Chosica: Refuerzan diques para proteger a más de 1.500 familias ante Fenómeno El Niño

Crece la preocupación entre los pobladores de Huarochirí y Lurigancho Chosica. - credito Gob.pe

La Municipalidad de Chosica intensificó las acciones preventivas en la quebrada La Vizcachera, una de las zonas más vulnerables del distrito.

Con el apoyo de maquinaria pesada, se edifican diques secos de tipo trapezoidal y estructuras cohesionadas, diseñadas para retener piedras y grandes materiales arrastrados por posibles huaicos. El objetivo es proteger a más de 1.500 familias que viven en las partes altas, históricamente expuestas a los efectos del Fenómeno El Niño.

Según información de la Agencia Andina, estos trabajos se realizan en la margen derecha de la microcuenca La Vizcachera, conformada por 13 tributarios y considerada una de las más extensas del distrito.

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Gustavo Mayor, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad, explicó que las nuevas estructuras “están diseñadas para retener piedras y otros materiales de gran tamaño, mientras permiten el paso de lodos y sedimentos más finos, con el objetivo de reducir la fuerza destructiva de un eventual huaico”.

Las obras forman parte de un convenio entre la Municipalidad de Chosica, el Ministerio de Vivienda y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidades que coordinan la prevención ante los fenómenos climáticos anunciados para los próximos meses. La intervención beneficia también a cerca de 7.500 pobladores que residen en los alrededores y enfrentan un elevado riesgo durante la temporada de lluvias.

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Beneficios y retos de la gestión del riesgo

Las autoridades locales destacan que estos trabajos de reforzamiento buscan no solo contener materiales peligrosos, sino también fortalecer la seguridad de la población asentada en áreas críticas.

Las familias de la quebrada La Vizcachera han vivido episodios repetidos de huaicos y deslizamientos, por lo que la instalación de diques y estructuras de contención representa una medida clave para atenuar el impacto de los fenómenos naturales asociados a El Niño.

No conocen los riesgos

La reciente alerta por la amenaza del Fenómeno El Niño ha puesto en evidencia las debilidades en la gestión del riesgo en Perú.

Según el presidente de la Comisión de Gestión de Riesgo del Colegio de Ingenieros, Freddy Morán, el 81% de gobiernos locales no cuenta con un diagnóstico claro de los riesgos en su territorio, lo que limita la identificación de zonas vulnerables y la planificación adecuada.

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Esta carencia provoca respuestas reactivas, centradas en la emergencia y no en la prevención, lo que agrava las pérdidas humanas y materiales cuando ocurre un desastre. Morán advierte que la gestión del riesgo sigue siendo fragmentada y no incorpora un enfoque integral de “multipeligro”, pese a la variedad de amenazas naturales que enfrenta el país, como sismos, inundaciones y deslizamientos.

La falta de información actualizada y la ausencia de mantenimiento en la infraestructura incrementan la vulnerabilidad, especialmente en sectores esenciales como salud y transporte.

“La evaluación de riesgos debe ser parte de cada decisión de desarrollo urbano. No puede ser un elemento secundario”, sostuvo el presidente de la Comisión de Gestión de Riesgo del Colegio de Ingenieros.

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El especialista concluyó que la reducción de riesgos depende tanto de la planificación institucional como de la preparación de la ciudadanía frente a escenarios de emergencia.