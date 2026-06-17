Ricardo Gareca reveló que recibió llamado de Universitario y confesó a qué equipo le gustaría dirigir en la Liga 1

El 'Tigre' se refirió a la ofertas que recibió tras salir de la selección peruana. (Juego Cruzado)

El nombre de Ricardo Gareca volvió a sonar con fuerza en el ambiente futbolístico peruano tras conocerse que Universitario de Deportes realizó gestiones para sumarlo como entrenador. Esta revelación, hecha por el propio técnico argentino en una entrevista para el programa Juego Cruzado en DENGANCHE, confirma que la directiva crema buscó concretar su llegada en el pasado reciente.

Durante la conversación, el ‘Tigre’ fue consultado sobre acercamientos de clubes peruanos. Respondió que recibió llamadas de dos instituciones de la Liga 1, entre ellas Universitario, interesadas en convertirlo en su nuevo estratega. No obstante, el DT explicó que la negociación no se concretó, pues existieron circunstancias ajenas a su voluntad que impidieron avanzar hacia un acuerdo.

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“El único equipo que me llamó acá oficialmente, que yo les puedo decir a ustedes, fue Melgar. El director deportivo de Melgar. Después ningún otro equipo me llamó oficial. Me llamó la U en un momento que estuvo Manuel Barreto, cuando me desvinculé de la selección peruana. En esos meses que me había ido, me llamó Barreto que era director deportivo de la ‘U’. Me llamó antes de que empiece el proceso del tricampeonato”, apuntó el estratega.

La directiva de Universitario defendió un proceso meticuloso y sin concesiones, donde incluso un nombre de peso como Ricardo Gareca quedó fuera por no encajar en el perfil estratégico definido. (Selección Peruana)

“Me gusta Melgar”

Ricardo Gareca sorprendió al confesar que le hubiese gustado dirigir a Melgar, pero lamentó que las circunstancias no se hayan dado debido a que adquirió un compromiso durante el Mundial 2026, y dejó en claro que recién podrá tomar el mando de un equipo cuando finalice.

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“Con Melgar no puedo, o sea, estoy con la sustancia; ahora, hasta después del Mundial no puedo trabajar en un equipo, porque estoy con la Sustancia. Arequipa me gusta, se lo dije al director deportivo, me gusta el club, me gusta la ciudad, pero ahora no puedo”, declaró el DT.

El partido en la UNSA reunirá a dos equipos con objetivos urgentes, con cobertura televisiva y digital que permitirá seguir un choque determinante en la tabla. (Liga 1)

¿Por qué Ricardo Gareca no llevó a Claudio Pizarro a Rusia 2018?

El debate sobre la ausencia de Claudio Pizarro en la lista final para el Mundial de Rusia 2018 sigue siendo un punto de análisis en la memoria futbolística peruana. La decisión de Ricardo Gareca de no incluir al exdelantero del Bayern Múnich y Werder Bremen se basó en razones médicas y futbolísticas, según expuso el técnico argentino.

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En declaraciones recientes, Gareca detalló que, en las últimas convocatorias, el atacante solía presentarse a los entrenamientos con dolencias físicas. “Cada vez que lo convocaba, muchas veces tenía alguna dolencia. Eso le impedía rendir como se esperaba”, sostuvo el entrenador, justificando así una de las decisiones más polémicas de su ciclo al frente de la selección peruana.

El técnico remarcó que la elección de los 23 jugadores que viajaron al Mundial obedeció a criterios estrictos de actualidad deportiva y condición física. En ese contexto, otros futbolistas como Raúl Ruidíaz sumaron méritos suficientes para ganarse un lugar en el plantel. Gareca puntualizó que el grupo que logró la clasificación había “luchado mucho para estar” y que no podía marginar a quienes contribuyeron de forma directa al ansiado regreso a la máxima cita internacional.

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La exclusión de Pizarro, pese a su prestigio internacional y a las expectativas mediáticas, respondió a una evaluación objetiva. El entrenador subrayó que “quizás Claudio lo merecía, pero había que priorizar el momento de cada uno”, una reflexión que marca el enfoque colectivo y competitivo que primó en la toma de decisiones para la conformación final del equipo.

Claudio Pizarro afirma que fue una pieza importante en el proceso que llevó a Perú de vuelta a un Mundial. Conoce los detalles de su participación bajo el mando de Ricardo Gareca y la controversia que generó su ausencia en la lista final.