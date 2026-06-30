Karina Calmet felicita a Keiko Fujimori y desata una ola de críticas: “Aún sabiendo lo que hizo el dictador de su padre lo idolatra”

Karina Calmet celebró en redes sociales el triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones 2026 en Perú.

Confirmado el triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones 2026, la actriz Karina Calmet fue una de las figuras del espectáculo peruano que reaccionó de manera más visible en redes sociales.

La publicación que encendió la polémica fue una carta que el fallecido expresidente Alberto Fujimori escribió a su hija, que Calmet compartió en su cuenta de X acompañada de un mensaje de felicitación a la presidenta electa. La reacción del público no tardó: una avalancha de críticas se descargó sobre la actriz, cuestionando su respaldo a la familia Fujimori.

“Felicitaciones Keiko Fujimori, primera mujer elegida presidente del Perú”, escribió Calmet. La actriz también saludó a los vicepresidentes Luis Galarreta y Miguel Torres, a quienes les auguró “mucho éxito en su gestión y prosperidad”.

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El contexto electoral que enmarcó las publicaciones de Calmet fue el siguiente: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) concluyó la revisión de todas las actas observadas y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó el conteo al 100% de los votos, con Fujimori vencedora frente a Roberto Sánchez por una diferencia de 49.641 votos.

Keiko Fujimori se impone a Roberto Sánchez y es la virtual presidente del Perú, según conteo al 100% de la ONPE. (Foto: ONPE)

Las críticas en redes sociales

Las publicaciones de Calmet se viralizaron rápidamente y generaron reacciones divididas. Un sector de usuarios respaldó su postura, pero la mayoría de los comentarios más difundidos fueron de rechazo. “Parece que su papel en AFHS fue real y no ficción. Aún sabiendo todo lo que hizo el genocida y dictador de Fujimori y su hija, lo sigue idolatrando“, escribió un usuario.

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Otro internauta recordó enfrentamientos previos de la actriz en redes: “Desde hace años, se peleaba con Mónica Sánchez por Twitter y le decía ‘camarada’ por votar por Verónica Mendoza. Esa mujer es recontra funable”. Otros comentarios apuntaron en la misma dirección: “Por cada 100 actores, sale uno falladito” y “Ella es más fujimorista que Keiko”.

Tras ello, la actriz bloqueó los comentarios solo para que le puedan responder algunas personas. Como se sabe, Calmet tiene un historial documentado de posicionamientos políticos en redes sociales. Durante el gobierno de Pedro Castillo, Calmet pidió abiertamente la vacancia presidencial y llamó a los congresistas a presentar una moción al respecto.

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Su distancia pública con figuras del espectáculo de tendencias contrarias, como la actriz Mónica Sánchez, también trascendió en entrevistas, donde la propia Calmet reconoció que “la política crea malos entendidos”.

La actriz de Al fondo hay sitio compartió una carta de Alberto Fujimori a su hija y felicitó a Keiko Fujimori como presidenta electa.

El legado de Alberto Fujimori, figura central del debate

La publicación de la carta de Alberto Fujimori fue el elemento que concentró las críticas más duras. El exmandatario gobernó el Perú entre 1990 y 2000 y fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos. El 5 de abril de 1992 ejecutó un autogolpe de Estado mediante el cual disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial y otras instituciones.

Su gobierno quedó marcado por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, crímenes perpetrados por el grupo militar encubierto Colina, cuyos integrantes fueron condenados por ejecutar asesinatos de civiles bajo el argumento de combatir al terrorismo.

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Asimismo, su mandato estuvo asociado al programa de esterilizaciones forzadas aplicado durante la década de 1990, mediante el cual miles de mujeres —en su mayoría de zonas rurales y en situación de pobreza— fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas sin consentimiento libre e informado, según documentaron organismos de derechos humanos e investigaciones fiscales.

Tras una de las elecciones más ajustadas de los últimos años, conoce el cronograma y los pasos a seguir para que Keiko Fujimori sea proclamada oficialmente como la nueva presidenta de Perú.

Alberto Fujimori falleció en septiembre de 2023, tras haber sido indultado en 2023 por el entonces presidente Alberto Otárola, decisión que también generó controversia. Su hija Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú para el período que se inicia en 2026, es la cuarta vez que compite por la presidencia, tras haber perdido en las elecciones generales de 2011, 2016 y 2021.

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