Senamhi emite alerta roja por incremento de la temperatura desde este 28 de junio

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre un significativo incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país entre el domingo 28 y el martes 30 de junio. El organismo advirtió que el evento alcanzará niveles de moderada a extrema intensidad en diversas regiones, situación que elevará la sensación de calor y los índices de radiación ultravioleta (UV), por lo que exhortó a la población a adoptar medidas de protección.
Según el aviso meteorológico, la presencia de escasa nubosidad alrededor del mediodía favorecerá una mayor incidencia de los rayos solares. Además, se registrarán ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora, especialmente durante las tardes, condición que podría generar levantamiento de polvo y reducir la visibilidad en algunos sectores.
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El Senamhi indicó que los departamentos con posible afectación son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Tumbes.
Domingo 28 de junio
Para esta jornada, el organismo pronosticó valores máximos entre 30 °C y 36 °C en el litoral norte. En la franja central, los registros oscilarán entre 25 °C y 29 °C, mientras que en el sur costero se alcanzarán entre 24 °C y 30 °C.
En las zonas altoandinas del norte, los termómetros marcarán entre 18 °C y 33 °C. En la parte central del territorio andino se prevén cifras de 15 °C a 28 °C, y en el sur se esperan niveles entre 14 °C y 27 °C.
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Para el domingo rige una alerta roja, categoría que corresponde a fenómenos meteorológicos de gran magnitud y potencial impacto sobre la población.
Lunes 29 de junio
Las condiciones cálidas persistirán durante el inicio de la semana. En la costa septentrional, las temperaturas se ubicarán nuevamente entre 30 °C y 36 °C. En la región central costera, los valores fluctuarán entre 25 °C y 30 °C, mientras que en el extremo sur permanecerán entre 24 °C y 30 °C.
Respecto a la sierra, el pronóstico señala máximas de 18 °C a 33 °C en el norte. Para la zona central se estiman cifras entre 15 °C y 29 °C, en tanto que el sector sur presentará niveles de 14 °C a 28 °C.
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Al igual que el día anterior, el Senamhi mantiene la alerta roja para esta fecha debido a la intensidad del fenómeno previsto.
Martes 30 de junio
El martes continuarán las condiciones atmosféricas favorables para el incremento térmico. En la costa norte se prevén máximas de 30 °C a 36 °C; en la parte central, de 25 °C a 29 °C; y en el sur, de 24 °C a 30 °C.
En la sierra norte se registrarán valores entre 18 °C y 30 °C. Para la zona central se esperan entre 15 °C y 29 °C, mientras que en la sierra sur los registros alcanzarán entre 14 °C y 27 °C.
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Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la ciudadanía extremar las medidas de precaución, mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades competentes.
Asimismo, aconsejó evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, utilizar protector solar, hidratarse adecuadamente y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
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