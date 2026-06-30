Marcos Blanco explica exclusiones en la selección masculina y anuncia llegada de un central de 2.06 metros desde Estados Unidos

Además, señaló que vendrán refuerzos que juegan en el exterior para el equipo masculino - Crédito: Bloqueo y Punto.

La selección peruana masculina de vóley atraviesa una nueva etapa bajo la dirección técnica de Marcos Blanco, quien viene impulsando una profunda reestructuración del equipo desde su llegada al cargo a finales de marzo. El estratega argentino viene afinando detalles de un proceso que apunta a elevar la competitividad de la ‘blanquirroja’ y adaptarlo a las exigencias del vóley internacional moderno.

En diálogo con el podcast ‘Bloqueo y Punto’, el entrenador explicó las decisiones tomadas en torno a varios jugadores y profundizó en la línea de trabajo que busca implementar en esta etapa, donde el aspecto físico y la proyección a futuro cobran especial relevancia dentro de la planificación del comando técnico. Desde su incorporación, Blanco ha llevado adelante una evaluación constante del universo de voleibolistas disponibles en el país, con el objetivo de conformar un plantel más competitivo y alineado con el modelo que pretende consolidar.

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En ese contexto, reconoció que algunas determinaciones han implicado la salida de nombres que venían siendo habituales en procesos anteriores. El seleccionador se refirió en particular a las ausencias de Sebastián Blanco, Gerardo Chicoma y Estéfano Vértiz, y fue claro al señalar que su permanencia no se ajustó a sus requisitos actuales.

“En el caso de Chicoma, fue a entrenar, pero no cumple con los parámetros que yo estaba buscando para la selección y quedó en la quinta o sexta semana, que lo sacamos del proceso. En el caso de Vértiz considero que es un jugador que juega bien al vóley, de hecho es de la camada que yo he enfrentado en Sudamericano en dos oportunidades, pero no cumple lo que estoy buscando para la selección. En caso de Seba Blanco, también”, explicó.

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La selección peruana masculina de vóley atraviesa una nueva etapa bajo la dirección técnica de Marcos Blanco. Crédito: FPV

El técnico remarcó que estas decisiones forman parte de un proceso de evaluación permanente, en el que no solo se analiza el rendimiento inmediato, sino también el perfil integral que se busca para el futuro de la selección.

Suma un central de más de 2 metros a la selección

Más allá de los nombres, Marcos Blanco enfatizó que el principal eje del proyecto es la construcción de un equipo con mayor presencia física, especialmente en la red, un aspecto que considera clave para competir a nivel internacional. En ese sentido, reveló la incorporación de nuevos jugadores con características específicas.

“Son gustos, estamos apostando. Ahora va a llegar un central de 2.06 metros que está en Estados Unidos. Llega ahora el 10 de julio. Estamos apostando, es del 2006. Cumple 20 años”, detalló.

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El entrenador explicó que la apuesta por jugadores de mayor estatura responde a una necesidad estructural del vóley moderno, donde la talla se ha convertido en un factor determinante para el rendimiento en posiciones como la de central.

Cambios de posiciones y adaptación del plantel

Dentro de este proceso de reconfiguración, Blanco también señaló que algunos jugadores vienen siendo reubicados dentro del sistema de juego, con el objetivo de optimizar sus características y adaptarlas a las necesidades del equipo.

“Estamos buscando tallas. Creo que hay cosas que antes hayan funcionado o que funcionen en determinados torneos, pero eso no habilita a que siempre tienen que formar parte de la selección. Considero que hay cosas técnicas o físicas que estamos tratando de darle como una impronta a la selección”, sostuvo.

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Selección peruana de vóley masculino trabaja en Videna. Crédito: FPV

En esa línea, el técnico puso como ejemplo el caso de un jugador que originalmente se desempeñaba como central, pero que ahora viene siendo trabajado en otra posición dentro del esquema. “De hecho, uno de los centrales, que mide 1.99 metros, lo hemos pasado de punta y ahora lo estamos formando en esa posición, que es Frank Llerena. Entonces, estamos yendo en ese camino, porque centrales de 1.99 metros hay en todo el mundo”, añadió.

Finalmente, Blanco remarcó que el objetivo del proyecto no es únicamente el rendimiento inmediato, sino la construcción de una base sólida de cara a futuras competencias internacionales. En ese sentido, insistió en que el trabajo de captación y desarrollo de jugadores jóvenes será clave para el crecimiento del vóley masculino en el país.

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