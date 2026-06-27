Resultados de la Copa Latina de Vóley 2026 HOY: así van los partidos de Perú y Argentina

Hoy, sábado 27 de junio, arrancará la Copa Latina de vóley 2026 y todos los ‘voleilovers’ están listos para reencontrarse con la selección peruana. Este cuadrangular marcará el inicio de la preparación de la ‘blanquirroja’ de cara la Copa Sudamericana, y contará con la participación de tres equipos de Perú y Argentina.
Pese a que estaba confirmada la participación de Venezuela, la Federación Peruana de Vóley (FPV) informó que la lamentable tragedia por los terremotos provocó la ausencia de la ‘vinotinto’ en la competición. Por ello, la FPV decidió contar con la presencia del combinado nacional Sub 19.
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Resultados de la Copa Latina de vóley 2026
Sábado 27 de junio
- Argentina vs Perú Sub 19 (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes)
- Perú Mundialista vs Perú Olímpico (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes)
Domingo 28 de junio
- Perú Mundialista vs Perú Sub 19 (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes)
- Perú Olímpico vs Argentina (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes)
Lunes 29 de junio
- Perú Olímpico vs Perú Sub 19 (16:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes)
- Perú Mundialista vs Argentina (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes)
Canal TV para ver los partidos de la Copa Latina de vóley 2026
La transmisión de la Copa Latina 2026 estará disponible para todo el público peruano a través de la señal abierta de Latina Televisión, en los canales 2 y 702 en alta definición. Además, quienes prefieran seguir los partidos desde dispositivos móviles o computadoras podrán acceder al torneo mediante la página web de Latina y su aplicación oficial, ampliando las posibilidades de visualización en diferentes lugares y horarios.
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Quienes buscan información más detallada sobre cada encuentro contarán con la cobertura de Infobae Perú. El medio ha anunciado que ofrecerá actualizaciones en tiempo real, resúmenes de las acciones principales y el seguimiento pormenorizado de cada partido, garantizando que los aficionados dispongan de todos los datos relevantes a medida que avanza el certamen.
¿Quiénes son las convocadas de Perú Mundialista y Perú Olímpico?
La convocatoria de Perú para la Copa Latina 2026 mostró dos planteles diferenciados: el equipo Perú Olímpico y el Perú Mundialista, ambos conformados por jugadoras que militan en clubes nacionales e internacionales. La organización y la conducción técnica serán determinantes en esta edición, que se disputará en la ciudad de Lima.
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El equipo Perú Olímpico, bajo la dirección de Antonio Rizola, contará con deportistas que suman experiencia en ligas extranjeras y locales. Entre los nombres destacados se encuentran Yadhira Anchante (AO Thíras de Grecia), Jade Cuya (Jacksonville Dolphins de Estados Unidos) y Elizabeth Braithwaite (Trinity Valley CC de Estados Unidos). También integran la plantilla jugadoras de clubes nacionales como Diana de la Peña y Sandra Ostos (Alianza Lima), además de representantes de Universitario de Deportes, Regatas Lima, Circolo Sportivo Italiano y San Martín.
En paralelo, el equipo Perú Mundialista será dirigido por Walter Lung y contará con figuras como Brenda Lobatón, Ginna López y Alexandra Machado (todas de San Martín), así como Lucia Magallanes y Daniela Muñoz (Universitario de Deportes). La nómina incluye jugadoras con presencia en el extranjero, como Alondra Alarcón (UNLV de Estados Unidos), y representantes de clubes como Deportivo Soan, Circolo Sportivo Italiano, Rebaza Acosta y Deportivo Géminis.
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