Gianluca Lapadula y su pesar tras el empate entre Universitario y Sporting Cristal: “Es un poco injusto”

El ‘Bambino’ destacó la intensidad del compromiso y sostuvo que el cuadro crema hizo méritos para obtener un resultado diferente en el Estadio Monumental. (Video: L1MAX)

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Universitario de Deportes y Sporting Cristal protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El encuentro disputado en el Estadio Monumental terminó igualado 1-1, luego de los goles de Gianluca Lapadula para los locales y Yoshimar Yotún, de penal, para la visita.

Tras el pitazo final, Lapadula analizó lo ocurrido en el campo y lamentó no haber podido celebrar un triunfo en una fecha especial para el club ‘crema’. El delantero italiano-peruano destacó el rendimiento de ambos equipos, aunque consideró que el empate no reflejó del todo lo sucedido sobre todo durante la segunda mitad.

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“Sin duda el resultado no se nos dio, que fue una pena, pero yo creo que hicimos el mejor partido, hicimos bien y también el Sporting Cristal hizo muy buen partido. Creo que el empate, sobre todo en el segundo tiempo, es un poco injusto, pero así es el fútbol”, declaró el atacante a L1 MAX.

El delantero valoró el desempeño mostrado por Universitario y evitó restarle méritos a Sporting Cristal, que también tuvo pasajes importantes durante el compromiso. Para Lapadula, ambos equipos ofrecieron un encuentro de buen nivel, aunque el cuadro ‘merengue’ se quedó con la sensación de haber podido conseguir algo más.

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El empate dejó a ambos clubes sin poder sacar ventaja en la pelea por los primeros lugares del Torneo Clausura. Tanto la ‘U’ como Cristal continúan con aspiraciones en la parte alta de la clasificación, en una jornada que todavía tiene partidos pendientes y puede generar cambios en la tabla.

Gianluca Lapadula anotó su segundo gol con Universitario en el partido ante Sporting Cristal. Crédito: LFP

Lapadula empieza a responder con goles en Universitario

Gianluca Lapadula comienza a mostrar su mejor versión desde su llegada a Universitario. El delantero ya registra dos goles en cuatro partidos con la camiseta crema, números que reflejan el impacto que viene teniendo en el ataque del equipo y que alimentan las expectativas de los hinchas.

Su reciente conquista se produjo ante Sporting Cristal, en un partido especial para la institución por sus 102 años de historia. El ‘Bambino’ apareció en el momento indicado, anticipándose a la defensa para conectar el balón y poner en ventaja a la ‘U’. Con esta definición, volvió a demostrar su capacidad para encontrar espacios y aprovechar las oportunidades que se le presentan.

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A medida que suma minutos y partidos, el atacante parece ganar mayor protagonismo en el esquema crema. Su aporte goleador será fundamental para Universitario en lo que resta del Torneo Clausura, donde el equipo busca mantenerse en la pelea por los primeros lugares y alcanzar sus objetivos de la temporada.

'Cremas' y 'celestes' igualaron 1-1 en el Estadio Monumental por la jornada 4 del Clausura - Crédito: L1MAX.

Universitario ya piensa en su próximo desafío

Universitario tendrá que pasar rápidamente la página del empate ante Sporting Cristal y enfocarse en su siguiente compromiso por el Torneo Clausura. Por la quinta fecha, el cuadro crema visitará a FC Cajamarca el próximo domingo 16 de agosto, en busca de volver a sumar de a tres y mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

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Hasta el momento, la ‘U’ registra dos victorias, un empate y una derrota, resultados que le permiten acumular siete puntos en las primeras cuatro jornadas. El conjunto crema afrontará este nuevo encuentro con la intención de mejorar su posición y seguir prendido en la parte alta de la clasificación.

El duelo en Cajamarca también representará una nueva prueba para el equipo dirigido por su comando técnico, que deberá mantener la regularidad en el Clausura. Universitario buscará aprovechar el buen momento goleador de Gianluca Lapadula y conseguir una victoria fuera de casa que le permita continuar como protagonista del campeonato.

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