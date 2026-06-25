Pablo Heredia pone paños fríos al romance con Shirley Arica y aclara que no hay exclusividad: “Estoy fluyendo”

El actor argentino Pablo Heredia fue abordado por las cámaras de 'Amor y Fuego' y habló sobre el comentado beso con Shirley Arica. Sorprendió al revelar su postura de 'mente abierta' sobre la relación. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Un día después de que Shirley Arica confirmara ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ que estaba saliendo con el actor argentino Pablo Heredia, el propio involucrado salió a matizar el alcance de ese vínculo.

Heredia aclaró que entre ambos no existe exclusividad y que la relación aún no tiene una definición formal, en declaraciones que recogió el programa ‘Amor y Fuego y que contrastan con el “estamos intentándolo” que Arica pronunció apenas 24 horas antes.

“No, no somos exclusivos, nos estamos conociendo. Estamos fluyendo en la vida. Es una chica que me gusta, que obviamente ha pasado algo y todo muy genuino y muy real”, señaló el exintegrante de Rebelde Way, quien dejó en claro que cualquier decisión sobre el futuro del vínculo será tomada por ambos y sin apuro.

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La declaración llega en medio de una semana cargada de episodios mediáticos que han mantenido a la pareja en el centro de la conversación farandulera.

Versiones que no coinciden: ella confirma, él matiza

La diferencia entre los testimonios de ambos no pasó desapercibida. El 23 de junio, Arica se presentó en el set de Magaly Medina para negar el presunto beso con su expareja Ivo Ezeta y, de paso, confirmar su situación sentimental.

Pablo Heredia aclaró que con Shirley Arica no existe exclusividad y que la relación no tiene una definición formal.

“Con Ivo no pasó nada y con Pablo estamos saliendo, lo podría decir así. Él es soltero, yo estoy soltera. Nos estamos conociendo, viendo lo que pasa”, afirmó la modelo ante las cámaras de ATV. Fue más allá al señalar: “Estamos intentándolo. Si la cosa funciona, funciona; si no, lamentablemente va a quedar ahí”.

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Heredia, en cambio, optó por un tono más cauteloso al ser abordado por ‘Amor y Fuego’. El actor reconoció el gusto mutuo y la autenticidad del acercamiento, pero insistió en que la etiqueta de pareja aún no aplica.

“Nos estamos conociendo, eso es una cosa que es de a dos y lo vamos a decidir los dos. Yo estoy fluyendo y conociéndola y si el día de mañana pasa algo pasará y si no, siempre seremos amigos”, declaró.

“Ella es libre de hacer lo que quiera”: la postura de Heredia sobre el ampay

Uno de los puntos más llamativos de las declaraciones del actor fue su reacción ante las imágenes de Shirley Arica con Ivo Ezeta, que desataron la polémica días atrás. Lejos de mostrarse molesto o celoso, Heredia adoptó una postura de total desapego.

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“No vi las imágenes en verdad. Ella es libre de hacer lo que tenga ganas de hacer los días que tenga ganas de hacerlo. No me parece algo grave. Me parece que hay que abrir un poco más la cabeza”, sostuvo.

Entre coqueteos, bailes y explicaciones. Shirley Arica enfrenta a Magaly Medina por un ampay con Ivo Ezeta que puso en aprietos su relación con Pablo Heredia. Descubre todos los detalles del intenso fin de semana de la 'chica realidad'. Video: ATV / Magaly TV La Firme

El actor también contextualizó la situación: “Es un chico con el que ella ha estado y ha tenido una relación. Es libre de hacer lo que quiera”. La respuesta contrastó con lo que Arica había revelado en el programa de Medina, donde reconoció que Heredia sí se había incomodado al ver las imágenes.

“Sí me habla, ya hemos hablado. Yo le expliqué que no ha habido beso, chape, nada, simplemente hay baile, coqueteo. Soy coqueta por naturaleza”, había dicho la modelo.

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La secuencia de eventos que desembocó en esta aclaración comenzó cuando Magaly TV: La Firme difundió un informe que mostraba a Arica bailando de manera muy cercana con Ezeta en una discoteca, en lo que el programa interpretó como un beso. Al día siguiente, la exchica reality fue captada besando a Heredia en otro local nocturno.

La combinación de ambas imágenes en menos de 24 horas disparó las especulaciones sobre su vida sentimental y llevó a Arica a amenazar con acciones legales contra los medios que replicaron la información, para luego aparecer en el propio set de Medina a dar su versión.

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El vínculo que nació en ‘La Granja VIP’ y tiene historia previa

Más allá del episodio de la semana, la relación entre Pablo Heredia y Shirley Arica tiene un recorrido que ambos han reconocido públicamente. Los dos coincidieron durante su participación en el reality ‘La Granja VIP’, de Panamericana Televisión, donde el actor se convirtió en el principal apoyo emocional de la modelo durante el encierro.

Tras convertirse en protagonista de un nuevo ampay, Shirley Arica negó haber besado a su ex y aseguró que solo compartió un momento entre amigos. También reveló detalles de la conversación que tuvo con Pablo Heredia. ATV/ Magaly TV La Firme.

Según Arica, la convivencia aceleró un proceso que ya tenía antecedentes: durante la pandemia, ambos se habían conocido en una fiesta y protagonizado un primer beso, aunque en ese momento ella no respondió a los intentos de Heredia de retomar el contacto.

El propio actor lo confirmó con humor en el programa ¡Habla Chino!: “Nos estamos conociendo como hace cinco años”, dijo entre risas, y reveló la frase que Arica le había dicho sobre su vínculo: “Que fluya y que nada influya”.

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Heredia también fue generoso al referirse a la exchica reality más allá de la situación mediática. “Es una mujer encantadora, es una mujer que yo le tengo mucho respeto, mucho cariño. No tengo nada que decir malo de ella en verdad”, afirmó al ser consultado por ‘Amor y Fuego’. El actor también adelantó que, independientemente de cómo evolucione el vínculo sentimental, la amistad entre ambos está garantizada.