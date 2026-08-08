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DNI electrónico gratis para este martes 11 de agosto: ¿Dónde y cuáles son los requisitos?

El DNIe incorpora mecanismos digitales que buscan facilitar trámites y servicios, además de ofrecer una alternativa de identificación con mayores herramientas de seguridad

Los adultos mayores de 60 años deberán acudir personalmente al lugar de la campaña para recibir el ticket de atención; un familiar no podrá realizar el trámite en su representación - Créditos: Andina.
Los adultos mayores de 60 años deberán acudir personalmente al lugar de la campaña para recibir el ticket de atención; un familiar no podrá realizar el trámite en su representación - Créditos: Andina.
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La Municipalidad de La Victoria anunció una campaña gratuita para tramitar el documento nacional de identidad electrónico (DNIe) dirigida a menores de edad y adultos mayores. La jornada se realizará este martes 11 de agosto, desde las 9:00 a. m., en la Casa del Vecino, ubicada en el jirón Agustín Antoinette 215. La iniciativa busca facilitar el acceso de estos grupos al documento de identificación sin que tengan que asumir el costo correspondiente al procedimiento.

La actividad contará con cupos limitados y permitirá atender a un máximo de 40 personas. Debido a la cantidad restringida de espacios, los interesados deberán acudir con anticipación al punto establecido para acceder a una de las atenciones disponibles. La municipalidad recomendó considerar esta condición antes de trasladarse al lugar, debido a que la capacidad será cubierta conforme lleguen los beneficiarios.

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La campaña está dirigida a menores de entre 0 y 17 años, así como a ciudadanos de 60 años a más. De esta manera, la convocatoria contempla tanto a niños y adolescentes como a personas adultas mayores que necesiten gestionar su DNI electrónico bajo las condiciones establecidas para esta actividad.

La campaña de DNI electrónico se llevará a cabo este 11 de agosto - Créditos: Municipalidad de La Victoria.
La campaña de DNI electrónico se llevará a cabo este 11 de agosto - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

¿Cuáles son los requisitos?

En el caso de los menores de edad, será indispensable que se presente la madre o el padre que cuente con su DNI físico. Además, el niño o adolescente deberá encontrarse presente durante la jornada. La participación de ambos resulta necesaria para recibir el ticket que permitirá acceder al servicio ofrecido durante la campaña.

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Una disposición similar se aplicará para los adultos mayores. La persona beneficiaria deberá acudir de manera presencial al establecimiento para que pueda recibir el ticket de atención. Por ello, no será suficiente que un familiar se presente en su representación, ya que la convocatoria establece como requisito la presencia del ciudadano que recibirá el servicio.

La entrega del ticket constituye un paso necesario para acceder al trámite, por lo que las familias deberán tomar en cuenta las condiciones señaladas por la comuna. En particular, quienes acompañen a un menor tendrán que presentar su propio documento de identidad en formato físico y acudir junto con el beneficiario. Esta medida permitirá verificar a los participantes antes de iniciar el proceso correspondiente.

Cabe mencionar que el DNI electrónico permite contar con una alternativa de identificación que incorpora mecanismos digitales y puede facilitar determinados trámites y servicios. Su implementación forma parte de los esfuerzos para ampliar el acceso de la población a documentos con características tecnológicas que permitan realizar gestiones de manera más segura y eficiente.

Características del DNIe

  • Mayor seguridad: incorpora elementos tecnológicos que dificultan su falsificación y uso indebido.
  • Identificación digital: permite acreditar la identidad del ciudadano en determinados servicios y trámites digitales.
  • Firma digital: posibilita firmar documentos electrónicamente con validez legal, según los procedimientos establecidos.
  • Chip incorporado: almacena información que permite realizar procesos de identificación y autenticación.
  • Trámites en línea: facilita el acceso a determinados servicios digitales de entidades públicas y privadas.
  • Validez legal: tiene la misma validez como documento de identidad que el DNI convencional.
  • Uso personal: corresponde exclusivamente a su titular y debe mantenerse bajo su custodia.
  • Actualización tecnológica: está diseñado para facilitar una identificación más segura y moderna.

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