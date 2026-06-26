El presidente José María Balcázar anuncia el envío de rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela desde Perú

El presidente de Perú, José María Balcázar, anunció este viernes el envío de rescatistas especializados y ayuda humanitaria a Venezuela, tras los potentes sismos que sacudieron ese país y provocaron numerosas víctimas y graves daños materiales. El comunicado oficial, difundido horas después de los terremotos que afectaron Caracas y La Guaira, detalla la decisión del gobierno peruano de movilizar recursos y coordinar esfuerzos regionales para respaldar a las comunidades damnificadas.
Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con apenas 39 segundos de diferencia y causaron la destrucción de decenas de edificios, especialmente en la costa norte y la capital venezolana. Las autoridades reportan más de 500 fallecidos, miles de heridos y un número aún indeterminado de personas bajo los escombros. El fenómeno, considerado el más potente en más de un siglo en la región, ha puesto en evidencia la fragilidad de la infraestructura urbana y la urgencia de la respuesta internacional.
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Respuesta inmediata del gobierno peruano
En su mensaje, Balcázar expresó la solidaridad del Ejecutivo y del pueblo peruano con los venezolanos y dispuso el despliegue de un equipo de rescatistas peruanos equipado con canes especializados en búsqueda y rescate. La operación se realizará mediante un avión de la Fuerza Aérea del Perú, que trasladará carpas, víveres, agua, enseres y otros bienes esenciales. Esta medida busca atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas y contribuir en las tareas de búsqueda de sobrevivientes.
El comunicado añade: “He dispuesto el envío de un equipo de rescatistas peruanos, con apoyo canino especializado en búsqueda y rescate, así como ayuda humanitaria mediante un avión de la Fuerza Aérea del Perú, que trasladará carpas, víveres, agua, enseres y otros bienes esenciales para atender a las familias damnificadas”.
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Llamado a la cooperación internacional
El presidente peruano propuso a los jefes de Estado del continente articular una fuerza de tarea conjunta que organice la ayuda humanitaria internacional y exprese, de manera concreta, la solidaridad regional. El objetivo es coordinar esfuerzos y evitar la dispersión de recursos, en un contexto donde los afectados requieren de respuestas rápidas y coordinadas para salvar vidas y comenzar la recuperación.
“Propongo a los jefes de Estado del continente americano articular una fuerza de tarea conjunta que organice la ayuda humanitaria internacional y exprese, con acciones concretas, la solidaridad de nuestros pueblos con Venezuela”, indicó Balcázar. El mandatario reiteró el compromiso de Perú de mantenerse atento a las necesidades emergentes y apoyar, en la medida de sus capacidades, la reconstrucción de las comunidades afectadas por la catástrofe.
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Contexto regional y alcance del desastre
Los terremotos provocaron la destrucción de más de 250 edificios en La Guaira y Caracas, con hospitales desbordados y miles de personas sin refugio seguro. La comunidad internacional ha comenzado a organizar la llegada de suministros y equipos de búsqueda, mientras que Estados Unidos, México, Brasil y Cuba también han movilizado recursos y personal especializado para apoyar las tareas de rescate y atención médica.
En palabras del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, “La Guaira es la localidad más afectada, con decenas de edificios colapsados y miles de familias desplazadas”. Voceros del Ministerio de Salud venezolano estiman más de 4.300 heridos y advierten sobre la saturación de los hospitales de la zona afectada.
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Perspectivas para la reconstrucción y próximos pasos
Las autoridades venezolanas y los equipos internacionales evalúan la magnitud de los daños y el número de desaparecidos, mientras continúan las tareas de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes. Organizaciones humanitarias han solicitado donaciones urgentes y la colaboración de países vecinos para garantizar el acceso a medicinas, agua potable y alojamiento temporal para los damnificados.
El mensaje del presidente Balcázar concluye con un llamado a la pronta recuperación de los heridos y a la reconstrucción de las comunidades destruidas, reiterando la disposición de Perú para mantener el apoyo y la cooperación con el pueblo venezolano en esta emergencia.
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