¿Dónde ver Argentina vs Jordania por el Mundial 2026 HOY? Canal TV en Perú del partido por la fecha 3 del Grupo J

La selección de Lionel Scaloni juega este sábado 27 de junio en el Dallas Stadium con el primer puesto asegurado, mientras el equipo asiático necesita sumar en un duelo oficial sin antecedentes

Argentina disputará su tercer partido en el Mundial 2026 este sábado 27 de junio ante Jordania, en el cierre del Grupo J. El encuentro se jugará en el Dallas Stadium, escenario que también utiliza el equipo de la NFL Dallas Cowboys y que, de acuerdo con datos de la FIFA, tiene capacidad para 70.649 personas.

La selección dirigida por Lionel Scaloni llega con la clasificación a la fase de eliminación ya asegurada y con el primer lugar del grupo garantizado. Del otro lado estará Jordania, que busca recomponerse tras un debut adverso y que encara la jornada final con la necesidad de sumar.

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En este cruce, Lionel Messi vuelve a ser el foco: acumula cinco goles en dos presentaciones, con un triplete frente a Argelia y un doblete ante Austria.

¿Dónde ver Argentina vs. Jordania en Perú?

Argentina afronta su último partido de la fase de grupos ante Jordania y los aficionados peruanos podrán seguirlo por televisión y streaming. El duelo marcará un cruce inédito en la historia mundialista. (Imagen creada con IA)

En Perú, el partido puede seguirse en vivo por DSports y Paramount+. También figura entre las opciones de transmisión Disney+ Premium y Disney+ Plan Premium, según la disponibilidad indicada para Argentina, Colombia y Ecuador.

La cobertura por televisión y plataformas incluye, además, señales abiertas y deportivas que aparecen listadas para el encuentro: Telefe, TyC Sports y TV Pública.

El cruce tiene un dato particular: no existen antecedentes entre Argentina y Jordania en partidos oficiales ni amistosos. Será, por lo tanto, un duelo sin historial previo. En el actual Mundial, el formato ampliado a 48 selecciones habilitó enfrentamientos inéditos entre equipos de recorridos muy distintos.

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¿A qué hora juegan Argentina vs. Jordania?

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

Los horarios informados para la transmisión en Perú, Colombia y Ecuador es de 21:00; en Chile: 22:00 y en Argentina y Uruguay: 23:00

De igual manera, en Dallas (Estados Unidos): 21:00, Ciudad de México (México): 20:00, Ammán (Jordania): 05:00 del domingo 28 de junio y en Madrid (España): 04:00 del domingo 28 de junio. En la agenda del Grupo J, este duelo corresponde a la tercera y última fecha de la fase de grupos..

Cómo llegan Argentina y Jordania a la fecha 3 del Grupo J

Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0

Argentina afronta el partido con tranquilidad competitiva: tras vencer a Austria, quedó en condiciones de encarar el cierre del grupo con el primer puesto asegurado y con el boleto a la instancia de eliminación ya garantizado. El cuerpo técnico deberá ajustar detalles con poco margen de preparación entre una jornada y otra, en un contexto en el que el equipo busca extender su invicto.

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La producción ofensiva del conjunto argentino tuvo a Lionel Messi como protagonista absoluto en las dos primeras fechas: marcó cinco goles, el único jugador en convertir para Argentina en lo que va de esta Copa del Mundo. El registro incluye un triplete contra Argelia y dos tantos frente a Austria.

Jordania, en cambio, llega con la presión de sumar. El equipo arrastra un inicio complicado: el texto de base indica que sufrió “un fuerte tropezón” en el estreno ante Austria y que en la preparación previa al torneo acumuló dos derrotas en amistosos, primero ante Suiza por 4 a 1 y después frente a Colombia por 2 a 0 en San Diego.

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En el plano histórico del torneo, también se remarca el contraste entre ambos seleccionados: Argentina es el campeón del mundo vigente desde Catar 2022 y Jordania aparece como una selección que consiguió clasificarse por primera vez a un Mundial.