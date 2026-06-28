Diego Hidalgo lamenta caída de Alianza Lima en la Copa de la Liga: “Llegamos en la madrugada de Tarma y tratamos de dar lo mejor”

El volante de Alianza Lima explicó el impacto del viaje y la seguidilla de partidos en el rendimiento del equipo en Villa El Salvador, tras quedar fuera de la Copa de la Liga (Copa Caliente de la Liga)

Alianza Lima se despidió de la Copa de la Liga con una derrota por 2-1 frente a Alianza Atlético, en un partido correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo A. En el estadio Hugo Sotil Yerén, el equipo blanquiazul no logró sumar y quedó eliminado del certamen, mientras que el conjunto sullanense cerró la fase de grupos como líder invicto, con puntaje perfecto, y aseguró su presencia en los octavos de final.

Tras el encuentro, el volante Diego Hidalgo expresó su frustración por el marcador, aunque destacó el esfuerzo del plantel en una seguidilla exigente.

“Es bueno afrontar las oportunidades que se dan. Venimos de jugar ayer en Tarma, recién llegamos en la madrugada y hemos tratado de dar lo mejor hoy para defender esta camiseta”, declaró en Bicolor+.

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El esfuerzo de Hidalgo tras el partido y el desgaste por el viaje

En los minutos finales del partido, Alianza Lima consigue el gol del descuento para poner el 1-2 en el marcador. Revive la jugada y la explosión de la hinchada blanquiazul. - Bicolor

Hidalgo, quien anotó el descuento de Alianza Lima en el tramo final, puso el foco en el contexto físico con el que afrontaron el compromiso. En su análisis, el mediocampista subrayó que el grupo intentó sostener el rendimiento pese al poco tiempo de recuperación desde el partido previo en Tarma.

“Feliz por el gol, pero un poco molesto por el resultado. Hay que seguir, mejorando ciertos aspectos para salir adelante”, añadió el futbolista, de 17 años, al referirse a su actuación personal y al balance colectivo de la jornada.

El tanto de Hidalgo llegó sobre los 90 minutos y sirvió para recortar distancias en el cierre del encuentro. El gol, además, lo ubicó dentro del “Top 10” de los futbolistas más jóvenes en marcar con Alianza Lima, de acuerdo con el dato consignado tras el partido.

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El desarrollo del partido: golpe temprano y ventaja ampliada en el complemento

Foto 3 RESUMEN DEL PARTIDO

Revive las mejores jugadas y todos los goles del emocionante encuentro entre Alianza Lima y Alianza Atlético, donde el equipo de Sullana se llevó la victoria por 2 a 1. - Bicolor

El marcador se abrió apenas iniciado el partido. A los 2 minutos del primer tiempo, Guillermo Larios adelantó a Alianza Atlético en el estadio Hugo Sotil. La jugada nació con una asistencia de Jesús Mendieta desde el sector izquierdo, y el extremo derecho definió con un remate de pierna derecha que superó al guardameta Ángelo de la Cruz.

Con el 1-0 en contra, Alianza Lima buscó aproximarse al arco rival, adelantó sus líneas y trató de alcanzar la igualdad. Ese planteo, sin embargo, también dejó espacios en defensa que Alianza Atlético no logró aprovechar para ampliar la diferencia en esa etapa. En varios pasajes, el arquero De la Cruz respondió cuando fue exigido y mantuvo a su equipo con opciones de competir el resultado.

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Ya en el inicio del segundo tiempo, el cuadro sullanense incrementó su ventaja de manera rápida. A los 48 minutos, el extremo izquierdo ecuatoriano Cristian Penilla anotó el 2-0 con un remate desde fuera del área.

Alianza Atlético tuvo una ocasión para estirar aún más el marcador a los 81 minutos, cuando Kleber Cornejo contó con un penal a favor. El disparo no terminó en gol: el remate fue desviado por Ángel de la Cruz, según lo descrito en el desarrollo del encuentro.

El descuento blanquiazul llegó en el cierre, cuando Diego Hidalgo marcó de cabeza a los 90 minutos. Pese al intento final, el resultado no se modificó y el 2-1 quedó sellado.

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Tabla del Grupo A y despedida del torneo para Alianza Lima

La derrota dejó a Alianza Lima fuera de la Copa de la Liga, mientras Alianza Atlético confirmó su liderazgo absoluto del Grupo A y aseguró su clasificación con una campaña impecable. (Copa Caliente de la Liga)

El triunfo le permitió a Alianza Atlético consolidar su campaña en la fase de grupos: sumó nueve unidades en tres presentaciones, terminó en el primer lugar del Grupo A y avanzó a los octavos de final de la Copa de la Liga.

Alianza Lima, en cambio, quedó en el tercer puesto y se despidió de la competición. En la misma zona, Carlos Mannucci finalizó segundo tras vencer 3-2 a César Vallejo, equipo que culminó cuarto y también quedó eliminado.

El encuentro, además, se disputó con un Alianza Lima que afrontó el torneo con un plantel integrado en su mayoría por futbolistas de las categorías 2008 y 2009, un detalle que formó parte del contexto del partido y del recorrido del equipo en la competencia.

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