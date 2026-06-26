Indecopi subastará más de 30 inmuebles este 30 de junio: conoce cómo participar en el remate

Indecopi destacó que el cumplimiento de las normas de competencia y protección al consumidor contribuye al fortalecimiento del mercado y la reactivación económica - Créditos: Andina/Magnific/Composición Infobae.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) organizará este 30 de junio su quinto remate público del año, en el que pondrá en subasta 33 inmuebles ubicados en Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco. Los bienes pertenecen a personas naturales y empresas que no cumplieron con pagar las multas impuestas por la entidad por vulnerar los derechos de los consumidores o infringir normas de propiedad intelectual.

Entre las propiedades que serán ofertadas figura una vivienda con un precio base de S/ 27 407,42, así como un terreno cuyo valor inicial asciende a S/59.914,52. La relación completa de predios, junto con sus características y precios referenciales, puede consultarse previamente a través del catálogo publicado por la institución (LINK).

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La actividad se desarrollará desde las 8:45 a. m. en la sede central del Indecopi, ubicada en la avenida Del Aire 384, en el distrito limeño de San Borja, a la altura de la cuadra 15 de la av. Canadá. La entidad recomendó a los interesados acudir con anticipación para cumplir con el proceso de registro y evitar contratiempos.

Indecopi comunicó que rematará inmuebles para este 30 de junio - Créditos: Andina.

¿Cómo participar en la subasta?

Las personas que deseen intervenir en el remate deberán presentarse, como mínimo, 20 minutos antes de la hora programada portando su documento nacional de identidad (DNI) vigente. Según lo establecido en el artículo 37 de la Ley N.° 26497, quienes presenten documentos vencidos no podrán participar.

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Asimismo, será necesario acreditar un monto equivalente al 10 % del valor de tasación del inmueble que se pretenda adquirir. Este importe podrá entregarse en efectivo o mediante un cheque de gerencia emitido a nombre del Indecopi.

En caso de participar en representación de una persona natural o jurídica, será obligatorio presentar un poder vigente debidamente inscrito en la oficina registral correspondiente.

Indecopi organizará este 30 de junio su quinto remate público del año con 33 inmuebles ubicados en cuatro regiones del país - Créditos: Andina.

Para resolver consultas o solicitar mayor información sobre el procedimiento, los organizadores habilitaron el número 985 646 910 de la martillera pública María Rocío Lara Sobrevilla, además de los correos electrónicos mrociolara01@gmail.com y ejecucion@indecopi.gob.pe.

El Indecopi recordó a los agentes económicos la importancia de respetar las reglas de competencia, proteger los derechos de los consumidores y cumplir la normativa sobre propiedad intelectual. La institución señaló que acatar estas disposiciones no solo evita sanciones, sino que también contribuye al fortalecimiento del mercado y favorece la reactivación económica del país.

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Funciones de Indecopi

Protege a los consumidores : atiende reclamos y denuncias, exige información clara en la oferta de bienes y servicios, y sanciona prácticas que vulneran derechos del usuario.

Supervisa la competencia : actúa frente a conductas anticompetitivas y promueve condiciones de mercado que eviten abusos que perjudiquen al público.

Combate la competencia desleal : interviene ante publicidad engañosa u otros actos que distorsionan la decisión de compra o afectan a competidores.

Administra la propiedad intelectual : tramita y registra marcas, patentes y otros derechos; además, resuelve controversias vinculadas con su uso.

Gestiona procedimientos sancionadores : investiga infracciones, dicta medidas correctivas y aplica multas cuando corresponde.

Resuelve conflictos : funciona como instancia administrativa para solucionar disputas entre consumidores y proveedores, o entre agentes económicos.

Vigila el comercio y la información comercial : evalúa prácticas de mercado, fiscaliza el cumplimiento de normas y puede ordenar el cese de conductas infractoras.

Promueve educación y prevención: desarrolla campañas, guías y orientación para fortalecer el consumo informado y el cumplimiento empresarial.