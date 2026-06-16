Coraima Gómez reveló por qué usa la camiseta de Carla Rueda en la selección peruana: la explosiva reacción de la ‘Cotito’

Coraima Gómez reveló por qué usa la camiseta de Carla Rueda en la selección peruana

La selección peruana de vóley se viene preparando para la próxima Copa Sudamericana 2026, antes llamada Copa América, que se vivirá en Lima en el mes de julio. Y una de las figuras es Coraima Gómez, quien reveló que cambió número de camiseta, dejó su tradicional 18.

La atacante nacional sorprendió al contar que ahora tiene el dorsal 20, y desató una explosiva reacción de Carla Rueda. La ‘Cotito’ no pudo ocultar el impacto que le causó y dejó un curioso momento.

“El hecho de haber representado otra vez al Perú, ponerme la camiseta...para esto me dieron otro número, el número de ella (Carla Rueda). Me dieron la 20, me encantó. De verdad fue genial llevarla, porque la 18 la tenía en teoría otra jugadora que en ese entonces todavía no podía jugar porque había pasado por un tema personal y le habían guardado su número. Se respeta. Y yo dije: Ya, bueno, profe, deme la 20″, apuntó la voleibolista en conversación de ‘Somos Vóley’.

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La atacante contó que usa nuevo número de dorsal en la 'blanquirroja'. (Latina Deportes)

Además, Coraima dio sus sensaciones de cara a los próximo retos de la ‘blanquirroja’ en la temporada: “Entonces, de verdad fue bastante divertido para mí. O sea, como ya hace bastante tiempo no tenía ese roce internacional, porque ver el vóley aquí de hecho es chévere, la liga cada vez está en aumento, pero ir afuera y experimentar eso de tener el roce con jugadoras que internacionalmente son el boom, es genial”.

Carla Rueda no volvió a la selección peruana de vóley luego de los Juegos Panamericanos.

Fixture de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026

La selección peruana de vóley afrontará la fase de grupos del certamen internacional como parte del Grupo A, donde compartirá zona con Brasil, Chile y Bolivia, según detalló Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV). Los encuentros ante las escuadras brasileña y chilena se consideran decisivos para las aspiraciones de clasificación del combinado nacional.

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El Grupo B, por su parte, estará conformado por Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela. Esta serie se anticipa como la de mayor dificultad, ya que la mayoría de los equipos cuentan con rodaje reciente en competencias internacionales, a excepción de Ecuador, que registra poca actividad en los últimos torneos.

Con respecto al grupo de Perú, Brasil, uno de los rivales más fuertes del continente, no utilizará a su equipo titular debido a su participación en la Liga de Naciones (VNL). A pesar de esa ausencia, la selección brasileña se presenta con un elenco alternativo que sigue representando un desafío considerable por la profundidad de su plantel.

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La 'bicolor' será local en el primer torneo oficial de vóley. Créditos: Latina / Youtube.

Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley 2026

Fecha 1

22 de julio

- Argentina vs Ecuador

- Brasil vs Bolivia

- Colombia vs Venezuela

- Perú vs Chile

Fecha 2

23 de julio

- Colombia vs Ecuador

- Chile vs Bolivia

- Argentina vs Venezuela

- Brasil vs Perú

Fecha 3

24 de julio

- Venezuela vs Ecuador

- Brasil vs Chile

- Argentina vs Colombia

- Perú vs Bolivia

Las semifinales del torneo y los partidos que definirán las posiciones intermedias están programados para el 25 de julio. Al día siguiente, el 26 de julio, se disputará la final y también los encuentros que determinarán los puestos del quinto al octavo lugar.

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Fixture de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: fechas, rivales y partidos de la ‘bicolor’ en el torneo.