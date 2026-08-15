Callao bajo fuego: Extorsionadores atacan cúster y dejan grave a conductor de 71 años

Disparan a cúster y hieren a chofer en el Callao.

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Un nuevo episodio de violencia sacudió el distrito de La Perla, en el Callao. La tarde de este viernes 14 de agosto, mientras conducía una cúster de la empresa Etmosa, Pedro Peralta Aguilar, de 71 años, fue atacado a balazos por dos sujetos a bordo de una moto eléctrica en la cuadra 17 de la avenida José Gálvez. El ataque ocurrió a pocas cuadras del hospital Alberto Sabogal Sologuren, donde el conductor fue trasladado de urgencia tras el atentado.

Testigos afirmaron que los disparos se concentraron en el área del conductor. El cobrador, que se encontraba en el vehículo, resultó ileso y evitó declarar por temor a represalias. Según los reportes médicos, Peralta presentó heridas en la mano derecha y en la región nasal, además de un impacto en un dedo.

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A solicitud de sus familiares, fue derivado posteriormente al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para continuar su atención bajo la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS).

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Central Alerta La Perla acordonaron la escena y activaron el plan cerco en busca de los responsables.

La Oficina de Criminalística (OFICRI) del Callao y el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Bellavista iniciaron las pericias para esclarecer si el atentado está vinculado a extorsión u otro tipo de delito. “Las investigaciones del caso han quedado a cargo de la OFICRI del Callao y del Depincri de Bellavista”, informaron fuentes policiales.

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Disparan a cúster y hieren a chofer en el Callao.

Ola de ataques contra el transporte público

El caso de Pedro Peralta se suma a una serie de ataques armados registrados contra el transporte público en la última semana. Solo el miércoles, un bus de la Línea 41 en Villa El Salvador fue baleado en su paradero final, mientras que un colectivero resultó herido de gravedad tras recibir disparos en la avenida La Marina, también en La Perla.

En Comas, la violencia alcanzó a los mototaxistas, cuando delincuentes dispararon contra una unidad estacionada y un pasajero resultó herido en la pierna.

La escalada de extorsiones y atentados no se detuvo ahí. El pasado 12 de agosto, en el Rímac, el mototaxista José Daniel Olivares Silva falleció tras ser perseguido y atacado a tiros por desconocidos a bordo de un auto.

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En paralelo, la región Callao ha visto una sucesión de crímenes de alto impacto, como el asesinato de un joven en Bellavista y el ataque mortal a un taxista en la avenida Faucett, frente a la sede del Gobierno Regional.

Los gremios de transportistas han manifestado su alarma y evalúan convocar a un paro nacional para exigir respuestas ante la inseguridad.

“El sector evalúa esta medida de fuerza a pesar de la vigencia del ‘Plan Escudo’, la estrategia de resguardo policial y militar dispuesta recientemente por el Gobierno”, señalaron dirigentes consultados.

Mientras las investigaciones avanzan, el atentado contra Peralta revela el riesgo diario que enfrentan los conductores y el desafío que representa la lucha contra la criminalidad y la extorsión en el primer puerto.

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