Delincuentes estafan con supuestas papeletas a conductores: así es su modus operandi

Estafadores utilizan correos electrónicos con documentos y logos falsificados para convencer a conductores de pagar su supuesta falta| Exitosa Noticias

Una presunta organización criminal ha perpetrado estafas a través de falsos avisos de infracciones de tránsito, utilizando la modalidad de envío masivo de correos electrónicos con documentos adulterados y logos institucionales simulados. Según informó el subgerente de la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas, Ronald Power, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) ha identificado hasta el momento once casos oficiales.

De acuerdo con el funcionario, seis de estos casos fueron derivados al procurador público de la entidad, quien es responsable de defender los intereses de la Sutran. Cuatro de estos expedientes ya se encuentran en trámite ante la fiscalía y dos cuentan con sentencia condenatoria.

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Una organización criminal simula notificaciones oficiales de tránsito y engaña a conductores, quienes terminan pagando falsas infracciones a cuentas no autorizadas| Foto: Andina

¿En qué consiste esta modalidad?

Power precisó que la modalidad más utilizada consiste en la falsificación de documentos y el uso ilícito de bases de datos para contactar a conductores mediante correos electrónicos. El mensaje simula provenir de una entidad oficial y advierte al usuario sobre una supuesta infracción, especialmente por exceso de velocidad.

De esta manera, solicitan datos adicionales y pagos indebidos para que se haga efectivo el pago, pero todo se trataría de una estafa.

“La modalidad que han utilizado es mandar correos masivos a muchos usuarios y aprovechar información de bases de datos a las que han accedido de forma irregular”, afirmó Power, quien reiteró la necesidad de que los conductores revisen cuidadosamente los correos y contrasten la información con los canales institucionales antes de tomar cualquier decisión.

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Cabe precisar que el Reglamento Nacional de Tránsito tipifica como infracción muy grave conducir un vehículo sin el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular, lo que implica una multa de hasta 2.750 soles, equivalente al 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), y la pérdida de cincuenta puntos en el récord de conducir.

Además, el vehículo puede ser internado por no contar con el documento validado en una planta de revisión técnica autorizada.

Entre las recomendaciones ofrecidas por Power figura la importancia de no precipitarse ni realizar pagos inmediatos ante la recepción de estos correos. El funcionario subrayó que los usuarios deben validar la información antes de efectuar cualquier trámite y abstenerse de consignar datos de tarjetas o realizar depósitos a cuentas ajenas a las institucionales.

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En ese sentido, Power sostuvo que la entidad ha iniciado acciones administrativas y no descarta procedimientos sancionadores contra malos funcionarios.

El avance de las investigaciones ha permitido que dos personas hayan sido sentenciadas por estos delitos, estableciendo la responsabilidad penal en los hechos.

Canales de ayuda

Las personas que reciban notificaciones sospechosas o consideren haber sido víctimas de una estafa relacionada con supuestas papeletas de tránsito pueden recurrir a las siguientes instituciones para recibir orientación y presentar denuncias:

Ministerio Público: Permite formalizar denuncias por delitos de estafa y falsificación de documentos. Los afectados pueden acudir a la sede más cercana o ingresar a la plataforma virtual del Ministerio Público para registrar su caso.

Policía Nacional del Perú (PNP): Recibe denuncias de manera presencial en cualquier comisaría a nivel nacional y a través de su línea telefónica gratuita. La PNP cuenta con divisiones especializadas en delitos informáticos y fraudes que brindan asesoría y asistencia a los ciudadanos.