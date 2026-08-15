Día del Niño en Perú 2026: qué es, cuál es su origen y cómo celebrarlo

Niños y familias celebran el Día del Niño en la plaza principal de Cusco, Perú, con bailes folclóricos, juegos y un gran personaje inflable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Día del Niño en Perú 2026 convoca a familias, instituciones y comercios en torno a una fecha dedicada a la infancia, su bienestar y derechos que este año se celebra el domingo 16 de agosto. Esta celebración, que ocurre el tercer domingo de agosto, tiene raíces internacionales y se ha adaptado al contexto peruano con tradiciones propias y un creciente componente comercial. En el país, la efeméride se vive con actividades, regalos, campañas educativas y una reflexión sobre el impacto de la tecnología y el consumo en la vida de los niños.

El origen y sentido del Día del Niño

El Día del Niño surge como una iniciativa global tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a los países destinar una jornada para promover el bienestar, la protección y los derechos de la niñez. En el caso peruano, la fecha principal se ubica en el calendario el tercer domingo de agosto, aunque existe también el Día del Niño Peruano, establecido oficialmente el segundo domingo de abril por la Ley N° 27666 desde 2002.

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Niños ríen y corren en un parque de Perú, junto a la bandera nacional, mientras un calendario superpuesto señala el 16 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas fechas buscan visibilizar el rol de los niños en la sociedad, garantizar su acceso a la educación, la salud y el juego, así como recordar la responsabilidad colectiva de protegerlos. En escuelas, centros culturales y espacios públicos, se desarrollan actividades recreativas, talleres y espectáculos que ponen a la infancia en el centro de la agenda social.

Dos fechas para celebrar en Perú

En Perú se conmemora el Día del Niño con alcance internacional en agosto y el Día del Niño Peruano en abril. Mientras la primera destaca el enfoque global de los derechos y la protección infantil, la segunda refuerza la identidad nacional y el reconocimiento del rol de la infancia en el desarrollo del país. Ambas fechas suelen recibir atención mediática y movilizar campañas en instituciones educativas, municipios y organizaciones sociales, con actividades gratuitas y propuestas culturales en todo el territorio.

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Día del Niño 2026 en Perú: Eventos gratuitos y actividades para disfrutar con los pequeños - MML

Regalos y advertencias: lo que no se aconseja obsequiar

La entrega de regalos es una de las prácticas más extendidas durante el Día del Niño, aunque especialistas del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado–Hideyo Noguchi (INSM “HD-HN”) y del Ministerio de Salud (Minsa) advierten sobre las consecuencias de ciertas opciones. El uso excesivo de dispositivos electrónicos puede desplazar actividades clave como el sueño, el juego y la actividad física, generando alteraciones en los patrones de descanso, disminución del rendimiento académico y problemas en la convivencia familiar.

El Ministerio de Salud también alerta sobre los riesgos de adquirir juguetes sin autorización sanitaria. Estos productos, muchas veces vendidos en comercios informales, pueden contener sustancias tóxicas como plomo o mercurio, o presentar piezas pequeñas que ponen en peligro la salud de los niños. Las autoridades recomiendan privilegiar los juegos activos, el tiempo en familia y los objetos adquiridos en establecimientos formales, verificando la autorización sanitaria y el rotulado en español.

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INSM “HD-HN” alerta sobre el impacto de las pantallas y llama a regalar salud y bienestar

El Día del Niño como fecha comercial

Con el paso de los años, el Día del Niño se ha transformado en una de las jornadas más dinámicas para el comercio peruano. Tiendas, supermercados y plataformas digitales lanzan promociones y campañas publicitarias enfocadas en productos para la infancia. Parques, zoológicos y centros de entretenimiento ofrecen descuentos, entradas gratuitas y actividades especiales para atraer a las familias.

Este fenómeno, impulsado por el sector privado, convive con los esfuerzos de instituciones públicas y organizaciones sociales que buscan mantener el sentido original de la efeméride: el bienestar, la inclusión y la protección de los derechos de los niños. Si bien la adquisición de regalos forma parte de la celebración, la recomendación de especialistas es equilibrar el consumo con experiencias que promuevan el desarrollo integral de la infancia.

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Consejos para una celebración saludable y segura

Para celebrar el Día del Niño en 2026, las autoridades de salud y protección al consumidor recomiendan:

Priorizar actividades en familia, juegos tradicionales y experiencias recreativas lejos de las pantallas.

Adquirir regalos únicamente en comercios autorizados, verificando la información sanitaria y la edad recomendada.

Limitar el uso de dispositivos electrónicos y establecer horarios claros en el hogar.

Revisar las plataformas oficiales, como el sistema de alertas de productos de Indecopi, para evitar juguetes con sustancias tóxicas o sin autorización.

El Día del Niño en Perú se presenta así como una oportunidad para reflexionar sobre los derechos, la seguridad y el bienestar de la infancia, combinando celebración, conciencia y participación de toda la sociedad.