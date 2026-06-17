Ricardo Gareca reveló que recibió llamado de Universitario y confesó a qué equipo le gustaría dirigir en la Liga 1

El nombre de Ricardo Gareca volvió a sonar con fuerza en el ambiente futbolístico peruano tras conocerse que Universitario de Deportes realizó gestiones para sumarlo como entrenador. Esta revelación, hecha por el propio técnico argentino en una entrevista para el programa Juego Cruzado en DENGANCHE, confirma que la directiva crema buscó concretar su llegada en el pasado reciente.
Durante la conversación, el ‘Tigre’ fue consultado sobre acercamientos de clubes peruanos. Respondió que recibió llamadas de dos instituciones de la Liga 1, entre ellas Universitario, interesadas en convertirlo en su nuevo estratega. No obstante, el DT explicó que la negociación no se concretó, pues existieron circunstancias ajenas a su voluntad que impidieron avanzar hacia un acuerdo.
PUBLICIDAD
“El único equipo que me llamó acá oficialmente, que yo les puedo decir a ustedes, fue Melgar. El director deportivo de Melgar. Después ningún otro equipo me llamó oficial. Me llamó la U en un momento que estuvo Manuel Barreto, cuando me desvinculé de la selección peruana. En esos meses que me había ido, me llamó Barreto que era director deportivo de la ‘U’. Me llamó antes de que empiece el proceso del tricampeonato”, apuntó el estratega.
“Me gusta Melgar”
Ricardo Gareca sorprendió al confesar que le hubiese gustado dirigir a Melgar, pero lamentó que las circunstancias no se hayan dado debido a que adquirió un compromiso durante el Mundial 2026, y dejó en claro que recién podrá tomar el mando de un equipo cuando finalice.
PUBLICIDAD
“Con Melgar no puedo, o sea, estoy con la sustancia; ahora, hasta después del Mundial no puedo trabajar en un equipo, porque estoy con la Sustancia. Arequipa me gusta, se lo dije al director deportivo, me gusta el club, me gusta la ciudad, pero ahora no puedo”, declaró el DT.
¿Por qué Ricardo Gareca no llevó a Claudio Pizarro a Rusia 2018?
El debate sobre la ausencia de Claudio Pizarro en la lista final para el Mundial de Rusia 2018 sigue siendo un punto de análisis en la memoria futbolística peruana. La decisión de Ricardo Gareca de no incluir al exdelantero del Bayern Múnich y Werder Bremen se basó en razones médicas y futbolísticas, según expuso el técnico argentino.
PUBLICIDAD
En declaraciones recientes, Gareca detalló que, en las últimas convocatorias, el atacante solía presentarse a los entrenamientos con dolencias físicas. “Cada vez que lo convocaba, muchas veces tenía alguna dolencia. Eso le impedía rendir como se esperaba”, sostuvo el entrenador, justificando así una de las decisiones más polémicas de su ciclo al frente de la selección peruana.
El técnico remarcó que la elección de los 23 jugadores que viajaron al Mundial obedeció a criterios estrictos de actualidad deportiva y condición física. En ese contexto, otros futbolistas como Raúl Ruidíaz sumaron méritos suficientes para ganarse un lugar en el plantel. Gareca puntualizó que el grupo que logró la clasificación había “luchado mucho para estar” y que no podía marginar a quienes contribuyeron de forma directa al ansiado regreso a la máxima cita internacional.
PUBLICIDAD
La exclusión de Pizarro, pese a su prestigio internacional y a las expectativas mediáticas, respondió a una evaluación objetiva. El entrenador subrayó que “quizás Claudio lo merecía, pero había que priorizar el momento de cada uno”, una reflexión que marca el enfoque colectivo y competitivo que primó en la toma de decisiones para la conformación final del equipo.
Claudio Pizarro afirma que fue una pieza importante en el proceso que llevó a Perú de vuelta a un Mundial. Conoce los detalles de su participación bajo el mando de Ricardo Gareca y la controversia que generó su ausencia en la lista final.
Más Noticias
Programación de la fecha 2 del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA
La primera jornada concluirá el miércoles 17 de junio y, a continuación, comenzará la segunda fecha con duelos destacados. Revisa la agenda deportiva
¿Miguel Silveira se queda en Universitario? El inesperado cambio en las negociaciones que complican su salida de la ‘U’
El volante brasileño es uno de los señalados para dejar el cuadro ‘crema’, sobre todo, tras las confesiones de su agente, pero las conversaciones con la dirigencia no han prosperado
Gino Vegas asegura que Perú es el único país que paga por jugar en la selección: “Se acostumbraron a recibir un sueldo”
El presidente de la FPV se refirió a los recientes rechazos de algunas jugadoras a la ‘blanquirroja’ y planteó que detrás de estas decisiones podría existir un factor económico relacionado con el sistema actual del vóley peruano
¿Dónde ver Colombia vs Uzbekistán HOY en Perú?: canal TV del partido por el Grupo K del Mundial 2026
La selección ‘cafetera’ pondrá en marcha su aventura en Norteamérica frente a un combinado que disputará la primera Copa del Mundo de su historia. Revisa todos los detalles para ver el duelo en vivo
A qué hora juegan Uzbekistán vs Colombia HOY: Horario en Perú del partido por el Grupo K del Mundial 2026
‘Cafeteros’ y uzbekos debutan en la cita mundialista en el estadio Azteca de Ciudad de México, con transmisión para Perú y plataformas de streaming habilitadas
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD