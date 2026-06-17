Voleibolista de Alianza Lima dejó la selección tras polémica por declaraciones de Antonio Rizola: “Nunca más la volví a ver”

Gino Vegas confirmó que una integrante aliancista dejó la 'bicolor' en medio de la controversia que rodeó las declaraciones del seleccionador nacional. (Video: De Una / Radio Ovación)

La polémica que se generó semanas atrás por las declaraciones de Antonio Rizola sobre el tricampeonato de Alianza Lima habría tenido consecuencias dentro de la selección peruana de vóley. Así lo reveló Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), quien confirmó que una jugadora decidió alejarse de la ‘blanquirroja’ luego de la controversia que involucró al entrenador brasileño.

Durante una entrevista en el programa ‘De Una’ de Radio Ovación, el dirigente defendió la postura de Rizola y aseguró que sus comentarios fueron malinterpretados por parte de la opinión pública y algunos sectores vinculados al club victoriano.

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Vegas sostuvo que el seleccionador nacional nunca intentó restarle méritos a la exitosa campaña de las ‘íntimas’ en la Liga Peruana de Vóley. “Yo creo que no se equivocó en sus declaraciones. Yo me enteré de eso por él mismo, he visto la entrevista y creo que él en ningún momento desmerece a Alianza”, señaló.

El presidente de la FPV explicó que Rizola realizó un análisis estrictamente deportivo sobre algunos encuentros durante la temporada. “Cuando le preguntan qué opina sobre el título de Alianza, él lo que da a entender es que Alianza ganó algunos partidos jugándolo mal. Y que esos equipos no supieron aprovechar la ventaja que en cierta forma te estaba dando Alianza para poder sacar adelante el partido”, agregó.

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Selección peruana de vóley enfrenta varias bajas por negativa de las propias jugadoras. Crédito: FIVB

La repercusión tras las declaraciones de Rizola

La controversia se originó luego de que Rizola afirmara que varios triunfos de Alianza Lima se explicaban más por errores de sus rivales que por méritos propios. Además, señaló que tanto el conjunto ‘blanquiazul’ como la Universidad San Martín mostraron irregularidad a lo largo del campeonato.

Las declaraciones del DT brasileño generaron una ola de críticas entre los aficionados victorianos, quienes interpretaron sus palabras como un intento de restarle valor a la conquista del título. Ante la repercusión, el entrenador salió posteriormente a aclarar su postura y aseguró que nunca buscó desmerecer la campaña de las ‘íntimas’, sino realizar un análisis deportivo del campeonato.

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Sin embargo, según contó Vegas, el episodio sí tuvo repercusiones dentro del entorno de la selección peruana. Al ser consultado sobre si la entrevista de Rizola generó consecuencias en algunas voleibolistas, el dirigente respondió afirmativamente y reveló el caso de una deportista que decidió no continuar vinculada al combinado nacional.

“Sí, hay un caso que es así porque él lo ha puesto así. En ningún momento la jugadora habló con nosotros. Fue una decisión que fue tomada. Nunca más la volví a ver”, declaró el dirigente.

Asimismo, lamentó que la deportista no buscara un acercamiento con la FPV antes de tomar la decisión de alejarse. “Yo creo que la jugadora tiene que hablar con su federación. Nosotros en cada convocatoria le mandamos carta personal al deportista y carta a la institución para que esté informada”, añadió.

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Alianza Lima ganó tricampeonato y varias jugadoras de su plantel fueron convocadas a la selección. Crédito: FPV

¿Se trata de Esmeralda Sánchez?

Aunque Vegas evitó revelar la identidad de la voleibolista, una de las posibilidades apunta a Esmeralda Sánchez, capitana de Alianza Lima. La líbero formó parte inicialmente de los entrenamientos de la selección peruana en la Videna tras recibir la convocatoria del comando técnico. Sin embargo, semanas después dejó de asistir a las prácticas de manera repentina y sin una explicación pública.

Hasta el momento, la deportista no se ha pronunciado sobre los motivos de su alejamiento ni la federación ha confirmado oficialmente que se trate de ella. Lo cierto es que las declaraciones de Gino Vegas vuelven a poner sobre la mesa una polémica que parecía haber quedado atrás y que ahora habría trascendido más allá del debate deportivo para impactar directamente en la conformación de la selección peruana.

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