Agua segura, carpas y medicamentos, la ayuda que UNICEF prepara para los niños afectados por los terremotos en Venezuela

Fanny Nasri waits at the site of a collapsed building as emergency workers search for her son, Antonio Nasri, alongside Noemi Cordoba, who awaits news of her granddaughter, after an earthquake in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Gaby Oraa

UNICEF moviliza recursos desde Perú y otros países de la región para enviar ayuda humanitaria de emergencia a Venezuela tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron al país el 24 de junio de 2026. La cifra de víctimas asciende a 589 fallecidos, más de 4.000 heridos y más de 10.000 desaparecidos, según los datos disponibles a menos de 48 horas del desastre.

Hilda Calderón, oficial de emergencia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Perú, explicó en una entrevista con la radio RPP que los esfuerzos de la organización se concentran en este momento en apoyar las labores de búsqueda y rescate, mientras miles de personas permanecen atrapadas entre los escombros. “Todo esfuerzo está enfocado en salvar esas vidas”, señaló Calderón en declaraciones al medio limeño.

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Search and rescue operations continue amid the rubble of a collapsed building, in the aftermath of earthquakes in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Los sismos afectaron a comunidades de Caracas y de los estados Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira y Miranda, además de zonas aledañas. Según la nota de prensa oficial de UNICEF, las evaluaciones de la situación continúan en evolución y las autoridades instan a la población a mantenerse alerta ante posibles réplicas.

Las necesidades que emergen con las horas

Más allá del rescate inmediato, Calderón advirtió que con el paso de las horas se irán revelando necesidades que aún no son visibles: acceso a agua segura, servicios sanitarios, alimentos no perecibles, carpas y medicamentos de primera necesidad. “Acaban de pasar la segunda noche y mucha de la población tal vez no ha caído en cuenta de que no podrá volver nunca más a su vivienda”, sostuvo la funcionaria de UNICEF.

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Volunteers gather to help search for casualties amid the rubble of a collapsed building, in the aftermath of earthquakes in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

A esto se suma el riesgo de ingresar a estructuras comprometidas por los dos sismos principales y las réplicas registradas desde entonces. La evaluación del daño estructural, advirtió Calderón, tomará días, semanas y meses, por lo que las cifras definitivas de víctimas y damnificados no estarán disponibles en el corto plazo.

Niños sin familia y reunificación como prioridad

Una de las consecuencias más graves de emergencias de esta magnitud es la separación familiar. Calderón señaló que muchos niños quedan desamparados al perder a sus padres, madres o cuidadores, y que la reunificación familiar es una de las labores prioritarias de UNICEF. La pérdida de documentos de identidad agrava aún más la situación, en un país que ya atravesaba condiciones de vulnerabilidad estructural antes del desastre.

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Volunteers gather to help search for casualties amid the rubble of a collapsed building, in the aftermath of earthquakes in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La coordinación con el gobierno venezolano se realiza a través de las dependencias de protección infantil, salud y vivienda —esta última responsable del agua y el saneamiento—, aunque Calderón reconoció que en este tipo de eventos “el caos y la incertidumbre son máximos” y la recopilación de información se vuelve muy difícil.

Personal insuficiente ante la magnitud del desastre

La oficial de emergencia fue directa al evaluar la capacidad de respuesta: “El personal y la capacidad humana es siempre insuficiente” en emergencias de esta escala. Entre las poblaciones que UNICEF prioriza figuran los niños, las niñas y las mujeres embarazadas, grupos a los que la organización busca garantizar atención médica urgente en coordinación con las autoridades venezolanas.

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El organismo también trabaja para proveer espacios donde los menores puedan recuperar algún tipo de normalidad, un componente que UNICEF considera parte indispensable de la respuesta humanitaria junto con el apoyo psicosocial.

Rescuers move a casualty on a stretcher as emergency services work at the site of a collapsed building after earthquakes hit the country, in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Cómo donar para la respuesta en Venezuela

UNICEF habilitó sus canales oficiales para recibir donaciones individuales y corporativas destinadas a la emergencia en Venezuela. A través de www.unicef.org/peru, cualquier persona o empresa puede contribuir con recursos que serán destinados a equipos médicos, agua segura, sillas de ruedas, botiquines, tiendas de campaña y tabletas de purificación de agua.

Calderón hizo un llamado especial a la comunidad venezolana residente en Perú, muchos de cuyos integrantes no han logrado comunicarse con sus familiares desde que ocurrieron los terremotos. “Toda ayuda que podamos movilizar ahora nos permite llevar insumos, medicamentos que ahora se están agotando”, subrayó la funcionaria, quien también recordó que Perú es un país altamente sísmico y que la situación en Venezuela puede servir como alerta para fortalecer la preparación local ante desastres.

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