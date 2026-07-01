A qué hora juega Bélgica vs Senegal HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Continúa la acción en el Mundial 2026 con el duelo entre Bélgica y Senegal previsto para hoy, miércoles 1 de julio, por los dieciseisavos de final. El encuentro enfrenta a una selección europea de amplia jerarquía y experiencia en instancias decisivas, frente a un combinado africano que destaca por su potencia física, velocidad y la ilusión de seguir avanzando en el torneo en Norteamérica.
El partido está programado para las 15:00 horas de Perú, en una jornada clave del certamen en la que cada detalle puede marcar la diferencia en la lucha por un lugar en los octavos de final. El ganador continuará en carrera por el título mundial, mientras que el perdedor quedará automáticamente eliminado de la competencia.
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A qué hora juega Bélgica vs Senegal por dieciseisavos del Mundial 2026
De acuerdo a la programación oficial de la FIFA, el duelo entre Bélgica y Senegal por el pase a los octavos de final del Mundial 2026 se disputará este miércoles en el estadio Lumen Field de Seattle, con inicio previsto a las 17:00 horas locales (15:00 horas de Perú). A continuación, te compartimos los horarios del encuentro según cada zona y país:
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas
- México: 14:00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00 horas
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 17:00 horas
- España: 22:00 horas
- Estados Unidos (ET): 16:00 horas
- Hora local (Seattle): 13:00 horas
Canal TV de Bélgica vs Senegal por dieciseisavos del Mundial 2026
El compromiso entre Bélgica y Senegal será transmitido de manera oficial en diferentes países a través de las cadenas que poseen los derechos del Mundial 2026. En el caso de Perú, el encuentro podrá seguirse por América TV en señal abierta, así como por América DGO de forma digital gratuita. Además, estará disponible en DSports mediante televisión por suscripción y en la plataforma de streaming DGO.
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A nivel internacional, el partido será emitido por diversas señales deportivas según cada región, entre ellas FOX Sports, Telemundo Deportes, Paramount+ y DAZN, dependiendo del territorio y la distribución de derechos. Asimismo, los aficionados podrán seguir el desarrollo del encuentro en tiempo real, con el minuto a minuto, incidencias y goles, a través de la cobertura digital de Infobae.
¿Cómo llega Bélgica?
Bélgica arriba a esta instancia como líder del Grupo G, tras una fase de grupos en la que comenzó con un empate 1-1 ante Egipto en un partido disputado en Seattle, donde mostró dificultades para romper el bloque defensivo rival. Luego, igualó 0-0 frente a Irán, en un duelo de mayor control pero con poca eficacia en ataque. Finalmente, cerró su participación con una contundente victoria 5-1 sobre Nueva Zelanda, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de su grupo y recuperar confianza de cara a la fase eliminatoria.
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¿Cómo llega Senegal?
Senegal, por su parte, avanzó a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros del Mundial 2026 tras una fase de grupos marcada por la irregularidad, pero con una reacción decisiva en la última jornada. El conjunto africano debutó con una derrota por 3-1 frente a Francia, resultado que lo obligó a remar desde el inicio. En su segunda presentación volvió a caer, esta vez 3-2 ante Noruega, quedando al borde de la eliminación.
Sin margen de error, los dirigidos por Pape Thiaw respondieron con autoridad en la fecha final al imponerse 5-0 sobre Irak, una goleada que les permitió mejorar su diferencia de goles y asegurar su clasificación a la fase de eliminación directa como uno de los mejores terceros del certamen.
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Un duelo sin margen de error
El enfrentamiento entre Bélgica y Senegal promete intensidad y contraste de estilos. Los europeos buscarán imponer su jerarquía y control del juego, mientras que los africanos apostarán por la velocidad, el despliegue físico y la presión alta para intentar sorprender.
El ganador avanzará a los octavos de final del Mundial 2026 y continuará en la pelea por el título, mientras que el perdedor cerrará su participación en el certamen.
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