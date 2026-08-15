Partidos de hoy, sábado 15 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto de 2026.

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Hoy, sábado 15 de agosto, la agenda deportiva está cargada de partidazos: Alianza Lima recibirá a UTC en Matute, Perú chocará con República Checa por la mejor posción en el Mundial Sub 17 de vóley, Boca Juniors hará lo suyo con Platense, y mucho más.

Los ‘blanquiazules’ enfrentarán al ‘gavilán del norte’ con el objetivo de asegurar los tres puntos que le permita recuperar el liderato del Torneo Clausura 2026. Y al frente tendrá a un rival que tiene la misma necesidad, pero para salir del fondo y seguir complicándose con la baja.

Los 'blanquiazules' recibirán al 'gavilán del norte' en Matute por la fecha 5. (L1 Max)

Por su lado, la selección peruana buscará quedar dentro de las mejores 16 selecciones del Mundial Sub 17 de vóley 2026. La ‘bicolor’ chocará con República Checa por los puestos 13° al 16° de la cita mundialista tras dura derrota con Argentina por 3-2.

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Perú viene de caer en sets corridos ante Italia en octavos de final. Crédito: Volleyball World

Partidos de Liga 1 Perú

- ADT vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Los Chankas vs Melgar (15:30 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs UTC (19:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Partidos de Mundial Sub 17 de vóley

- Italia vs Croacia (10:00 horas / Santiago / Volleyball World)

- Tailandia vs Corea del Sur (13:00 horas / Volleyball World)

- Argentina vs República Dominicana (16:00 horas / Volleyball World)

- Polonia vs Japón (19:00 horas / Volleyball World)

- Perú vs República Checa (10:00 horas / Volleyball World)

- Venezuela vs Filipinas (13:00 horas / Volleyball World)

- Argelia vs Egipto (16:00 horas / Volleyball World)

- México vs Túnez (16:00 horas / Volleyball World)

- Estados Unidos vs China (16:00 horas / Volleyball World)

- China Taipéi vs Turquía (19:00 horas / Volleyball World)

Partidos de Liga Femenina Perú

- Flamengo vs Sporting Cristal (13:00 horas / YouTube Bicolor+)

- Universitario de Deportes vs Melgar (15:30 horas / YouTube Bicolor+)

Partidos de LaLiga

- Alavés vs Getafe (12:30 horas / ESPN y Disney+)

- Sevilla vs Rayo Vallecano (14:30 horas / ESPN y Disney+)

Partidos de fútbol argentino

- San Lorenzo vs Unión (12:30 horas / Fanatiz)

- Aldosivi vs Tigre (12:30 horas / Fanatiz)

- Estudiantes vs Gimnasia (14:45 horas / Disney+)

- Newell’s vs Deportivo Riestra (17:00 horas / Fanatiz)

- Belgrano vs Independiente Rivadavia (17:00 horas / Fanatiz)

- Platense vs Boca Juniors (19:15 horas / ESPN 2 y Disney+)

Partidos de fútbol brasileño

- Fluminense vs Palmeiras (14:30 horas / Fanatiz)

- Paranaense vs Bragantino (16:30 horas / Fanatiz)

- Sao Paulo vs Coritiba (19:00 horas / Fanatiz)

Partidos de MLS

- Toronto vs New England (18:30 horas / Apple TV)

- Charlotte vs Columbus Crew (18:30 horas / Apple TV)

- Orlando City vs Cincinnati (18:30 horas / Apple TV)

- Montreal vs DC United (18:30 horas / Apple TV)

- Atlanta United vs New York RB (18:30 horas / Apple TV)

- Dynamo vs LA Galaxy (19:30 horas / Apple TV)

- Nashville vs Inter Miami (19:30 horas / Apple TV)

- Colorado vs Sporting KC (20:30 horas / Apple TV)

- Real Salt Lake vs Minnesota (20:30 horas / Apple TV)

- LAFC vs San Diego FC (21:30 horas / Apple TV)

- SJ Earthquakes vs St. Louis City (21:30 horas / Apple TV)