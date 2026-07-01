Estados Unidos felicita a Keiko Fujimori por su victoria y busca afianzar la cooperación en seguridad regional

Una ilustración tipo acuarela de Keiko Fujimori y Donald Trump presenta un mapa de América del Sur que señala a Perú con su bandera y flechas que los conectan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Estados Unidos felicitó a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú y expresó su voluntad de fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en materia de seguridad regional. La administración de Donald Trump subrayó la importancia de la relación entre ambos países y reiteró su compromiso con los valores democráticos y la estabilidad en América Latina, según informó el Departamento de Estado.

En un comunicado oficial, el Secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, transmitió la felicitación oficial a Keiko Fujimori, destacando el proceso electoral celebrado el 30 de junio. De esta manera, Estados Unidos reconoce el resultado de las urnas y respalda la continuidad democrática en Perú.

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La declaración oficial también incluyó un llamado a fortalecer los lazos en temas clave como la lucha contra el "crimen transnacional, el tráfico de drogas y la promoción del desarrollo económico sostenible". Washington transmite así su interés en profundizar la colaboración con el próximo gabinete peruano en áreas consideradas estratégicas para la región.

Seguridad regional y lucha contra el crimen

En ese mismo sentido, el Bureau of Western Hemisphere Affairs del Departamento de Estado de Estados Unidos felicitó a Keiko Fujimori en la red social X (ex Twitter) por su victoria electoral. En un mensaje difundido en redes sociales, el organismo señaló: “Felicitamos a la presidenta electa Keiko Fujimori por su triunfo en las urnas”.

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El área responsable de la política estadounidense para el hemisferio occidental también expresó su expectativa de fortalecer la relación bilateral. Según el comunicado, “esperamos profundizar nuestra asociación de larga data y construir un futuro más seguro, sólido y próspero para ambas naciones”, en alusión a los retos y oportunidades compartidos entre Estados Unidos y Perú.

La victoria de Keiko Fujimori se conoció oficialmente el lunes último, 29 de junio, cuando la ONPE llegó al 100% del conteo de los votos por la segunda vuelta. En los próximos días será oficialmente proclamada presidenta electa.

Esta victoria marca el inicio de una nueva etapa política en Perú, con expectativas de cambios en la agenda doméstica y en la proyección internacional del país. La relación con Estados Unidos se presenta como un eje central para el desarrollo de políticas públicas y el fortalecimiento institucional.

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Una ilustración editorial de Keiko Fujimori, de pie, sujeta la banda presidencial peruana frente al Palacio de Gobierno y banderas de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Embajador estadounidense en Perú se suma a felicitaciones

El embajador de Estados Unidos en Perú, Navarro, felicitó públicamente a Keiko Fujimori tras su victoria electoral y afirmó: “Como representante de @POTUS [presidente de los Estados Unidos, Donald] Trump puedo afirmar que EE. UU. espera continuar, en estrecha colaboración con este nuevo gobierno, con el trabajo conjunto entre nuestros países”. El diplomático utilizó su cuenta oficial en redes sociales para transmitir el respaldo de la administración estadounidense a la presidenta electa.

Navarro también remarcó la continuidad de la agenda compartida y añadió: “Seguimos unidos en seguridad regional, comercio y la prosperidad de nuestros pueblos”. El embajador dejó en claro el interés de Estados Unidos en fortalecer la cooperación con Perú en estos ámbitos prioritarios para ambas naciones.

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