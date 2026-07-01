Presidente José Balcázar observa la ley del Congreso sobre los límites entre Moquegua y Tacna y frena su promulgación

La controversia por la delimitación territorial entre las regiones de Moquegua y Tacna abrió un nuevo capítulo este 30 de junio. En medio de movilizaciones ciudadanas, bloqueos de carreteras y cuestionamientos de las autoridades moqueguanas, el Poder Ejecutivo decidió observar la Ley N.° 11658 y remitirla nuevamente al Congreso para una nueva evaluación.
La decisión se produjo luego de varios días de reclamos por parte del Gobierno Regional de Moquegua, municipios y organizaciones civiles, que sostienen que la norma, aprobada por el Parlamento el 23 de junio, trasciende el objetivo inicial de ordenar límites internos de Tacna e incorpora áreas que Moquegua considera parte de su jurisdicción.
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El documento oficial, firmado por el presidente de la República, José Balcázar, y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, plantea observaciones a la autógrafa de ley y solicita modificaciones antes de una eventual promulgación.
Ejecutivo plantea cambios a la autógrafa aprobada por el Congreso
Mediante el Oficio N.° 196-2026-PR, fechado el 30 de junio, el Poder Ejecutivo comunicó al Congreso su decisión de observar la Ley N.° 11658, denominada Ley de saneamiento de tramos de la provincia de Jorge Basadre y de algunos de sus distritos, del departamento de Tacna.
El documento precisa que la iniciativa regula la colindancia entre las provincias de Jorge Basadre y Candarave, además del límite entre los distritos de Locumba e Ilabaya. También incorpora memorias descriptivas con coordenadas y referencias geográficas para establecer los tramos comprendidos en la delimitación.
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Entre las observaciones figura una modificación a la disposición complementaria final de la norma. El Ejecutivo propone precisar expresamente cuáles son los distritos de la provincia de Candarave involucrados en la colindancia con Jorge Basadre.
La propuesta plantea reemplazar la redacción original para especificar que el límite comprende a la provincia de Jorge Basadre, que involucra al distrito de Ilabaya, y a la provincia de Candarave, que involucra a los distritos de Camilaca, Cairani y Huanuara. El oficio concluye que, “por las razones expuestas, se observa la Autógrafa de Ley, en aplicación del artículo 108 de la Constitución Política del Perú”.
Paro indefinido y bloqueos marcaron la jornada en Moquegua
La decisión del Ejecutivo coincidió con el inicio del paro indefinido convocado por ciudadanos de Moquegua para expresar su rechazo a la Ley N.° 11658.
Según informó Radio Americana, las protestas comenzaron durante la madrugada del martes 30 de junio. Un grupo de manifestantes se concentró en el Puente Montalvo, donde bloqueó completamente la vía mediante la quema de objetos para impedir el tránsito vehicular.
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La medida de fuerza surgió luego de que diversos sectores de la región cuestionaran el contenido de la norma, al considerar que modifica límites territoriales que corresponden a Moquegua.
Las movilizaciones contaron con el respaldo de organizaciones sociales y del Gobierno Regional de Moquegua, cuyos representantes solicitaron que el Ejecutivo devolviera la ley al Congreso para una nueva revisión.
Gobierno Regional sostiene que Quebrada Honda resulta afectada
Durante una entrevista con RPP, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, explicó que la principal preocupación se concentra en la comunidad de Quebrada Honda, ubicada en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto.
Según indicó, los puntos utilizados como referencia para la delimitación ingresan en un espacio que Moquegua considera parte de su territorio. A partir de esa interpretación, sostuvo que la comunidad quedaría dividida entre ambas regiones.
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La autoridad expresó esta situación con la siguiente frase: “Nuestros hermanos de Quebrada Honda, del distrito de Torata, el 23 de junio descansaron en Moquegua y amanecieron en territorio tacneño”.
De acuerdo con la gobernadora, la iniciativa nació para ordenar límites internos del departamento de Tacna; sin embargo, terminó con efectos sobre territorio que Moquegua considera propio.
Autoridades regionales cuestionan el procedimiento seguido
En declaraciones difundidas por RPP, Gilia Gutiérrez también sostuvo que la región nunca fue consultada durante la elaboración y aprobación del proyecto legislativo.
La autoridad regional señaló que el proceso presentó irregularidades y afirmó que el presidente del Congreso reconoció la existencia de un error, además de comprometerse a archivar el proyecto.
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Asimismo, indicó que el conflicto no solo involucra la delimitación territorial, sino también las consecuencias que podría generar respecto de futuros recursos económicos vinculados al canon minero.
En esa línea, la sociedad civil organizada y el Gobierno Regional de Moquegua solicitaron formalmente la observación de la ley al considerar que las coordenadas incluidas en la iniciativa abarcan la zona de Quebrada Honda, ubicada en el distrito de Torata, con posibles efectos sobre la jurisdicción regional y la distribución de recursos derivados de la actividad minera.
La iniciativa legislativa 11658/2024-PE fue presentada el 16 de junio de 2025 por el entonces Gobierno de Dina Boluarte con el propósito de sanear tramos de la provincia de Jorge Basadre, en Tacna. Posteriormente, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto el 23 de junio de 2026, decisión que dio origen al conflicto entre ambas regiones y motivó la devolución de la autógrafa para una nueva evaluación por parte del Parlamento.
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