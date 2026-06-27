Correos anónimos amenazan con ataques armados a universidades, hospitales y la Municipalidad de Piura

Los responsables habrían utilizado cuentas temporales que se eliminan automáticamente, lo que dificulta las investigaciones (Créditos: Latina)

La difusión de correos electrónicos con amenazas de presuntos atentados generó alarma en Piura y obligó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en diversas instituciones públicas y privadas. Los mensajes, enviados de manera anónima, advertían sobre supuestos ataques armados contra universidades, hospitales y dependencias municipales de la región.

El contenido de las comunicaciones hacía referencia a posibles acciones violentas con armas de fuego y explosivos en lugares de alta concurrencia. Además, los remitentes señalaban que los hechos podrían ser transmitidos a través de plataformas digitales, lo que incrementó la preocupación entre estudiantes, trabajadores y ciudadanos, según un informe Latina Televisión.

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Ante esta situación, la Policía Nacional del Perú activó de inmediato los protocolos de seguridad y desplegó personal especializado para verificar la autenticidad de las advertencias. El coronel PNP Javier Méndez, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, confirmó que las amenazas no fueron formuladas de manera presencial ni telefónica, sino mediante mensajes electrónicos remitidos a diferentes entidades de la ciudad.

El oficial explicó que la difusión de estos correos motivó la intervención coordinada de varias unidades policiales, entre ellas el área de investigación criminal y especialistas en delitos informáticos, quienes asumieron las primeras diligencias para rastrear el origen de las comunicaciones.

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Las investigaciones revelaron que los responsables utilizaron cuentas temporales que se eliminan automáticamente, lo que dificulta su rastreo - Créditos: Captura de panatalla de Latina/Imagen Ilustrativa Infobae.

Como resultado de las pesquisas iniciales, los agentes lograron identificar la dirección IP asociada a los envíos. Sin embargo, Méndez precisó que los responsables utilizaron cuentas temporales, un mecanismo que dificulta las investigaciones debido a que estos servicios eliminan automáticamente la información poco después de su apertura.

“Se ha detectado la dirección IP desde donde se emitieron los mensajes, pero se trata de correos temporales que desaparecen automáticamente tras ser abiertos”, indicó el policía al citado medio de comunicación.

Durante las indagaciones, los efectivos ubicaron a un joven de 20 años cuya identidad aparecía consignada en parte de los mensajes. No obstante, el estudiante acudió a la dependencia policial para denunciar que habría sido víctima de una suplantación de identidad y negó cualquier vínculo con los hechos investigados.

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Mientras continúan las diligencias, la Municipalidad Provincial de Piura decidió reforzar los controles de acceso a sus instalaciones como medida preventiva. El gerente de Seguridad Ciudadana, Luis Cornejo, informó que ninguna persona puede ingresar al edificio edil sin pasar previamente por una revisión de seguridad.

El gerente de Seguridad Ciudadana de Piura, Luis Cornejo, informó que la municipalidad mantiene vigilancia permanente con apoyo de la Policía Nacional y serenazgo - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El funcionario detalló que el municipio cuenta con sistemas de control en los accesos y mantiene presencia permanente de agentes de la Policía Nacional y personal de serenazgo para garantizar la protección de trabajadores y visitantes.

Pese a la preocupación generada por estos mensajes, las autoridades aclararon que hasta el momento no existen elementos concretos que permitan confirmar la ejecución de un atentado. Sin embargo, la Policía mantiene abiertas las investigaciones con el propósito de identificar a los autores, determinar la procedencia exacta de los correos y establecer si existe algún riesgo real para la población.

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Se recomienda a los ciudadanos a mantener la calma y evitar difundir información no verificada en redes sociales, a fin de no generar alarma innecesaria ni entorpecer el desarrollo de las investigaciones policiales.