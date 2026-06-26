Secretario general de la ONPE renuncia y denuncia manipulación de sus equipos: “Hay información alterada”

Elar Juan Bolaños Llanos, exsecretario general de la ONPE, ofrece una ponencia pública ante una pantalla de proyección en un evento.

El abogado Elar Juan Bolaños Llanos presentó su carta de renuncia al cargo de Secretario General de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En el documento dirigido a la institución, el funcionario fundamentó su salida señalando el complejo escenario que atraviesa la entidad de cara a los próximos comicios y la presunta manipulación de sus equipos de cómputo.

“Tomo esta decisión debido a la grave situación que enfrentamos para la organización y ejecución de las Elecciones Regionales 2026 programadas para el 4 de octubre de 2026. Hay factores vinculados a la marcha administrativa a mi cargo, sin embargo, soy consciente de una serie de situaciones que no están dentro del ámbito de mi competencia en el plano de las contrataciones públicas”, se lee al inicio de la carta con fecha 23 de junio.

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Luego, Bolaños menciona “factores graves vinculados a la manipulación de mis equipos de cómputo con información que yo no he generado, ni redactado, el ingreso constante de solicitudes por el Sistema de Gestión Documentario, vulnerada y con grave afectación de datos personales, que ha afectado la adecuada tramitación y gestión de las mismas”.

Según el exsecretario general de la ONPE, esta situación tuvo como consecuencias “el trámite errático de expedientes y las dificultades asociadas a su tramitación y respuesta oportuna”.

Una carta de renuncia dirigida a la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Lima expone razones relacionadas con la ejecución de las Elecciones Regionales 2026 y la manipulación de información.

“Resalto la gravedad de los hechos vinculados a falsas evidencias que no están vinculados a mi proceder y manera de actuar. Hay muchos documentos con información alterada, la cual no ha sido generada por mi persona”, apuntó.

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Elar Bolaños finaliza su carta de renuncia poniéndose a disposición de la justicia para las “investigaciones correspondientes”.

La ONPE no aceptó la renuncia, dio por concluida su designación

Por su parte, la ONPE no tramitó el documento como una aceptación de renuncia. Ese mismo 23 de junio, la ONPE emitió la Resolución Jefatural N° 00100-2026-JN/ONPE, en la cual se resolvió formalmente “dar por concluida la designación del servidor Elar Juan Bolaños Llanos, en el cargo de confianza de Secretario General, considerando como su último día de labores en el referido cargo, el 23 de junio de 2026”.

En la misma resolución, firmada por el jefe interino Bernardo Pachas, la entidad dispuso encargar las funciones del despacho de la Secretaría General a Héctor Martín Rojas Aliaga, gerente de la Gerencia de Recursos Humanos, “con retención de sus funciones, a partir del 24 de junio de 2026 y hasta la designación del titular”.

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La resolución de la ONPE concluye la designación de Elar Juan Bolaños Llanos como Secretario General y encarga las funciones a Héctor Martín Rojas Aliaga a partir del 24 de junio de 2026.

Así va el conteo de la ONPE

Con el 99,88% de las actas contabilizadas, la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) mantiene una ventaja que se considera irreversible sobre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado 7 de junio.

Según los datos oficiales de la ONPE, Fujimori acumula 9.209.041 votos, equivalentes al 50,12% de los sufragios válidos. Sánchez, por su parte, registra 9.164.453 votos, el 49,88%. La diferencia entre ambos es de 44.588 votos.

Con apenas 131 actas pendientes de revisar —de un total de más de 92.700 mesas— y un promedio de 200 votos por acta, la brecha ya no puede revertirse matemáticamente. Los Jurados Electorales Especiales iniciaron el proceso de proclamación de resultados.

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