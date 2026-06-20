Alemania vence a Costa de Marfil en el tiempo añadido y refuerza su liderato en el grupo E del Mundial 2026: los goles y el resumen, en vídeo

Alemania ha evitado el tropiezo ante Costa de Marfil con un gol de Deniz Undav en el 90+4, una remontada por 2-1 que le deja con seis puntos en el grupo E del Mundial 2026 y refuerza su camino hacia la clasificación tras un partido en el que volvió a mostrar grietas defensivas.

El delantero alemán resolvió el encuentro en el tiempo añadido después de aprovechar un error de marcaje de Emmanuel Agbadou, en una tarde en Toronto en la que Manuel Neuer ha alcanzado 21 partidos en Mundiales, más que ningún otro portero en la historia del torneo.

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El equipo de Julian Nagelsmann ha sobrevivido a un rival que no se limitó a resistir y que encontró durante muchos tramos del partido la forma de incomodar a Alemania: presión en el centro del campo, salidas rápidas y una vía constante de ataque por la izquierda con Yan Diomande frente a Joshua Kimmich.

Alemania empezó con más iniciativa, pero no con más pegada. Kai Havertz avisó con un remate alto y luego exigió a Yahia Fofana con un cabezazo peligroso, mientras Jamal Musiala rozó el gol en el minuto 17 con un disparo junto al poste.

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Costa de Marfil sorprendió y se adelantó

La selección marfileña fue creciendo desde el despliegue físico y la claridad en las transiciones. Ange-Yoan Bonny apareció por ambas bandas, Amad Diallo amenazó en el área y Diomande agitó el partido cada vez que recibió abierto.

El 0-1 llegó en el minuto 29. Diomande inició la jugada por la izquierda, Amad no pudo rematar ante la defensa alemana y el rechace quedó para Franck Kessié, que golpeó con autoridad para batir a Neuer.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Germany v Ivory Coast - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 20, 2026 Ivory Coast's Franck Kessie celebrates scoring their first goal IMAGN IMAGES via Reuters/Kevin Sousa

El gol reforzó el plan de Emerse Faé y dejó expuestos los problemas de Alemania atrás. El conjunto africano cerró espacios, protegió el área y atacó con decisión cada vez que recuperó, hasta el punto de que Neuer evitó el segundo en el minuto 37 con una intervención ante un disparo duro de Bonny desde la frontal.

Antes del descanso, el conjunto alemán encontró dos veces la portería, pero ninguna acción subió al marcador. Primero fue anulado un gol en el minuto 21 por falta de Aleksandar Pavlovic sobre Yahia Fofana en un córner; después, en el 38, otra jugada quedó invalidada por infracción de Musiala sobre un defensa marfileño.

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Christ Oulai disputa un balón con Florian Wirtz (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Nagelsmann movió el banquillo al descanso con la entrada de Antonio Rüdiger por Nico Schlotterbeck, que había necesitado asistencia en la primera parte. Alemania adelantó líneas, aunque Costa de Marfil siguió encontrando salidas limpias y Christ Inao Oulai, el jugador africano más destacado, tuvo una ocasión clara en el minuto 51, solo ante Neuer, pero remató alto.

La reacción tomó forma en la hora de partido, cuando entraron Nadiem Amiri, Undav y Jamie Leweling por Pavlovic, Musiala y Leroy Sané. Los cambios dieron más energía y profundidad al ataque alemán, que empezó a encerrar a su rival cerca del área.

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Undav igualó y sentenció en el descuento

El empate llegó en el minuto 68. Amiri filtró un centro preciso, Undav controló dentro del área y definió por arriba ante Yahia Fofana, en una acción nacida tras uno de los pocos errores defensivos de Costa de Marfil, cuando Odilon Kossounou no alcanzó a despejar de cabeza el envío previo.

Deniz Undav anota su segundo gol (REUTERS/Thomas Mukoya)

El 1-1 alteró el guion del segundo tiempo. El equipo marfileño, más hundido tras el descanso, recuperó metros con las entradas de Simon Adingra, Seko Fofana y Evann Guessand, mientras Guela Doué sustituyó al lesionado Wilfried Singo y Nicolas Pépé reemplazó a Diomande, el atacante más desequilibrante de los suyos.

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En el tramo final, las mejores ocasiones fueron alemanas. Yahia Fofana sostuvo a Costa de Marfil con una gran parada ante Nathaniel Brown en el minuto 89 y repitió un minuto después frente a un disparo centrado de Amiri desde el punto de penalti.

La selección africana también tuvo el triunfo en una carrera de Pépé por la derecha, pero Adingra no logró controlar solo ante la portería. Cuando el empate parecía cerrado, Undav apareció otra vez en el minuto 90+4 y convirtió el 2-1 tras beneficiarse de un error de marcaje de Agbadou.

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Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo E - Alemania contra Costa de Marfil - Estadio de Toronto, Toronto, Canadá - 20 de junio de 2026. El alemán Deniz Undav celebra el segundo gol de su equipo. REUTERS/Piroschka Van De Wouw IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Ese gol tapa buena parte de los problemas del equipo de Nagelsmann y consolida su autoridad en el grupo E. Alemania cierra la jornada con seis puntos y queda a la espera del resto de resultados para medir el alcance de una victoria que llegó al límite.