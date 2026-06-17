Carlos Desio lanzó firme opinión sobre la posible llegada de Jean Deza a Sport Boys: “Necesito que mis jugadores estén comprometidos”

Carlos Desio, DT de Sport Boys, habla sobre Jean Deza y sus problemas extrafutbolísticos. Youtube Vamos Sin TV

La directiva de Sport Boys ha intensificado su búsqueda de refuerzos para el Torneo Clausura 2026, con la mira puesta en abandonar los últimos puestos de la Liga 1 y soñar con un cupo internacional de cara a su centenario el próximo año. En ese contexto, el entrenador Carlos Desio lidera un ambicioso plan deportivo que ya integró a referentes como Carlos Zambrano y Miguel Trauco, y que contempla sumar a Christian Cueva tras su salida pactada de Juan Pablo II.

Sin embargo, la posible llegada de Jean Deza generó un debate marcado por los antecedentes extradeportivos del futbolista. “Yo a Jean lo quise tener en varios clubes. Creo que es un excelente futbolista”, explicó el técnico en el programa de YouTube, Sin TV Vamos!. Empero, advirtió que sus decisiones no se basan únicamente en el talento, sino en la disciplina y el compromiso colectivo.

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“Yo necesito que los jugadores que estén conmigo estén comprometidos, no que sean jugadores que salgan (en los medios) por otra cosa que no sea por jugar bien en el club”, señaló Desio, dejando en claro que el entorno y la actitud profesional son factores determinantes en su elección de refuerzos.

Carlos Desio lanzó firme opinión sobre la posible llegada de Jean Deza a Sport Boys.

El DT ‘gaucho’ analizó la actualidad del ‘Ratón’ y destacó que el tiempo lejos de la competencia podría restarle oportunidades: “Jean es un jugador que cuando yo lo analicé vi a alguien diferente, no sé cómo está hoy en la parte física, pero es un jugador que en su momento me había gustado. Hoy se quedó un poco más atrás porque no tiene ritmo de partido, no ha jugado mucho, entonces por ahí no sé lo que va a pasar”.

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En sus declaraciones, Carlos Desio fue tajante sobre la raíz del problema: “Talento tiene, es un jugador diferente, lo pedí en ADT y Binacional, después no se dieron las cosas porque tuvo problemas. Yo creo que el problema más grande que tiene son los problemas que tiene”. La reiteración subraya la gravedad de los antecedentes que acompañan a Deza y la dificultad de apostar por su fichaje en un plantel que busca estabilidad para pelear los objetivos del semestre.

El exasistente de Jorge Sampaoli también se refirió al perfil mediático del ‘Loco’ y la necesidad de que los futbolistas cuiden su imagen: “Él es así, tú miras cuando el jugador es natural y él es así. Él no esconde nada de su manera de ser ni de cómo es, pero por ahí hay que tratar de venderse mejor, creo yo”.

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El último club de Jean Deza fue el Santos FC de la Liga 2, donde jugó el 2025. - créditos: Santos FC

Jean Deza sobre posibilidad de fichar por Sport Boys

Las versiones sobre un posible fichaje de Jean Deza por Sport Boys no pasaron desapercibidas para el propio jugador, quien reconoció que su futuro inmediato aún no está definido. “No sé si voy a arreglar con Boys, porque sí me han llegado otras ofertas. De Primera me han llegado ofertas porque ya saben que quedo como jugador libre”, manifestó en diálogo para el espacio digital, Pedro responde.

El extremo de 33 años confesó que jugar en elenco ‘chalaco’ era su prioridad y que sentía una motivación especial por vestir la camiseta rosada. “Boys era mi prioridad, te voy a decir la verdad, de corazón. Me cag... por jugar en el Boys. Pero han salido cosas que yo he hecho esta semana”, comentó el delantero, haciendo alusión a las imágenes difundidas en redes sociales durante la celebración de su cumpleaños, las cuales podrían condicionar la decisión de la directiva.

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El propio Deza admitió que su vida personal ha sido motivo de controversia pero defendió su derecho a disfrutar de su tiempo libre: “Yo estoy libre y puedo hacer en mi vida lo que se me cante la gana, porque no tengo contrato con ningún club”.