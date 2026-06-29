A qué hora juega Paraguay vs Alemania HOY en Perú: partido en Boston por dieciseisavos de final del Mundial 2026

A qué hora juegan Paraguay vs Alemania por Mundial 2026.

El Gillette Stadium de Boston será el escenario donde Paraguay y Alemania se disputarán el pase a los octavos de final del Mundial 2026 hoy, lunes 29 de junio. El duelo enfrenta a dos selecciones con caminos distintos en la fase de grupos, pero que llegan con variantes clave en sus formaciones y la obligación de no fallar en un partido de eliminación directa.

El cruce en el recinto deportivo Foxborough, Massachusetts, será una batalla táctica y de nervios, donde los detalles pueden marcar la diferencia. Todo con la consigna de meterse entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.

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A qué hora juega Paraguay vs Alemania por dieciseisavos del Mundial 2026

El partido entre Paraguay y Alemania se disputará el lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, a las 15:30 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el comienzo está previsto para las 16:30 horas.

La transmisión en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay se realizará a partir de las 17:30 horas, mientras que en México el duelo comenzará a las 14:30 horas. Para los espectadores en España, el pitazo inicial será a las 22:30 horas.

¿Cómo llegan Paraguay y Alemania?

La selección de Paraguay recupera a Miguel Almirón tras cumplir una fecha de suspensión, lo que le devuelve desequilibrio y experiencia en ataque, aunque llega con la duda de Omar Alderete por problemas físicos; si no se recupera, José Canale ocuparía su lugar en la zaga. Además, el mediocampo tendrá la baja por suspensión de Diego Gómez, siendo Maurício el encargado de suplirlo.

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En la fase de grupos, el cuadro ‘guaraní’ selló su clasificación tras el empate ante Australia, colocándose entre los mejores terceros de la competición con cuatro puntos, los mismos que los oceánicos pero debajo por diferencia de goles. Estados Unidos fue el líder de esta zona con seis unidades.

Miguel Almirón buscará ser el factor diferencial de Paraguay ante Alemania para alcanzar los octavos de final del Mundial 2026. - créditos: REUTERS/Lisi Niesner

Por otro lado, la selección de Alemania afronta el partido con la baja confirmada de Nico Schlotterbeck por lesión y la duda de Nathaniel Brown, lo que obliga al técnico Julian Nagelsmann a ajustar la defensa en un cruce donde no hay margen de error.

Los ‘teutones’, uno de los favoritos del certamen, lideraron su grupo en medio de las dudas por la derrota con Ecuador en la última fecha del grupo E. Hay cuestionamientos por la labor del DT alemán, que tiene a jugadores desequilibrantes como Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz. Este último, un ‘9′ diferente a lo que tuvo Alemania en su historia; con mucha más movilidad y sin el clásico portento físico.

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Deniz Undav, suplente habitual, es el máximo goleador de Alemania en el Mundial 2026 con 3 anotaciones. - créditos: REUTERS/Thomas Mukoya

Canal TV de Paraguay vs Alemania por dieciseisavos del Mundial 2026

El Paraguay vs Alemania, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, podrá verse en Perú a través de DSports y su plataforma DGO. En suelo ‘guaraní’, la transmisión estará disponible por GEN, Trece y Popu TV. En territorio ‘teutón’, la cobertura televisiva será responsabilidad de ZDF y Magenta TV.

Asimismo, Infobae realizará un seguimiento digital con información previa, el desarrollo del partido y todos los detalles de la jornada.

Historial de enfrentamientos

Las selecciones de Paraguay y Alemania se han visto las caras en dos oportunidades a lo largo de la historia del fútbol internacional. Y el saldo general resulta favorable para los germanos con una victoria y un empate.

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El último encuentro se dio el 14 de agosto del 2013 en el Fritz Walter Stadion de Kaiserslautern. En aquella ocasión, ambos equipos igualaron 3-3 con los goles de José Ariel Núñez, Wilson Pittoni y Miguel Samudio. En tanto que Ilkay Gündogan, Thomas Müller y Lars Bender convirtieron para la ‘Die Mannschaft’.

Philipp Lahm jugó el último Alemania vs Paraguay en 2013. - créditos: Agencias

Paraguay vs Alemania: posibles alineaciones

Paraguay: Orlando Gill, Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, José Canale, Alexandro Maidana, Maurício, Matías Galarza, Miguel Almirón, Julio Enciso y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro

Alemania: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Leroy Sané, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, David Raum, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann

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