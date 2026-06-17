Alexander Lecaros da por concluida su etapa en el ascenso de Brasil para sumarse al CD Moquegua en Liga 1 2026

Alexander Lecaros se suma a la 'embestida del sur' tras un paso infructuoso por el ascenso de Brasil. - Crédito: CD Moquegua

CD Moquegua reconoce que en su plantel hace falta revulsivos que le cambien el rostro en partidos de mayor intensidad a los que se encuentra acostumbrados. Para ello, los altos mandos han comenzado a estudiar potenciales refuerzos con miras al Torneo Clausura 2026 y el primero en ser abrochado ha sido Alexander Lecaros.

El hábil extremo cusqueño, de 26 años, se interesó por la propuesta futbolística y económica que le presentó la ‘embestida del sur’. Recortado de los planes del Sampaio Corrêa, decidió solucionar rápido su vinculación con la institución de Río de Janeiro para desplazarse, a primeras de cambio, al sur del Perú.

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Alexander Lecaros acordó su fichaje por CD Moquegua. - Crédito: Sin Fundamentos

Con la incorporación de Lecaros, el CD Moquegua incorpora a su disciplina a un futbolista veloz, desequilibrante y con adaptabilidad táctica, que responde correctamente al rigor deportivo tanto como extremo y volante interior. No obstante, su larga inactividad puede suponer un problema prioritario.

En cualquier caso, la intertemporada dispuesta por el entrenador Jaime Serna, el único entrenador peruano que se mantuvo en pie a lo largo del Apertura 2026, será fundamental para que Alex se ponga a tono físicamente y pueda ganar enteros en los planes técnicos para la reanudación de la Liga 1.

Paso en falso

Atraído por el interés del Sampaio Corrêa, Alexander Lecaros salió del Comerciantes Unidos a mitad del periodo anterior. Poco le importó que el club al que llegaba, tradicional por cierto, se ubicaba en la Serie D (Cuarta División) y con un desempeño más que discreto en las últimas temporadas.

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Para el peruano, nacido en la ciudad del Cusco, la oportunidad que se le había presentado con el 'Galinho da Serra’ era irrechazable. Además, fue vista como una revancha después de un lustro de aquella experiencia fugaz, aunque enriquecedora, en el primer orden del fútbol brasileño.

Alexander Lecaros ha firmado un contrato de un año con el Sampaio Corrêa. - Crédito: Difusión

Sin embargo, lo que comenzó como una aventura estimulante acabó transformándose en un duro suplicio, dado que Lecaros se la pasó conviviendo entre la banca y las gradas al no ser tomado en cuenta por el técnico del Sampaio Corrêa, quien en más de un semestre solo lo empleó en dos partidos.

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En resumidas cuentas, la última experiencia de Alexander Lecaros en Brasil ha sido igual de desoladora que las demás, aunque, definitivamente, en su memoria seguirá grabado aquel paso luminoso con el Botafogo, donde encandiló a más de un seguidor por sus fogonazos de buen fútbol en espacio reducido sobre el verde.

CD Moquegua se esfuerza

CD Moquegua logró su ingreso a la Liga 1 por primera vez en su historia tras superar la llave de reclasificación en la Liga 2.

En su debut en el profesionalismo, la ‘embestida del sur’ afrontó serias dificultades debido a la inexperiencia, lo que lo dejó cerca de la zona de descenso.

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CD Moquegua buscará levantarse en el Torneo Clausura 2026. Crédito: Prensa club

La situación dentro de la institución se tornó crítica y la permanencia de Jaime Serna como entrenador estuvo en duda, aunque finalmente continuó en el cargo.

En la recta final del Apertura 2026, CD Moquegua experimentó una recuperación, impulsada por el desempeño de Édgar Lastre y Jeferson Collazos.