó por sorpresa a los hinchas ‘cremas’. Aunque en los últimos días distintos reportes periodísticos apuntaban a una posible transferencia, el propio futbolista había desmentido que estuviera cerca de abandonar el club. Sin embargo, el panorama cambió rápidamente y el ecuatoriano terminó desvinculándose de la institución para convertirse en nuevo jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito.

El lateral izquierdo puso fin a un ciclo de un año y medio en Ate, periodo en el que se consolidó como uno de los jugadores más importantes del equipo y fue pieza fundamental en la obtención del título nacional. Su rendimiento despertó el interés de varios clubes, aunque finalmente fue LDU el que decidió ejecutar la cláusula de rescisión para quedarse con sus servicios.

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Tras oficializarse la incorporación, el presidente del conjunto albo, Isaac Álvarez, reveló cuál fue el principal motivo que llevó al club ecuatoriano a apostar por el defensor de 27 años. El directivo explicó que la llegada del ex Universitario respondió a una solicitud expresa del entrenador brasileño Tiago Nunes, quien lo considera una pieza importante para su proyecto deportivo.

LDU de Quito anunció fichaje de José Carabalí.

“El interés fue por parte nuestra. José Carabalí fue un pedido de Tiago Nunes. Él viene por tres años y medio. Liga tiene una parte importante y el club Universitario con un porcentaje del pase”, declaró Álvarez durante una entrevista con el programa 'Estudio Fútbol’.

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De acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta, LDU desembolsó 600 mil dólares para adquirir el 70% de los derechos económicos del futbolista. Universitario, por su parte, conservará el 30% de una futura venta, asegurándose un beneficio económico en caso de que el ecuatoriano sea transferido nuevamente.

La razón de la salida de Carabalí

Más allá del aspecto deportivo, la decisión de José Carabalí estuvo marcada por una situación personal. Desde que se confirmó su partida, surgieron diversas versiones sobre los motivos que lo llevaron a dejar un equipo donde era titular indiscutible y uno de los futbolistas más queridos por la afición.

Según explicó el periodista Kevin Pacheco en el programa 'Fútbol Satélite’, la determinación del lateral estuvo directamente relacionada con un problema familiar originado tras el fallecimiento de su abuela, ocurrido a mediados de mayo de este año. Ese episodio habría cambiado sus prioridades y motivado su deseo de regresar a Ecuador para permanecer más cerca de sus seres queridos.

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La 'U' confirmó la partida del lateral ecuatoriano generando reacciones en los hinchas. (Fútbol Satélite)

“Él tiene un problema familiar, entiendo, con el tema de la abuelita. Es la versión cercana al jugador; más allá de la cercanía que tiene Perú con Ecuador, quiere estar más cerca para solucionar algunos temas que tiene en Ecuador, que tienen que ver con documentación, con papeles”, señaló el comunicador.

Esa versión coincide con el mensaje de despedida publicado por el propio Carabalí, quien agradeció el cariño recibido durante su etapa en Universitario y explicó que su salida obedecía a circunstancias personales que requerían su presencia en Ecuador.

Opciones para suplir a Carabalí en Universitario

La partida del ecuatoriano dejó un vacío importante en el esquema de Jorge Fossati. Durante el último año y medio, Carabalí fue el dueño de la banda izquierda gracias a su despliegue físico, capacidad ofensiva y regularidad, por lo que la dirigencia ‘crema’ ya trabaja en la búsqueda de un reemplazante.

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Uno de los nombres que apareció en las últimas horas es el de Gustavo Cortez, futbolista ecuatoriano que actualmente pertenece a Independiente del Valle. Según informó el periodista Enrique Vega, el jugador figura entre las alternativas que evalúa Universitario para reforzar esa posición de cara al Torneo Clausura y los próximos desafíos internacionales.

El lateral ecuatoriano dejaría la 'U' ante oferta del cuadro 'albo'. (Video: Denganche / Desmarcados)

No obstante, la operación luce compleja. Cortez mantiene contrato con Independiente del Valle hasta diciembre de 2027 y, hasta el momento, no existen negociaciones formales entre ambas instituciones para concretar un eventual traspaso.

Mientras tanto, Héctor Cúper deberá reorganizar su defensa con los recursos disponibles. Tras las recientes salidas en ese sector, César Inga aparece como la principal alternativa para ocupar el lateral izquierdo. El futbolista fue titular en el amistoso a puertas cerradas frente a Atlético Grau disputado en Campo Mar y, por ahora, parte con ventaja para asumir un rol que dejó vacante uno de los jugadores más determinantes del tricampeón peruano.

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