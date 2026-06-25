Qué se celebra el 25 de junio en el Perú: una fecha que concentra gestos fundacionales y disputas por la autoridad

El ingreso de Simón Bolívar al Cusco, la organización de una milicia civil en Lima ocupada y la creación de Tacna como departamento revelan cómo la construcción republicana se sostuvo entre símbolos, guerra y administración (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 25 de junio reúne fechas que dejaron huella en la historia del Perú. En 1825, Simón Bolívar ingresó triunfalmente al Cusco y recibió homenajes que simbolizaron la consolidación de la independencia.

En 1848 nació Guillermo Seoane, destacado diplomático, jurista y político peruano. Ese mismo día, en 1875, Tacna fue creada como departamento, fortaleciendo su identidad en el sur del país. Durante la Guerra del Pacífico, en 1881, Francisco García Calderón organizó la Guardia Urbana de Lima en medio de la ocupación chilena.

En 1920 se fundó la Compañía Peruana de Teléfonos, impulsora de las telecomunicaciones nacionales. Además, se conmemora el Día de la Amistad entre Perú y Paraguay.

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25 de junio de 1825 - Simón Bolívar ingresó triunfalmente al Cusco y recibió homenajes históricos

El Cusco se vistió de fiesta para recibir a Simón Bolívar. Entre homenajes, flores y celebraciones, la ciudad rindió tributo al líder que simbolizaba la consolidación de la independencia. ("Historia de la República del Perú" de Jorge Basadre)

El 25 de junio de 1825, Simón Bolívar hizo su entrada oficial a la ciudad del Cusco en medio de una multitud que salió a recibirlo tras las victorias independentistas de Junín y Ayacucho.

La antigua capital del Imperio inca fue adornada con arcos triunfales, flores y celebraciones públicas para homenajear al Libertador. Durante su recorrido, fue acompañado por autoridades civiles, militares y religiosas, que le rindieron honores en distintos puntos de la ciudad.

En la Catedral recibió reconocimientos especiales y, posteriormente, en la Casa Municipal, se le entregaron las llaves de la ciudad y una corona cívica. Su permanencia en Cusco tuvo gran relevancia política y simbólica para la consolidación de la independencia peruana.

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25 de junio de 1848 - nació Guillermo Seoane, diplomático y jurista que destacó en la política peruana

Desde las aulas universitarias hasta las misiones diplomáticas, Guillermo Seoane desarrolló una carrera dedicada al Estado y al fortalecimiento de las instituciones peruanas. (Evaristo San Cristóval)

Guillermo Alejandro Seoane Avellafuertes nació en Lima el 25 de junio de 1848 y desarrolló una destacada trayectoria como diplomático, jurista, docente y político peruano.

Tras estudiar en Europa, regresó al país para formarse en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo grados en Letras y Jurisprudencia. Participó en la fundación del Partido Civil y ejerció la docencia universitaria durante varios años.

Durante la Guerra del Pacífico se involucró en la defensa nacional y posteriormente asumió importantes responsabilidades diplomáticas en Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. También fue ministro de Justicia durante el gobierno de Andrés A. Cáceres. Además de su labor pública, publicó diversas obras jurídicas e históricas y dejó una profunda influencia en la vida intelectual peruana.

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25 de junio de 1875 - Tacna fue creada como departamento y consolidó su identidad en el sur peruano

Tacna inició una nueva etapa administrativa al ser elevada a departamento. Décadas después, su historia de resistencia la transformaría en un emblema de identidad nacional. (Manoel Obando)

El 25 de junio de 1875, durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, Tacna fue creada oficialmente como departamento al separarse de Moquegua. Ubicada en el extremo sur del Perú, la región posee una historia marcada por su papel en la independencia, su fuerte identidad patriótica y su relevancia estratégica en la frontera con Chile y Bolivia.

Tras la Guerra del Pacífico, gran parte de su territorio permaneció bajo administración chilena durante varias décadas, hasta su reincorporación al Perú en 1929. Conocida como la Ciudad Heroica, Tacna se ha convertido en un símbolo de patriotismo, resistencia y profundo arraigo a la identidad nacional peruana.

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25 de junio de 1881 - García Calderón organizó la Guardia Urbana de Lima durante la ocupación chilena

En medio de la incertidumbre que golpeaba Lima, el gobierno de Francisco García Calderón impulsó la organización de una Guardia Urbana para enfrentar el desorden en la capital. (Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú de Carabayllo)

El 25 de junio de 1881, en plena Guerra del Pacífico y durante la ocupación chilena de Lima, el presidente Francisco García Calderón decretó la organización de la Guardia Urbana de la capital.

La medida surgió en un contexto de desorden, saqueos e inseguridad tras las derrotas peruanas en San Juan y Miraflores. Estas guardias estuvieron integradas principalmente por comerciantes y residentes extranjeros, quienes buscaban proteger sus bienes y garantizar su seguridad personal. Muchos de sus miembros se declararon neutrales frente al conflicto.

Sin embargo, la iniciativa fue cuestionada por las autoridades chilenas, encabezadas por Patricio Lynch, quien desconoció la legitimidad de varias decisiones adoptadas por el gobierno de García Calderón.

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25 de junio de 1920 - se fundó la Compañía Peruana de Teléfonos, pionera de las telecomunicaciones peruanas

Con apenas miles de líneas disponibles en el país, nació una empresa que sería fundamental para conectar ciudades, negocios y hogares a través de la red telefónica. (CPT)

El 25 de junio de 1920 fue creada la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT), empresa que marcó el desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú durante gran parte del siglo XX.

Constituida en Lima, se fusionó posteriormente con la británica Peruvian Telephone Company, en una época en la que el país contaba con apenas cuatro mil teléfonos manuales. Años después, la compañía impulsó la modernización del servicio con la instalación de centrales automáticas y la ampliación de la red telefónica.

En 1970 fue nacionalizada por el gobierno militar y continuó operando principalmente en Lima y Callao. Finalmente, en la década de 1990 pasó por un proceso de privatización que transformó el sector de las telecomunicaciones en el país.

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25 de junio - Día de la Amistad entre Perú y Paraguay

Más de un siglo y medio de acercamiento une a Perú y Paraguay. La fecha conmemora el nacimiento de una amistad entre dos naciones conectadas por la historia y el diálogo. (Magnific)

El 25 de junio de 1862 quedó marcado como el inicio oficial de las relaciones diplomáticas entre Perú y Paraguay, un vínculo que con el paso de los años se fortaleció mediante la cooperación, el intercambio y el diálogo entre ambas naciones.

La fecha fue elegida como símbolo de la amistad bilateral y del acercamiento histórico entre dos países unidos por lazos políticos, culturales y económicos.

Más de un siglo y medio después, esta relación continúa vigente a través de diversos acuerdos y mecanismos de integración. En reconocimiento a esa trayectoria compartida, el 25 de junio fue establecido como el Día de la Amistad entre Perú y Paraguay.

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