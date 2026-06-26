Un distrito de Lima se quedará sin luz el sábado 27 de junio: Pluz explica el motivo del corte del servicio en zonas

Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. Foto: Andina

La empresa Pluz realizará este sábado 27 de junio un corte de luz programado en el distrito limeño de San Martín de Porres, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución eléctrica.

Según el cronograma oficial, la interrupción temporal del servicio se desarrollará desde las 09:00 hasta las 17:00 horas y comprenderá diversas asociaciones de vivienda, cooperativas, programas residenciales y urbanizaciones del distrito.

Estas labores tienen como objetivo mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico, optimizar la distribución de energía y reducir la posibilidad de fallas inesperadas en la red.

Zonas afectadas por el corte de luz en San Martín de Porres

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corte programado afectará las siguientes zonas:

Asociación de Vivienda Los Alisos: MZS. E, G, H, I, K, L.

Asociación de Vivienda Santa Isabel: MZS. A, B.

Asociación de Vivienda Ojijua: MZS. A, C, E.

Cooperativa de Vivienda San Juan Salinas: MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, Ñ, O.

Cooperativa San Judas Salinas: MZ. A.

Asociación de Vivienda Villa El Amauta: MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Asociación de Vivienda Juan Pablo II: MZS. E, F, G, H, L.

Programa de Vivienda Los Eucaliptos: MZS. B, C, D, E, T.

Asociación Señor de los Milagros: MZS. J, L, N, Ñ, O, R, R1.

Programa Residencial de Vivienda Barcelona: MZS. A, B, C.

Asociación de Propietarios Las Mercedes: MZS. A, B, C, D, E.

Asociación de Propietarios Los Pinos del Norte: MZS. A, B, C.

Asociación de Vivienda Virgen de las Nieves: MZS. A, B, C, D, E, F, G.

Asociación de Vivienda El Paraíso Florido Etapa I: MZS. A, A Prima, B, B Prima, E, E Prima, E1, F, F Prima, G, H, H Prima, I, I Prima.

Asociación de Vivienda Residencial San Francisco: MZS. F, G.

Asociación de Vivienda Villa Residencial Santa Rosita: MZS. A, B, C, D, E.

Asociación de Propietarios Los Olivos: MZS. F, L, P, Q, R, S.

Asociación Monte Azul: MZS. D, E, F, G.

Urbanización Virgen del Rosario: MZS. E, G, H.

¿Por qué se realizan estos cortes programados de energía?

Los cortes programados se ejecutan para permitir que los equipos técnicos realicen trabajos de mantenimiento, inspección y mejora de la infraestructura eléctrica sin poner en riesgo la seguridad del personal ni afectar una mayor cantidad de usuarios.

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Estas intervenciones permiten revisar componentes de la red, reforzar conexiones y atender puntos que podrían presentar desgaste por el tiempo de funcionamiento o por el incremento de la demanda eléctrica.

Recomendaciones durante la interrupción del servicio

Desconectar equipos eléctricos antes del inicio del corte para evitar posibles daños ocasionados por variaciones de tensión o picos eléctricos al momento en que el servicio sea restablecido. Se recomienda prestar especial atención a televisores, computadoras, electrodomésticos y otros aparatos sensibles.

Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras durante el corte para conservar la temperatura interna y evitar que los alimentos pierdan la cadena de frío. Abrir estos equipos solo cuando sea necesario ayudará a prolongar la conservación de los productos.

Cargar celulares, laptops, baterías externas y otros dispositivos con anticipación para mantener la comunicación y continuar con actividades importantes mientras dure la interrupción del suministro eléctrico.

Contar con linternas, lámparas recargables o luces de emergencia en casa para evitar accidentes durante el periodo sin energía. Se recomienda evitar el uso de velas u objetos con fuego abierto por el riesgo de incendios.

Evitar el uso de ascensores durante el horario previsto del corte para prevenir posibles atrapamientos ante una suspensión del servicio. También es recomendable verificar con anticipación si algún familiar requiere apoyo especial durante la interrupción.

Tener a la mano un kit básico de emergencia con agua, medicamentos necesarios, radio portátil y elementos esenciales, especialmente si el corte coincide con horarios prolongados.